Bác sĩ ung thư nói thẳng: Đây là kiểu nấu ăn cần phải hạn chế

Nhiều khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay tập trung vào việc ăn nhiều rau, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến. Các chế độ ăn như Địa Trung Hải được chứng minh có lợi cho tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, theo các bác sĩ ung thư, đó mới chỉ là một phần của bức tranh. Thực phẩm trước khi đưa vào cơ thể đã trải qua quá trình nấu nướng. Và chính quá trình này có thể làm thay đổi bản chất hóa học của thức ăn.

Tiến sĩ Shikha Jain, bác sĩ chuyên khoa huyết học và ung thư, Trung tâm Ung thư, Đại học Illinois (Mỹ), cho biết một số phương pháp chế biến có thể tạo ra hợp chất có hại, trong khi những cách khác lại giúp giữ dưỡng chất và giảm viêm. Những lựa chọn nhỏ hằng ngày có thể tích lũy và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Kiểu nấu ăn các bác sĩ ung thư khuyên nên hạn chế

Các bác sĩ ung thư cùng đưa ra cảnh báo về một thói quen phổ biến: nướng thực phẩm quá tay.

Thực phẩm nướng bị cháy xém sinh ra các hợp chất nguy hiểm, làm tăng nguy cơ ung thư nếu được tiêu thụ quá nhiều (Ảnh: Getty).

Theo bác sĩ Anton Bilchik, Viện Ung thư John Wayne (Mỹ), việc nướng cháy thịt, cá, rau hay trái cây có thể tạo ra hai nhóm hợp chất nguy hiểm là HCAs và PAHs. Đây là những chất có khả năng gây tổn thương DNA tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

HCAs hình thành khi protein trong thịt, gia cầm hoặc cá tiếp xúc với nhiệt độ rất cao. PAHs xuất hiện khi mỡ nhỏ xuống lửa hoặc bề mặt nóng, tạo khói và bám ngược lại vào thức ăn.

Các bác sĩ cho rằng, việc lỡ ăn đồ nướng bị cháy đôi lần không đáng lo ngại. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên lặp lại thường xuyên và biến nó thành thói quen hằng ngày.

Nếu thức ăn bị cháy nhẹ, nên cắt bỏ hoàn toàn phần đen. Với món bị cháy nặng, tốt nhất không nên ăn vì các hợp chất độc hại tập trung nhiều ở phần này.

Những cách nấu ăn được chuyên gia khuyến khích

Bên cạnh cách nấu, loại thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Trái cây và rau củ luôn là lựa chọn an toàn. Với protein, các bác sĩ khuyến nghị ưu tiên nguồn từ thực vật như đậu lăng, đậu phụ và cá. Thịt đỏ và đặc biệt là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói cần hạn chế.

Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư cho người.

Các bác sĩ ung thư cho biết vẫn có nhiều phương pháp nấu giúp giữ dinh dưỡng mà không làm tăng nguy cơ ung thư, đó là:

Hấp và luộc giúp bảo toàn vitamin, chất chống oxy hóa và tránh tạo hợp chất độc hại.

Nướng và quay ở nhiệt độ thấp, có kiểm soát giúp hạn chế khói và lửa trực tiếp.

Xào nhanh với ít dầu giúp rút ngắn thời gian nấu và giữ kết cấu thực phẩm.

Nấu chậm ở nhiệt độ thấp phù hợp với người đang điều trị ung thư hoặc mệt mỏi.

Ướp thực phẩm bằng chanh, giấm, sữa chua hoặc thảo mộc trước khi nướng giúp giảm hình thành chất có hại.

Ưu tiên dầu ô liu, dầu hạt cải và gia vị tự nhiên thay vì bơ hay sốt chế biến sẵn.