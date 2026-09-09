Bác sĩ sững người trước "thứ đáng sợ" trong bụng bệnh nhân

Hơn 6 giờ trong phòng mổ để xử lý một khối u gan dài 30 cm. Khi khối u được đưa ra ngoài, kích thước của nó khiến nhiều người bất ngờ; bác sĩ đồng thời chỉ ra những nhóm người cần đặc biệt cảnh giác.

Một khối u ung thư gan dài khoảng 30 cm, chèn ép mạch máu và sát cơ hoành, vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công sau hơn 6 giờ. Bệnh nhân mất khoảng 1.500 ml máu trong ca mổ. Thông tin về ca phẫu thuật được bác sĩ Bann Witayachamnanakul, chuyên gia phẫu thuật gan, tụy và đường mật, chia sẻ. Hình ảnh khối u có kích thước đặc biệt lớn sau khi được lấy khỏi cơ thể nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Bann, ca phẫu thuật bắt đầu lúc 14h50 và kết thúc khoảng 19h. Đây là một ca mổ khó do khối u có kích thước lớn, chèn ép vào mạch máu và nằm sát cơ hoành.

Ê-kíp phẫu thuật phải tiến hành bóc tách khối u một cách thận trọng khỏi các mạch máu và cơ hoành trước khi đưa toàn bộ khối u ra ngoài. Sau hơn 6 giờ, ca phẫu thuật hoàn tất.

Bệnh nhân mất khoảng 1.500 ml máu trong quá trình phẫu thuật. Theo bác sĩ Bann, người bệnh hiện đã an toàn và đang được theo dõi sau mổ.

Khối u có kích thước lớn, chèn ép các mạch máu và nằm sát cơ hoành. Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật phải bóc tách cẩn thận khối u khỏi các cấu trúc quan trọng để hạn chế tổn thương trong quá trình loại bỏ.

Từ trường hợp này, bác sĩ Bann đồng thời lưu ý về các yếu tố nguy cơ ung thư gan, trong đó có viêm gan B và viêm gan C.

Nhiễm virus viêm gan B hoặc C kéo dài có thể gây tổn thương gan mạn tính, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Viêm gan B còn có khả năng lây truyền qua đường tình dục và từ mẹ sang con.

Bên cạnh viêm gan virus, uống nhiều rượu bia trong thời gian dài cũng có thể gây tổn thương gan, dẫn đến xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư.

Một yếu tố khác ngày càng được quan tâm là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, thường gặp ở người thừa cân, béo phì, tiểu đường hoặc có chế độ ăn uống không hợp lý. Một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa, xơ gan và tăng nguy cơ ung thư gan.

Ung thư gan có thể tiến triển âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Vì vậy, những người có tiền sử viêm gan B/C, bệnh gan mạn tính, uống nhiều rượu bia hoặc mắc các bệnh chuyển hóa nên chủ động thăm khám và theo dõi sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc phát hiện tổn thương gan sớm có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì chỉ phát hiện khi khối u đã phát triển lớn.

Ca phẫu thuật khối u gan dài 30 cm là lời nhắc về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe gan, đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ.