Bác sĩ nói gì về clip triệu view “tự cứu khi đau tim sắp quỵ”?

Gần đây, trên nền tảng TikTok lan truyền một đoạn clip thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt "thả tim" và chia sẻ. Trong clip, người đàn ông hướng dẫn hai động tác được cho là có thể "tự cứu mình khi đau tim sắp quỵ".

Theo nội dung chia sẻ, chỉ cần đứng dậy, ho thật mạnh hoặc vẩy tay liên tục, người gặp cơn đau tim hay dấu hiệu đột quỵ có thể "đánh bật cục máu đông", qua đó thoát khỏi nguy hiểm. Không ít người tin đây là mẹo cứu mạng, thậm chí khuyên nhau áp dụng khi xuất hiện đau ngực, khó thở.

Trên nền tảng TikTok lan truyền một đoạn clip thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt "thả tim" và chia sẻ

Theo BS CKII Trần Ngọc Tuấn, Phó trưởng Khoa Tim mạch 1 - Tim mạch can thiệp-Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM), trước hết cần hiểu rõ bản chất bệnh lý. Đau tim (nhồi máu cơ tim) xảy ra khi động mạch vành bị tắc do mảng xơ vữa kèm huyết khối, làm cơ tim thiếu máu nuôi. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, gây tổn thương não cấp tính. Trong cả hai trường hợp, cục máu đông không thể tự "bật ra" chỉ bằng ho, vận động tay chân hay thay đổi tư thế.

Việc lan truyền khái niệm này là hiểu sai nghiêm trọng về sinh lý và bệnh học. Ngược lại, khi người bệnh cố gắng ho mạnh hoặc vận động trong lúc đang đau ngực, khó thở hay yếu liệt, tình trạng có thể xấu hơn. Tim phải làm việc nhiều hơn trong khi đang thiếu máu, nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm tăng lên.

Với đột quỵ, vận động gắng sức hoặc thay đổi tư thế đột ngột có thể làm tụt huyết áp, ngã chấn thương hoặc làm nặng thêm tổn thương não. Đặc biệt, việc tin vào mẹo này dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan, chậm gọi cấp cứu, dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Người đàn ông hướng dẫn hai động tác được cho là có thể 'tự cứu mình khi đau tim sắp quỵ".

"Khái niệm "ho trong cơn đau tim" chỉ được nhắc đến trong bối cảnh rất hẹp, đó là phòng can thiệp tim mạch, khi bệnh nhân đang được theo dõi điện tim liên tục, có bác sĩ hướng dẫn cụ thể để xử trí một số rối loạn nhịp đặc biệt trong vài giây. Điều này không áp dụng cho cộng đồng, không dùng tại nhà, trên đường hay nơi công cộng"- BS Tuấn nhấn mạnh.

Cách xử trí đúng khi nghi ngờ đau tim hoặc đột quỵ là đơn giản nhưng quyết định sống còn: – Ngừng ngay mọi hoạt động, để người bệnh nằm hoặc ngồi yên – Gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt – Nới lỏng quần áo, giữ người bệnh tỉnh táo, không tự ý vận động mạnh hay truyền miệng các mẹo chưa được kiểm chứng Thông điệp quan trọng cần nhớ: Không có mẹo dân gian nào thay thế được cấp cứu y tế trong đau tim và đột quỵ. Việc lan truyền thông tin sai không chỉ gây hiểu lầm mà còn đe doạ trực tiếp tính mạng người khác. Hãy kiểm chứng nguồn tin, lắng nghe khuyến cáo từ chuyên gia y tế và đừng chia sẻ những mẹo cứu mạng không đúng sự thật. Hãy dành vài phút ít ỏi để gọi cấp cứu hoặc gọi người khác hỗ trợ cấp cứu, đừng dùng thời gian đó để ho, vẩy tay hay áp dụng các mẹo dân gian khác.



