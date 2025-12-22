Đây là món chống say rượu cực tốt nhưng không phải ai cũng biết

Say rượu không chỉ gây cảm giác khó chịu ngay tại hôm uống mà có thể kéo dài tới cả những ngày hôm sau. Với nhiều người, đó là trạng thái mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, mất ngủ, tim đập nhanh và cảm giác cơ thể bị “rút cạn năng lượng”. Điều đáng nói là phần lớn mọi người chỉ nghĩ đến việc giải rượu sau khi đã uống. Trong khi các bác sĩ lại cho rằng ăn gì trước khi uống mới là yếu tố quyết định.

Theo bác sĩ người Mỹ Neena - chuyên khoa hô hấp và hồi sức tích cực - người thường chia sẻ kiến thức y khoa trên tài khoản mạng xã hội của mình, có một món ăn tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có tác dụng rõ rệt trong việc giảm nguy cơ say rượu. Đó chính là phô mai!

Phô mai giúp giảm nguy cơ say rượu (Ảnh minh họa).

Vì sao phô mai lại giúp giảm nguy cơ say rượu?

Trong một video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bác sĩ Neena cho biết ăn phô mai trước khi uống rượu có thể giúp cơ thể “đỡ bị sốc” hơn khi tiếp xúc với cồn.

“Nếu bạn chuẩn bị uống rượu, ăn phô mai trước đó có thể làm giảm nguy cơ bị say và đau đầu. Phô mai giàu protein, chất béo và carbohydrate phức hợp. Những thành phần này giúp làm chậm quá trình hấp thu rượu”, bác sĩ Neena giải thích.

Không phải ngẫu nhiên mà phô mai thường xuất hiện trong các bữa tiệc cuối năm của phương Tây. Theo phân tích y khoa, chất béo và protein trong phô mai có thể bao phủ niêm mạc dạ dày, khiến rượu không đi thẳng vào máu quá nhanh.

Uống rượu khi bụng đói dễ say hơn

Say rượu gây ra những triệu chứng khó chịu (Ảnh minh họa).

Khi uống rượu lúc bụng rỗng, cồn sẽ nhanh chóng được hấp thu qua dạ dày và ruột non, khiến nồng độ cồn trong máu tăng vọt trong thời gian ngắn. Đây chính là lý do nhiều người say rất nhanh dù chưa uống quá nhiều.

Ngược lại, nếu ăn thức ăn trước đó, bao gồm phô mai, quá trình hấp thu rượu sẽ diễn ra chậm hơn, giúp gan có thêm thời gian xử lý cồn.

“Phô mai không khiến rượu trở nên vô hại, nhưng nó giúp cơ thể có thêm thời gian chuyển hóa rượu, từ đó giảm bớt áp lực lên gan”, bác sĩ Neena nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Neena, rượu bia không chỉ gây mất nước mà còn làm suy giảm vitamin nhóm B và canxi. Những chất này đóng vai trò quan trọng với hệ thần kinh và chuyển hóa năng lượng.

Trong khi đó, phô mai lại là thực phẩm cực giàu vitamin B và canxi. Do đó, bổ sung những dưỡng chất này trước khi uống rượu có thể giúp cơ thể chống đỡ tốt hơn với tác động của cồn.

Phản ứng của cơ thể khi uống rượu

Cơ thể phản ứng khác nhau ở từng mức tiêu thụ cồn (Ảnh minh họa).

Để hiểu rõ vì sao say rượu xảy ra, bác sĩ Bhavini Shah, bác sĩ gia đình tại LloydsPharmacy Online Doctor (Vương Quốc Anh), đã mô tả khá chi tiết các giai đoạn tác động của rượu lên cơ thể.

“Chỉ từ một đến hai đơn vị cồn, nhịp tim đã tăng, mạch máu giãn ra và xuất hiện cảm giác hưng phấn nhẹ”, bác sĩ Shah cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một đơn vị cồn tương ứng với khoảng 10g ethanol nguyên chất. Lượng cồn này tương đương 200ml bia, 75ml rượu vang (một ly tiêu chuẩn) hoặc 25ml rượu mạnh (một chén).

Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường, trung bình mỗi giờ gan chỉ có thể xử lý và đào thải được khoảng một đơn vị cồn. Tốc độ này không cố định, có thể thay đổi tùy theo thể trạng, giới tính, cân nặng và chức năng gan của từng người. Trong đó, khoảng 10 - 15% lượng cồn được đào thải qua đường hô hấp, da và mồ hôi, còn lại 85 - 90% phải được gan chuyển hóa trước khi thải ra khỏi cơ thể.

Theo bác sĩ Shah, sau khoảng 4 - 6 đơn vị cồn, rượu bắt đầu tác động rõ rệt đến hệ thần kinh và khiến:

Phản xạ chậm lại Khả năng phán đoán suy giảm Dễ đưa ra quyết định bốc đồng hơn

Đến khoảng 8 đơn vị, nhiều người sẽ đối mặt với cơn say thực sự.

“Ở mức này, bạn đã uống nhiều hơn khả năng gan có thể xử lý trong một đêm, và đó là lúc nguy cơ say rượu và đau đầu vào sáng hôm sau tăng cao”, bác sĩ Shah nói.

Sau 10 đơn vị cồn, các triệu chứng thường trở nên rõ rệt hơn: buồn nôn, tiêu chảy, mất nước, đau đầu dữ dội, phối hợp vận động kém. Đây là trạng thái mà nhiều người gọi là “say nặng”.

Theo các bác sĩ, lúc này không có món ăn nào có thể cứu vãn hoàn toàn, bởi gan đã bị quá tải. Qua đó, các chuyên gia nhấn mạnh dù phô mai có thể giúp giảm nguy cơ say rượu, nhưng hãy uống có chừng mực và tốt nhất hãy ăn no trước khi uống.