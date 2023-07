Bác sĩ nhắc nhở 6 triệu chứng phổ biến nhất của ung thư ruột nhưng dễ bị bỏ qua

Bác sĩ phẫu thuật người Anh Oliver Warren cho biết, ung thư ruột là 1 trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nó đứng thứ ba ở Anh, sau ung thư phổi ở vị trí đầu tiên, ung thư vú ở nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam đứng thứ 2. Ông hiện đang làm việc tại Bệnh viện Lister, thuộc HCA Healthcare Vương quốc Anh.

Ung thư ruột nguy hiểm như thế nào?

Theo giải thích của bác sĩ Warren, ung thư ruột còn được gọi là ung thư đại trực tràng. Khối u phát triển từ lớp lót bên trong ruột và thường có các khối tiền ung thư được gọi là polyp đường ruột. Các polyp có thể trở thành ung thư xâm lấn nếu không được phát hiện.

Ung thư ruột đề cập đến bất kỳ khối u nào nằm trong đại tràng (ruột già) hoặc trực tràng (phần cuối cùng của ruột già trước ống hậu môn). Vì vậy, tùy thuộc vào nơi ung thư bắt đầu, ung thư ruột có thể được gọi là ung thư ruột kết hoặc trực tràng.

Ung thư ruột là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất và có tỷ lệ tử vong cao (Ảnh minh họa)

Theo số liệu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sót chung sau 5 năm của ung thư đại tràng là 67%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố như sức khỏe của bệnh nhân tại thời điểm chẩn đoán, khả năng đáp ứng với các phương pháp điều trị, tuổi tác…

Nếu ung thư đại tràng được chẩn đoán ở giai đoạn khu trú, tỷ lệ sống sau 5 năm là 90%. Tỷ lệ sống sau 5 năm là 17% nếu ung thư đại tràng đã lan sang các mô hoặc cơ quan xung quanh và/hoặc các hạch bạch huyết trong khu vực. Trường hợp ung thư đã di căn đến các bộ phận xa của cơ thể, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 17%.

Ung thư đại tràng giai đoạn 1 thuộc giai đoạn khu trú, do đó tỷ lệ sống sau 5 năm là 90%. Như vậy tiên lượng của ung thư đại tràng giai đoạn 1 là rất tốt, cơ hội chữa khỏi cao. Do đó, việc tầm soát phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp điều trị hiệu quả, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

6 triệu chứng của ung thư ruột dễ bị hiểu lầm, xem nhẹ

Như đã nói, việc phát hiện sớm là “chìa khóa” trong việc điều trị có hiệu quả bệnh ung thư ruột. Tuy nhiên, bác sĩ Warren chia sẻ rằng hầu hết các ca ung thư ruột đều thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong chữa trị.

Điều này do rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Trong số đó, việc chủ quan và hiểu lầm các triệu chứng ung thư ruột với bệnh tiêu hóa thông thường, tự ý dùng thuốc tại nhà. Vì vậy, ông nhắc nhở chúng ta nên ghi nhớ, tuyệt đối không chủ quan với 6 triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư ruột sau đây:

Có máu ẩn trong phân

Máu trong phân hoặc chảy máu ở hậu môn là triệu chứng phổ biến của ung thư ruột. Nó có thể xuất hiện dưới dạng máu đỏ tươi hoặc phân sẫm màu hơn, giống như hắc ín.

Đau bụng và những bất thường trong đại tiện là những dấu hiệu cảnh báo ung thư ruột rõ ràng nhất (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Warren giải thích: "Máu trong phân cũng có thể do các tình trạng y tế khác ít nghiêm trọng hơn và phổ biến hơn gây ra, chẳng hạn như vết nứt ở niêm mạc hậu môn hoặc bệnh trĩ. Nên nói với bác sĩ nếu bạn nhận thấy triệu chứng này sớm".

Thay đổi nhu động ruột kéo dài hơn 5 ngày

Hoạt động của ruột bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi không giải thích được về tần suất đi vệ sinh, mức độ khẩn cấp hoặc độ đặc của phân, đặc biệt nếu phân lỏng hơn hoặc có nhiều chất nhầy hơn, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế và thăm khám thêm.

Trong đó, tiêu chảy kéo dài trên 5 ngày liên tục hay thường xuyên bị tái đi tái lại trong thời gian ngắn được xem là biểu hiện phổ biến của ung thư ruột.

Đau bụng

Đau bụng có thể là biểu hiện của hầu hết các loại ung thư vùng bụng, bất kể chúng phổ biến hay hiếm gặp, nhất là ung thư đại trực tràng. Điểm khác biệt của đau bụng do ung thư ruột là cảm giác đau ở vùng bụng hoặc vùng dưới xương chậu. Nhất là cảm giác đau bụng thường xảy ra hoặc nặng hơn mỗi khi ăn quá no hay vừa mới ăn xong. Ngoài viêm nhiễm thì đó là do ruột bị suy giảm chức năng hoặc co thắt đại tràng khiến khối u va đập với thành ruột và gây đau đớn.

Đau bụng do ung thư ruột còn có thể kết hợp với tiêu chảy và chảy máu bất thường ở một cơ quan trong ổ bụng như đường tiêu hóa, đường tiết niệu, đường sinh dục…

Giảm cân không rõ nguyên nhân hoặc chán ăn

Sụt cân không chủ ý hoặc chán ăn đều có thể là triệu chứng của bệnh ung thư ruột. Bác sĩ Warren cho biết: "Sụt cân không chủ ý được phân loại theo tình trạng sụt khoảng 4,5 kg trở lên trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn mà không cần cố gắng hay không thể giải thích. Sụt cân có thể là dấu hiệu dễ thấy đầu tiên của bệnh, tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nhiều tình trạng y tế khác. Vì vậy nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào, hãy liên hệ với chuyên gia y tế".

Khi mắc ung thư ruột, ngoài sụt cân khó hiểu thì bạn còn rơi vào tình trạng chán ăn mà không hiểu tại sao, ăn gì cũng thấy không ngon miệng. Chán ăn sẽ đi kèm tình trạng bụng dễ đầy hơi, khó chịu nhẹ nhưng dai dẳng.

Ngứa hậu môn hoặc sờ thấy cục rắn bất thường

Bác sĩ Warren lưu ý: "Phát hiện hoặc cảm thấy một khối u ở bụng dưới hoặc xương chậu, hoặc một khối u gần hậu môn của bạn, có thể là do ung thư ruột tiềm ẩn gây ra". Lúc này, việc bạn cần làm là đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt chứ đừng xem nhẹ hoặc tự xử lý chúng hay tự ý dùng thuốc.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng có triệu chứng ngứa hậu môn khi mắc ung thư ruột. Triệu chứng này không quá phổ biến và đáng lo ngại nhất là thường bị bỏ qua vì cho rằng bệnh ngoài da thông thường. Tuy nhiên, cơn ngứa hậu môn do bệnh ung thư ruột có điểm khác biệt là không thường trực mà xuất hiện không theo quy luật, ngứa theo cơn và không thuyên giảm khi gãi, rửa hay dùng thuốc bôi ngoài da. Ngứa có thể đi kèm tiết dịch lạ từ hậu môn.

Mệt mỏi bất thường

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân là một trong những dấu hiệu phổ biến ở bệnh nhân ung thư. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi không vận động mạnh, đang nghỉ ngơi và sẽ thấy yếu mệt hoặc khó thở hơn khi tập thể dục, vận động mạnh. Mệt mỏi do ung thư cũng không nhanh chóng thuyên giảm khi chúng ta ăn uống nhiều hơn để bổ sung năng lượng, chúng thường xảy ra hơn hoặc nặng hơn khi về ban đêm.

Đừng coi nhẹ tình trạng mệt mỏi bất thường kéo dài vì đó rất có thể là do bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Với ung thư ruột, mệt mỏi bất thường đến từ rối loạn chức năng tiêu hóa, dẫn tới cản trở hấp thụ chất dinh dưỡng và quan trọng nhất là viêm nhiễm, thiếu máu.

Theo giải thích của bác sĩ Warren: "Người mắc ung thư ruột đôi khi có thể chảy máu mà bệnh nhân không nhận thấy và thiếu máu không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của bệnh chưa được chẩn đoán. Điều này có thể gây khó khăn cho bệnh nhân và bác sĩ, bởi mệt mỏi là một triệu chứng rất phổ biến trong thời hiện đại, có thể xuất hiện vì vô số lý do. Các xét nghiệm máu đơn giản có thể là điểm khởi đầu tuyệt vời để xác định xem có bất kỳ điều gì không ổn hay không".

Nguồn và ảnh: Express UK, Cancer321, Metro UK