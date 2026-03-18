Muốn biết thận khỏe hay không, cứ nhìn vào da sẽ rõ: Đây là 7 dấu hiệu nếu có cần đi khám ngay

Theo các chuyên gia da liễu của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, ở giai đoạn sớm, bệnh thận thường không biểu hiện rõ trên da. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, cơ thể có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo, nếu có người bệnh nên đi khám kịp thời.

7 biểu hiện trên da có thể liên quan đến bệnh thận

Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ đưa ra 7 dấu hiệu trên da mà mọi người cần chú ý bởi chúng có thể liên quan tới bệnh thận, đó là:

1. Da cực kỳ khô

Khô da nghiêm trọng kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh thận.

Da có thể trở nên khô nghiêm trọng đến mức:

Thô ráp, bong tróc

Căng và dễ nứt

Xuất hiện các vảy giống da cá

Tình trạng da khô nghiêm trọng thường gặp ở người mắc bệnh thận giai đoạn cuối, khi phải lọc máu hoặc ghép thận.

2. Ngứa da dữ dội

Ngứa da dữ dội là triệu chứng thường gặp ở bệnh thận giai đoạn tiến triển. Mức độ ngứa có thể từ khó chịu nhẹ đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Da có thể ngứa gần như liên tục hoặc kéo dài phần lớn thời gian trong ngày.

Một số người chỉ ngứa ở một vùng da, nhưng cũng có thể lan rộng ra khắp cơ thể.

Khi gãi nhiều, làn da sẽ bị tổn thương và có thể xuất hiện các biểu hiện như:

Da trầy xước, chảy máu hoặc hình thành vết loét

Da dày, thô cứng

3. Thay đổi màu da

Khi thận không còn hoạt động hiệu quả, các chất độc có thể tích tụ trong cơ thể, từ đó gây ra những thay đổi về màu sắc của da. Bạn có thể nhận thấy các biểu hiện như:

Da nhợt nhạt, thiếu sức sống

Da có ánh xám

Da ngả vàng

Xuất hiện các vùng da sẫm màu

Da dày, kèm các nốt gồ và nếp nhăn sâu

Các nang hoặc đốm giống mụn đầu trắng

4. Thay đổi ở móng

Bệnh thận có thể ảnh hưởng đến hình dạng và màu sắc của móng tay, móng chân hoặc cả hai. Ở người bệnh giai đoạn tiến triển có thể xuất hiện các dấu hiệu như:

Phần trên móng có màu trắng, trong khi phần dưới có màu hồng đến nâu đỏ

Móng nhợt nhạt

Các dải trắng chạy ngang trên một hoặc nhiều móng

Do móng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe, bạn nên đi khám nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào ở móng tay hoặc móng chân.

5. Phát ban

Khi thận không thể đào thải chất thải ra khỏi cơ thể, da có thể xuất hiện phát ban. Ở người mắc bệnh thận giai đoạn cuối, một dạng phát ban thường gặp là các nốt nhỏ hình vòm, gây ngứa dữ dội. Khi các nốt này dần biến mất, những nốt mới có thể tiếp tục xuất hiện. Trong một số trường hợp, các nốt nhỏ liên kết lại với nhau, tạo thành những mảng da sần, nổi gồ trên bề mặt.

6. Mụn nước

Ở một số người mắc bệnh thận giai đoạn cuối, có thể xuất hiện các mụn nước trên da, thường gặp ở:

Tay

Mặt

Bàn chân

Những mụn nước này có thể vỡ ra, sau đó khô lại và đóng vảy. Khi lành, chúng thường để lại sẹo.

7. Lắng đọng canxi dưới da

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó có việc duy trì sự cân bằng các khoáng chất trong máu như natri và phốt phát. Khi chức năng này suy giảm, nồng độ các chất có thể tăng lên, dẫn đến hiện tượng lắng đọng canxi dưới da ở một số người bệnh. Những trường hợp này đôi khi còn đi kèm dấu hiệu móng tay “nửa trắng nửa sẫm”.

Các khối lắng đọng canxi thường xuất hiện quanh khớp và không gây đau. Tuy nhiên, nếu hình thành ở đầu ngón tay, chúng có thể gây đau dữ dội. Trong một số trường hợp, khi các khối này trồi lên bề mặt da, người bệnh có thể thấy xuất hiện dịch tiết màu trắng đục.

Theo các chuyên gia, những dấu hiệu trên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bệnh thận, nhưng nếu xuất hiện kéo dài hoặc bất thường, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.