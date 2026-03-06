Bác sĩ cảnh báo rủi ro sức khỏe từ dịch vụ "thuê người yêu" dịp 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vốn là dịp để bày tỏ sự trân trọng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cùng với Valentine, 8/3 cũng trở thành thời điểm các dịch vụ “thuê người yêu” nở rộ trên mạng xã hội. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, một buổi hẹn có thể được sắp xếp: đi ăn, xem phim, chụp ảnh, xuất hiện cùng nhau để không phải trả lời những câu hỏi về chuyện tình cảm.

Phần lớn các dịch vụ được quảng bá là “đồng hành lịch sự”. Nhưng thực tế cho thấy, không ít cuộc hẹn trượt khỏi ranh giới ban đầu. Khi cảm xúc, rượu bia và không khí ngày lễ cùng xuất hiện, quyết định thân mật có thể diễn ra nhanh hơn dự tính.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy – Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health - cho biết sau các dịp lễ, tại các phòng khám nam khoa, câu hỏi quen thuộc là “Bác sĩ ơi, em có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không?”

Điều khiến nhiều nam giới lo lắng không chỉ là hành vi thân mật, mà là sự mơ hồ: không rõ tình trạng sức khỏe của đối phương, không trao đổi trước về xét nghiệm, không kiểm soát tốt biện pháp bảo vệ.

Khác với một mối quan hệ có thời gian tìm hiểu, những cuộc hẹn “đặt lịch” thường thiếu nền tảng thông tin. Sự thiếu chuẩn bị này khiến nguy cơ tăng lên nếu có quan hệ tình dục không an toàn.

“Ngoài rủi ro sức khỏe, nam giới còn có thể đối mặt với nguy cơ lộ hình ảnh riêng tư, bị tống tiền hoặc rơi vào tình huống khó kiểm soát. Khi mọi thứ diễn ra chóng vánh, khả năng tự bảo vệ cũng giảm sút”, bác sĩ Anh Duy cảnh báo.

STIs: Không hiếm và không phải lúc nào cũng có triệu chứng

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày trên thế giới có hơn 1 triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) có thể điều trị. Riêng năm 2020, khoảng 374 triệu ca nhiễm mới được ghi nhận với bốn bệnh phổ biến gồm chlamydia, lậu, giang mai và trichomonas.

Điều đáng nói là nhiều bệnh có thể diễn tiến âm thầm. Nam giới có thể chỉ cảm thấy tiểu rát nhẹ, hơi ngứa, khó chịu thoáng qua – hoặc hoàn toàn không có triệu chứng – nhưng vẫn có khả năng lây truyền.

Chính vì vậy, việc “không thấy gì bất thường” không đồng nghĩa với an toàn. Tuy nhiên, chiều ngược lại cũng cần được nhấn mạnh: không phải mọi triệu chứng vùng kín đều là STIs. Căng thẳng, thiếu ngủ, uống ít nước hoặc viêm đường tiểu thông thường cũng có thể gây biểu hiện tương tự.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người tự tra cứu trên mạng và mặc định mình mắc bệnh, từ đó rơi vào vòng xoáy lo âu.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, sai lầm phổ biến nhất sau các dịp lễ là nam giới tự ý mua kháng sinh “cho chắc”. Uống thuốc khi chưa chẩn đoán có thể làm mờ triệu chứng, gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Tình trạng kháng kháng sinh (AMR) hiện đang được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là một trong những thách thức y tế toàn cầu. Khi vi khuẩn kháng thuốc gia tăng, điều trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều.

Do đó, việc tự uống thuốc để “yên tâm” thực chất có thể khiến rủi ro lớn hơn.

Bác sĩ Duy khuyến cáo, nếu lựa chọn dịch vụ hẹn hò trong dịp 8/3, nam giới nên:

- Gặp tại địa điểm công cộng, tự chủ phương tiện di chuyển.

- Không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm.

- Tôn trọng đồng thuận và giữ ranh giới rõ ràng.

- Sử dụng biện pháp bảo vệ khi có quan hệ tình dục.

- Hạn chế rượu bia để duy trì khả năng kiểm soát.

Về lâu dài, tiêm phòng các bệnh có vắc xin như HPV hoặc viêm gan B theo tư vấn y tế là lớp bảo vệ cần thiết.

Quan trọng hơn, nếu đã có hành vi nguy cơ và đang lo lắng, hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm đúng thời điểm. Việc im lặng chờ “tự khỏi” hoặc tự điều trị chỉ kéo dài nỗi lo.