Bác sĩ cảnh báo 3 thực phẩm ăn sáng phổ biến làm tăng nguy cơ mắc 4 loại ung thư

Theo tờ báo Nhật Bản Weekly Women's PRIME, bác sĩ chuyên khoa ung thư và là giáo sư khoa Công nghệ Y khoa Fukuoka thuộc Đại học Teikyo, Norihiro Sato, chỉ ra rằng ba loại thực phẩm ăn sáng phổ biến sau đây có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu ăn thường xuyên:

1. Carbohydrate tinh chế

Các loại thực phẩm ăn sáng thông thường như cơm, bánh mì, mì sợi chứa nhiều carbohydrate tinh chế, sau khi tiêu thụ sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Khi lượng đường trong máu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cơ thể sẽ tiết ra quá nhiều insulin, thúc đẩy tình trạng viêm tế bào, sau đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư đại tràng và ung thư vú.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng glucose là thành phần thiết yếu cho sự phát triển và di căn của tế bào ung thư. Do đó, bệnh nhân ung thư có vấn đề về đường huyết cao thường có tỷ lệ sống sót thấp hơn. Norihiro Sato khuyên bạn nên hạn chế tiêu thụ carbohydrate tinh chế trong chế độ ăn hàng ngày để giảm nguy cơ ung thư.

2. Thịt chế biến

Norihiro Sato cho biết các loại thực phẩm như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích và thịt bò khô có chứa natri nitrit và các chất phụ gia thực phẩm khác có thể gây ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ tăng 50 gam lượng thịt chế biến hàng ngày thì nguy cơ ung thư đại tràng sẽ tăng 18%. 50 gam thịt chế biến tương đương với 1,5 cái xúc xích, 2 lát thịt xông khói, 2 lát giăm bông hoặc 3 miếng thịt hộp.

Ông tiếp tục nói rằng nếu một người có thói quen ăn nhiều xúc xích hoặc lát giăm bông vào bữa sáng mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư đại tràng của người đó sẽ cao hơn người bình thường. Do đó, nên giảm lượng thịt chế biến và thay vào đó hãy chọn nguồn protein tự nhiên để giúp cải thiện sức khỏe.

3. Các sản phẩm từ sữa có hàm lượng chất béo cao

Norihiro Sato đã trích dẫn một nghiên cứu trên hơn 2.000 bệnh nhân ung thư trực tràng và chỉ ra rằng những bệnh nhân quen tiêu thụ các sản phẩm từ sữa ít béo có nguy cơ tái phát thấp hơn 40%; ngược lại, những bệnh nhân quen tiêu thụ các sản phẩm từ sữa thông thường có nguy cơ tái phát cao hơn 60%.

Về vấn đề này, ông tin rằng hàm lượng chất béo trong các sản phẩm từ sữa sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ gây ung thư và khuyến cáo những người có thói quen uống sữa hoặc phô mai vào bữa sáng hàng ngày có thể chọn các sản phẩm ít béo để giúp giảm nguy cơ ung thư trực tràng. Ngoài ra, nhiều loại đồ uống có đường trong các chuỗi cửa hàng cà phê có nhiều vòng kem tươi trên bề mặt. Ông đặc biệt nhắc nhở rằng những loại kem tươi này thường có hàm lượng chất béo cao, nếu tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Ngoài ba loại thực phẩm trên, việc ăn nhiều trứng còn có nguy cơ gây ung thư. Norihiro Sato đã trích dẫn một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 trên 4.686 phụ nữ Nhật Bản từ 30 tuổi trở lên, chỉ ra rằng những phụ nữ ăn hai quả trứng trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư cao gấp 3,2 lần so với những phụ nữ ăn một quả trứng mỗi ngày. Do đó, khuyến cáo không nên ăn quá một quả trứng mỗi ngày.