Bác sĩ cảnh báo 1 đồ dùng gây đau lưng đang có mặt ở mọi gia đình: Nhiều người dùng hàng ngày

Lý do tại sao bạn không nên dùng thứ này trong thời gian dài!

Chúng ta đang nói về chiếc ghế đẩu nhỏ!

Dù bạn có thích hay quen ngồi trên loại ghế đẩu nhỏ này đến đâu, nó vẫn là tư thế có hại nhất cho lưng của bạn. Nó không chỉ gây thêm áp lực lên cột sống thắt lưng mà còn làm tăng gánh nặng cho khớp hông và khớp gối. Tiến sĩ Zeng Jiancheng (Trưởng khoa Chỉnh hình tại Bệnh viện Tây Trung Quốc, Đại học Tứ Xuyên), sẽ chia sẻ lý do tại sao việc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài có thể gây hại cho lưng.

(Ảnh minh hoạ: Sohu)

Tại sao những chiếc ghế đẩu nhỏ lại dễ gây đau lưng?

Theo chuyên gia, vì ghế đẩu nhỏ thường thấp, khi ngồi trên ghế quá thấp, đầu gối thường cao hơn hông, xương chậu vô thức nghiêng về phía sau, eo và lưng cũng cong xuống và nghiêng về phía trước. Cảm giác này giống như toàn thân bị gập lại, chính xác là nguyên nhân gây ra chấn thương lưng.

Cột sống thắt lưng của con người có độ cong tự nhiên hướng về phía trước, giống như một cây cung hơi kéo căng. Khi ngồi quá thấp hoặc nghiêng người về phía trước, độ cong tự nhiên này bị nén theo hướng ngược lại, dần dần thẳng ra hoặc thậm chí phồng ra phía sau. Điều này gây ra sự gia tăng áp lực đột ngột lên các đĩa đệm và cơ lưng. Ngồi trong thời gian ngắn có thể chỉ gây đau nhức, căng cứng và mệt mỏi, nhưng về lâu dài, nó dẫn đến mỏi cơ ở vùng lưng dưới và tăng áp lực lên các đĩa đệm.

Người trẻ có khớp xương khỏe mạnh có thể ngồi một lúc mà không gặp nhiều vấn đề, nhưng nếu bạn là người trung niên có vấn đề về cột sống thắt lưng, đầu gối hoặc hông, hoặc người cao tuổi bị loãng xương hoặc hạn chế khả năng vận động, việc ngồi trên ghế thấp trong thời gian dài sẽ làm tăng thêm sự khó chịu, và bạn nên cẩn thận để không bị mất thăng bằng và vấp ngã khi đứng dậy.

Những chiếc ghế đẩu nhỏ dễ gây đau lưng. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Ngoài đau lưng, các bộ phận khác trên cơ thể bạn cũng đang âm thầm chịu đựng

1. Khớp hông và khớp gối

Khi khớp hông và khớp gối ở tư thế gập lớn trong thời gian dài, các cơ xung quanh khớp khó có thể thư giãn. Khi bạn đứng dậy, khớp gối cần phải dùng nhiều lực hơn để nâng cơ thể. Làm sao bạn không bị mệt?

2. Cột sống cổ

Khi ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, dù là làm việc nhà, chơi với con, dùng điện thoại hay trò chuyện, cơ thể bạn sẽ vô thức gù lưng và nghiêng đầu về phía trước. Đầu càng cúi thấp và cổ càng duỗi về phía trước, các cơ ở phía sau cổ càng phải liên tục kéo đầu về phía sau, về cơ bản gây căng thẳng cho cổ. Theo thời gian, điều này dẫn đến đau nhức và cứng cơ cổ.

Hơn nữa, cột sống là một hệ thống tích hợp, với các đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng hoạt động đồng bộ. Nếu phần lưng dưới bị cong hoặc khó chịu, cổ cũng sẽ bị khó chịu.

Hãy chọn một chiếc ghế tốt cho lưng của bạn

Một chiếc ghế hỗ trợ thắt lưng lý tưởng nên có chiều cao mặt ghế là 42cm so với mặt đất. Khi ngồi xuống, hai chân của bạn nên đặt hoàn toàn trên mặt đất, đùi song song với mặt đất, và khớp hông và khớp gối tạo thành góc 90°. Điều này sẽ giúp duy trì độ cong sinh lý của cột sống thắt lưng và giảm áp lực lên các đĩa đệm giữa các đốt sống.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng ta đang nói về một tình huống lý tưởng. Xét cho cùng, chiều cao, tỷ lệ cơ thể và hình dáng của mỗi người đều khác nhau. Ngay cả khi tất cả mọi người đều cao 1,7 mét, một số người có chân dài, trong khi cổ tay của người khác lại không chạm tới háng. Do đó, chúng ta không thể áp dụng điều này một cách cứng nhắc. Khi chọn ghế, ba tiêu chuẩn thoải mái này là đủ:

Cẩn thận đau xương khớp do ngồi ghế không phù hợp. (Ảnh minh hoạ: Internet)

1. Cả hai chân đều có thể đặt vững chắc trên mặt đất

Khi ngồi, cả hai bàn chân nên đặt thẳng trên mặt đất, không được buông thõng, và đầu gối không nên cao hơn hông quá nhiều. Lý tưởng nhất là đùi nên gần như nằm ngang, đầu gối cong tự nhiên, và hông hơi cao hơn hoặc gần bằng đầu gối.

Nếu bạn không nỡ vứt bỏ chiếc ghế hiện tại hoặc không thể thay thế nó (chủ yếu vì bạn sợ), và chiều cao ghế quá thấp, bạn có thể nâng ghế lên cho phù hợp sao cho chắc chắn và không trơn trượt; nếu ghế quá cao và chân bạn không chạm đất, hãy đặt một giá đỡ chân chắc chắn bên dưới.

2. Phần mông được nâng đỡ

Ghế không nên quá hẹp hoặc quá ngắn, cũng không nên bị nghiêng hoặc lung lay rõ rệt. Khi ngồi, mông và đùi cần được hỗ trợ đầy đủ và ổn định. Độ sâu của ghế nên ở mức vừa phải, hỗ trợ phần giữa và sau của đùi, trong khi mép trước của ghế không được tì vào phía sau đầu gối.

Đối với người cao tuổi, điều đặc biệt quan trọng là chiếc ghế phải chắc chắn và không trơn trượt, và tốt nhất nên chọn loại có tay vịn để họ có thể dùng làm điểm tựa khi đứng dậy.

3. Hỗ trợ lưng

Như đã đề cập trước đó, ghế có tựa lưng thường mang lại sự ổn định tốt hơn so với ghế không có tựa lưng. Tựa lưng nên rộng, chắc chắn và hỗ trợ tốt cho phần lưng dưới. Nếu lưng dưới của bạn không được hỗ trợ khi ngồi, bạn có thể đặt một chiếc đệm có kích thước phù hợp phía sau lưng để lấp đầy khoảng trống giữa cột sống thắt lưng và tựa lưng ghế.

Lưu ý: Tựa lưng dày hơn không nhất thiết là tốt hơn. Nếu đệm quá dày và đẩy phần lưng dưới của bạn về phía trước quá nhiều, nó cũng sẽ gây khó chịu!

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)