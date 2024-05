Bắc Kạn: Bệnh nhân 17 tuổi mắc uốn ván nặng sau tai nạn xe máy, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vừa tiếp nhận, điều trị thành công nam bệnh nhân sau tai nạn xe máy bị nhiễm trùng vết thương hở, nhập viện với chẩn đoán uốn ván mức độ nặng, cấp cứu trong tình trạng co giật, cứng hàm, suy hô hấp, nguy kịch.

Theo các bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu-chống độc, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, cuối giờ chiều ngày 23/4, tiếp nhận bệnh nhân H.T.Tr 17 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Các bác sỹ tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân.

Qua kiểm tra lâm sàng, xác định bệnh nhân bị uốn ván nặng, cần được cấp cứu kịp thời. Lúc mới nhập viện bệnh nhân trong tình trạng co cứng hàm, co cứng chân tay, sau xuất hiện co giật co cứng toàn thân, suy hô hấp nguy kịch, hai hàm răng cắn chặt, cổ họng có đờm, không nuốt và không khạc ra được, thở rất khó khăn, toàn thân tím tái, nguy cơ ngừng thở, để giữ được tính mạng bệnh nhân các bác sỹ đã nhanh chóng mở khí quản cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, kết nối máy thở, tiêm thuốc kháng độc tố chống uốn ván.

Sau đó, bệnh nhân được các bác sỹ mở một đường thở qua cổ, hút trong phổi ra rất nhiều đờm, tình trạng hô hấp dần được phục hồi. Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Huấn – Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu-chống độc, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể cho biết: Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trong những ngày tới bệnh nhân sẽ điều trị, sử dụng các loại thuốc kháng sinh liều cao và phụ trợ máy móc thở ô xy chăm sóc phục hồi chức năng tích cực.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, để có tiền trang trải những ngày bệnh nhân nằm viện, các y bác sỹ trong khoa đã hội ý và tổ chức quên góp được 700 nghìn đồng, bước đầu giúp gia đình bệnh nhân trong lúc khó khăn.

Các bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu chống độc quên góp hỗ trợ bệnh nhân.

Theo người nhà bệnh nhân kể, cách đây khoảng gần một tháng bệnh nhân bị ngã xe máy, đầu gối đập xuống nền đất và bị một vật cứng nhọn đâm vào mắt cá chân bên trái, chảy máu khá nhiều, nhưng bệnh nhân không đến cơ sở y tế để xử lý vết thương, mà tự lấy các loại lá cây ven đường về tự đắp để cầm máu.

Cách đây hai ngày, bệnh nhân xuất hiện há miệng hạn chế, khó nuốt, cổ họng thường có đờm nhưng khó ho khạc. Cùng ngày vào viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở, hai hàm răng cắn chặt.

Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván gây ra. Khi len lỏi vào vết thương, trực khuẩn này giải phóng ngoại độc tố vào máu và tấn công vào bản vận động thần kinh, làm cho bệnh nhân bị co cứng cơ và xuất hiện các cơn co giật. Uốn ván là một bệnh nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao, lên đến trên 95%. Thời kỳ ủ bệnh trong khoảng từ 5 – 25 ngày. Người bệnh bị nhiễm trùng uốn ván có thể tử vong, suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim. Bệnh có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin phòng uốn ván, tiêm nhắc lại 1 mũi sau 5-10 năm một lần.