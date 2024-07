Người phụ nữ sốc phản vệ, suýt tử vong vì phương pháp làm đẹp nhiều chị em quan tâm

Mới đây, các bác sĩ khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu, Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nữ người bệnh (46 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, men gan tăng và có nguy cơ tử vong… do sử dụng phương pháp truyền chất làm trắng da bằng tế bào noãn thực vật nhưng không rõ thành phần tại một spa ở Hà Nôi.



ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Lan, Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng có hiện tượng co giật toàn thân, khó thở, kích thích, tụt huyết áp nghiêm trọng gây trụy mạch và có nguy cơ tử vong cao. Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chỉ định cho người bệnh thực hiện các xét nghiệm cần thiết…

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số men gan tăng cao gấp 4-5 lần so với bình thường, nguyên nhân nghi ngờ có thể do tác dụng phụ của chất làm trắng này gây ra, gây nguy cơ suy gan cho người bệnh… Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, nếu không được xử trí kịp thời có thể gây tử vong chỉ sau vài phút.

Theo ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Lan, đây là trường hợp rất nguy hiểm, khi được đưa vào cấp cứu thì người bệnh đã có biểu hiện sốc phản vệ ở mức độ nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao. Rất may người bệnh đã được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng và được bác sĩ cấp cứu theo phác đồ điều trị sốc phản vệ và đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ cho biết thêm, sốc phản vệ là tình trạng phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm, xảy ra sau vài giây đến vài phút khi tiếp xúc với dị nguyên. Tùy cơ địa nhạy cảm ở mỗi người mà cơ thể sẽ phản ứng với những chất gây dị ứng nhất định. Sốc phản vệ gây ra những tác động tiêu cực đến toàn bộ cơ thể như hệ thống miễn dịch, hệ hô hấp, da, hệ thống tuần hoàn, hệ thống tiêu hóa, hệ thống thần kinh trung ương nên các triệu chứng cũng phân bố khắp cơ thể, phổ biến với các triệu chứng như ngứa da, môi bị sưng vù, hắt hơi, chảy nước mắt, nôn mửa, tiêu chảy…

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có cơ địa dị ứng với mạt bụi nhà và một số loại thức ăn như tôm, cua, cá, khoai tây, lòng trắng trứng… Nhưng lại lựa chọn cách làm đẹp với chất làm trắng không rõ nguồn gốc, thành phần tại một spa ở Hà Nội, khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong do sốc phản vệ.

Theo người nhà, người bệnh đã được tư vấn sử dụng dịch vụ truyền trắng da bằng tế bào noãn thực vật tại một spa ở Hà Nội với liệu trình 10 buổi và tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Người bệnh đã sử dụng dịch vụ được 6 buổi, nhưng chưa xuất hiện triệu chứng khác lạ nào. Đến buổi thứ 7, khi đang truyền chất làm trắng này được 30 phút, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như khó thở đột ngột, co giật toàn thân, mê man… Lo sợ người bệnh có thể tử vong tại spa, nhân viên đã liên hệ cấp cứu 115 và người bệnh được đưa vào cấp cứu.

Rất may mắn cho người bệnh, nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 đã tiến hành sơ cứu ban đầu nhằm đảm bảo duy trì ổn định hô hấp, tuần hoàn… trước khi vận chuyển người bệnh đến bệnh viện nhằm tận dụng thời gian vàng cấp cứu cho người bệnh. ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Lan giải thích thêm, cấp cứu sốc phản vệ cần thực hiện càng sớm càng tốt, đây được xem là tình trạng y tế tối khẩn cấp. Do đó, thời gian cứu người tính bằng giây, nếu không những biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong có thể xảy ra do suy hô hấp cấp và tụt huyết áp.

Đánh giá mức độ nguy hiểm của các chất làm đẹp, làm trắng không rõ nguồn gốc được đưa vào cơ thể qua đường tĩnh mạch đều có thể gây ra phản ứng nguy hiểm, ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, người bệnh cần cẩn trọng với bất kỳ phương pháp tiêm truyền trắng da được quảng cáo trên thị trường, chất truyền trắng da trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng… đặc biệt là đối với những người có tiền sử dị ứng như trường hợp người bệnh này.

ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Lan khuyến cáo, khi rơi vào tình trạng sốc phản vệ, người bệnh phải nhanh chóng được đưa tới các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu khẩn, tránh những biến chứng không kiểm soát, đe dọa tính mạng người bệnh. Đặc biệt, sau khi đã xử lý sốc phản vệ và điều trị kịp thời vẫn có thể tái diễn sau 8-72 giờ tiếp theo. Do đó, người bệnh cần phải được theo dõi kĩ bằng các thiết bị máy móc hiện đại và các chuyên gia giàu kinh nghiệm để theo dõi, tầm soát những biến chứng gây nguy hiểm cho người bệnh.