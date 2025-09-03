Ba lưu ý quan trọng cho người chuẩn bị mua vàng

Từ lâu, vàng được xem là “hàng rào” chống lạm phát và công cụ đa dạng hóa danh mục, nhưng liệu người mới bắt đầu có nên tham gia lúc này? Dưới đây là ba lưu ý quan trọng trước khi xuống tiền.

Xác định mục tiêu ngắn hạn

Vàng không tạo ra thu nhập đều đặn như cổ phiếu hay trái phiếu, mà chủ yếu giúp bảo toàn giá trị tài sản. Vì vậy, nếu bạn chưa có nhiều tích lũy, việc dồn quá nhiều vốn vào vàng có thể khiến bạn gặp khó khăn trong chi tiêu hoặc tiết kiệm cho những mục tiêu gần.

Tuy nhiên, lợi thế của người trẻ là thời gian đầu tư dài hạn. Với tầm nhìn đủ dài, vàng có thể mang lại lợi ích rõ rệt hơn so với nhà đầu tư lớn tuổi. Hãy cân nhắc giữa nhu cầu trước mắt và kế hoạch dài hạn để đưa ra tỷ trọng hợp lý.

Chú ý biến động giá vàng

Từ đầu năm 2024 đến nay, vàng đã liên tục lập đỉnh mới. Điều đó có nghĩa là chờ giá “rẻ hơn” để mua vào có thể không phải là chiến lược khả thi.

Ngược lại, với mức giá cao như hiện nay, việc tham gia thị trường vàng có thể là rào cản với những nhà đầu tư mới chỉ có số vốn hạn chế. Vì thế, điều quan trọng là phải hiểu rõ xu hướng biến động và triển vọng giá vàng trong tương lai, từ đó quyết định xem có nên phân bổ một phần vốn vào vàng hay không.

Vai trò đa dạng hóa danh mục

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư vô cùng quan trọng, nhất là trong thời kỳ khi lạm phát và lãi suất cao khiến nhiều khoản đầu tư sụt giảm. Và vàng được coi là công cụ phòng thủ tốt vì giá trị của nó thường ổn định, thậm chí tăng trong thời kỳ lạm phát.

Với bạn trẻ mới tham gia, việc phân bổ bao nhiêu vào vàng sẽ tùy thuộc vào tình hình tài chính cá nhân. Nếu cần, bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc công ty tư vấn tài chính để có kế hoạch phù hợp.

Vàng luôn giữ được giá trị của mình theo thời gian và có thể đóng vai trò nhất định trong danh mục của bất kỳ nhà đầu tư nào. Với người mới bắt đầu, vàng có thể chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng lại là mảnh ghép quan trọng để giúp danh mục trở nên cân bằng và an toàn hơn.

Bằng cách xác định rõ mục tiêu ngắn hạn, hiểu biến động giá và xem xét nhu cầu đa dạng hóa, bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn – không chỉ ở giai đoạn đầu tư ban đầu mà còn cho cả hành trình tài chính lâu dài phía trước.