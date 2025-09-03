Chán cảnh 'chầu chực' mua vàng, nhà đầu tư chuyển qua món mới

4 ngày nghỉ xếp hàng ở tiệm vàng

Suốt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chị Hà Minh (ngụ phường Sài Gòn) hầu như không đi đâu chơi mà đều xếp hàng ở tiệm vàng chờ mua kim loại quý này.

“Tôi đinh ninh lễ tết người dân đi chơi, về quê nên không còn nhiều người ở lại thành phố, do đó việc mua sắm vàng sẽ dễ thở hơn. Vậy nhưng khi đến tiệm vàng mới biết, nhiều người cũng có tâm lý giống mình nên ngồi xếp hàng dài ở tiệm vàng để chờ gọi tên vào mua vàng” - chị Minh nói.

Người dân TPHCM rồng rắn xếp hàng chờ mua vàng.

Sau gần một ngày dài xếp hàng chờ đợi, cuối cùng chị Minh cũng mua được 5 phân vàng nhẫn. Dẫu vậy, khách hàng này vẫn thấy may mắn vì “có còn hơn không”, nhiều vị khách đến trước chị nhưng đến lượt thì lại nhằm ngay thời điểm hết vàng. Không thể chờ đợi nữa, thế là đành ra về tay trắng.

Trong khi đó, chị Thu Trà (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) chạy ngược xuôi những tiệm vàng được phép kinh doanh vàng miếng, chỉ cần nơi nào có vàng là xếp hàng chờ mua. Chị Trà kể, trong tài khoản lúc nào cũng có cả trăm triệu để có vàng là mua ngay, thế nhưng gần cả tuần chị Trà chỉ mua được vỏn vẹn 2 chỉ vàng nhẫn trơn.

“Có hôm mua được vàng nhẫn với giá chỉ 122 triệu đồng/lượng, ngày hôm sau đã lên thêm 1 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại đã vọt hơn 128 triệu đồng/lượng. Mua càng trễ giá càng cao, nhưng mình muốn mua sớm với số lượng nhiều lại không có” - chị Trà nói vẻ chán nản.

Nhiều tiệm vàng không còn vàng miếng, vàng nhẫn chỉ còn loại 5 phân - 1 chỉ, mỗi người chỉ mua tối đa được 1 chỉ vàng nhẫn.

Ghi nhận trong đầu ngày 3/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh , giá vàng tăng cao chót vót. Các thương hiệu lớn như SJC, PNJ vẫn neo ở mức cao, hiện giá giao dịch vàng miếng ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi vàng nhẫn có biến động lớn. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 125,1 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); PNJ đã tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần trước, giá vàng SJC tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng nhẫn tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Lực hút từ bạc thỏi

Trong khi giá vàng liên tục leo đỉnh nhưng lại khan hiếm, có tiền cũng khó mua thì bạc thỏi lại tỏ ra có lợi thế vì giá rẻ, muốn mua bao nhiêu cũng có.

Tính thanh khoản của bạc đang ngày càng cao

Tại một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa, TPHCM ), nhiều khách hàng đến hỏi mua bạc miếng, bạc thỏi.

Chị Phương Vy (ngụ phường An Lạc) cho biết, trước giờ chưa nghĩ đến việc đầu tư bạc nhưng khi thấy vàng tăng giá cao lại không thể mua được, trong khi có sẵn tiền nhàn rỗi chưa dùng vào việc gì nên ông xã tư vấn chuyển qua mua bạc. “Bạc miếng loại 1 lượng có giá chỉ gần 1,6 triệu đồng. Dù chưa biết đầu tư lời lãi ra sao nhưng thấy cũng hay hay nên mình mua thử vài lượng để dành. Việc mua bán bạc cũng dễ hơn vàng khi không cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ” - chị Vy chia sẻ.

Theo nhân viên tiệm vàng bạc này, hồi đầu năm 2025, giá bạc thỏi bán ra chỉ 1,115 triệu đồng/lượng, trong khi cuối tháng 7 giá bạc từng có thời điểm vượt 1,55 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng gần 40%. Có thời điểm trong tháng 7 giá bạc bán ra trong nước đã tăng đến gần 5% chỉ trong vòng vài ngày.

Nhiều khách chuyển sang đầu tư bạc khi vàng giá cao lại khó mua.

Với bạc hiện có khá nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn, ngoài bạc miếng 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng còn có đồng bạc mỹ nghệ; bạc thỏi loại 1 kg (26,66 lượng), giá hiện tại tầm 42,6 triệu đồng.

“Hiện nhiều sản phẩm như bạc thỏi , bạc miếng không có sẵn, khách muốn mua sẽ phải đặt hàng và thanh toán trước và chờ lịch hẹn để nhận sản phẩm” - nhân viên nói.

Theo tìm hiểu, việc mua bạc tại cửa hàng này được giao dịch như mua vàng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng và chấp nhận mua lại bạc của khách theo giá niêm yết.

Hiện tại, một lượng vàng tương đương khoảng 84 lượng bạc, cao hơn hẳn mức trung bình lịch sử khoảng 65-70. Điều này cho thấy bạc đang bị định giá thấp và có dư địa tăng trưởng lớn. Mức giá khoảng 1,6 triệu đồng/lượng bạc hiện tại cũng được xem là dễ tiếp cận cho những người có xu hướng muốn đầu tư nhỏ, tích lũy dần thay vì mức khoảng 130 triệu đồng/lượng vàng.

Một yếu tố quan trọng khác là tính thanh khoản của bạc đang ngày càng cao. Giá thấp, hệ thống đại lý ngày một mở rộng, giao dịch trao tay cũng thuận lợi khiến cho việc tích trữ bạc ngày càng trở nên thuận lợi. Tình trạng người dân xếp hàng dài để mua vàng nhưng không thành công đã diễn ra, trong khi bạc đa phần đều có sẵn.