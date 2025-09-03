Còn giữ 3 thứ này, đừng mơ tăng thu nhập!

Tăng thu nhập là mong muốn không của riêng ai, nhưng trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn còn đang âm thần “càn quét” như hiện nay, giữ được thu nhập thôi đã là việc không đơn giản, chứ nói gì tới chuyện tăng thu nhập.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có những người được thăng chức, tăng lương, kiếm thêm được việc - đồng nghĩa với việc tăng thu nhập thành công. Vậy đâu là sự khác biệt giữa người thành công tăng thu nhập và người vẫn đang hậm hực với mức lương dậm chân tại chỗ suốt bao năm? Câu trả lời gói gọn trong 3 gạch đầu dòng dưới đây, cũng là 3 “kẻ thù” của hành trình kiếm tiền.

1 - Thói quen trì hoãn

Trì hoãn có lẽ là kẻ thù thầm lặng nhưng nguy hiểm bậc nhất. Mỗi lần bạn định làm một việc quan trọng nhưng lại tự nhủ “thôi để mai”, là một lần bạn tự đánh mất cơ hội của chính mình.

Ảnh minh họa

Trong công việc, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc để người khác đi trước, để ý tưởng bị mất tính mới mẻ, để dự án bị trễ hạn. Còn với việc phát triển bản thân, trì hoãn khiến bạn mãi không bắt đầu học thêm kỹ năng mới, không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, không dám thử sức với những cơ hội thách thức.

Thu nhập tăng lên là kết quả của sự chủ động và kỷ luật, chứ không đến với những người lúc nào cũng để thời gian trôi cùng lời hứa thuộc về ngày mai. Người vượt qua được thói quen trì hoãn thường không phải là người giỏi nhất, mà là người kiên định nhất. Họ biết bắt tay vào làm, bởi họ hiểu chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Nếu bạn vẫn nuôi dưỡng sự trì hoãn, mọi tham vọng về một mức thu nhập cao hơn sẽ chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng.

2 - Lười học

Thế giới thay đổi từng ngày. Trong khi thị trường việc làm đang có tính cạnh tranh cao như lúc này, sự lười học cũng đồng nghĩa với việc tự tay tước bỏ mọi cơ hội phát triển, thăng tiến của chính mình, bao gồm cả tăng thu nhập.

Người lười học thường hài lòng với những gì đã biết, tin rằng từng ấy là đủ để duy trì công việc. Nhưng thực tế, những người như vậy chính là đối tượng nhân sự dễ bị thay thế, loại bỏ nhất. Doanh nghiệp nào cũng cần những cá nhân biết thích ứng, biết làm chủ những công cụ mới, có khả năng mở rộng kiến thức để giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Việc học ở đây không chỉ là học trong trường lớp hay chứng chỉ, mà còn là sự chủ động tư duy, đào sâu suy nghĩ, quan sát đồng đội, cấp trên để học hỏi,...

Khi bạn ngừng học, bạn ngừng phát triển. Và khi bạn ngừng phát triển, thu nhập cũng sẽ dừng lại. Trong khi đó, những người duy trì tinh thần học hỏi liên tục lại luôn tìm thấy cơ hội để được tăng lương, thăng chức, hoặc mở rộng nguồn thu từ những lĩnh vực mới. Khoảng cách thu nhập giữa người chịu học và người lười học không xuất hiện ngay lập tức, nhưng sau 5 hay 10 năm, sự chênh lệch sẽ đủ lớn để tạo ra hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

3 - Thái độ ngạo mạn

Có một sai lầm phổ biến mà không ít người mắc phải sau vài năm gắn bó với 1 doanh nghiệp: Họ bắt đầu tin rằng bản thân là “xương sống” của tổ chức, rằng thiếu họ thì mọi thứ sẽ không thể vận hành.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, thực tế trong 2 năm gần đây đã chứng minh chẳng ai là không thể thay thế. Không doanh nghiệp nào sụp đổ chỉ vì mất đi 1 nhân sự. Thái độ tự cao còn khiến bạn ngừng lắng nghe, ngừng học hỏi từ người khác, thậm chí phản kháng trước mọi lời góp ý. Hậu quả là bạn tụt hậu trong chính sự nghiệp của mình, thu nhập không tăng mà còn có nguy cơ bị mất việc.

Những người thực sự tiến xa là những người hiểu rõ giá trị của bản thân nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, biết hợp tác và tôn trọng người khác. Khi bạn coi mình là “người không thể thay thế”, bạn đã vô tình tự đặt mình vào một thế giới không có thật. Ngược lại nếu nghĩ khiếm tốn, rằng mình chỉ là một nhân sự trong hàng nghìn nhân sự, bạn sẽ có động lực để tiếp tục nâng cấp bản thân, mở rộng kỹ năng, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn và được trả công xứng đáng hơn.

Cuối cùng, tăng thu nhập không phải là chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn hay sự ưu ái của sếp. Nó là kết quả của sự thay đổi bền bỉ trong tư duy và thói quen. Bỏ được thói quen trì hoãn, vượt qua sự lười học, và đừng dung dưỡng sự ảo tưởng về bản thân, bạn sẽ tự mở ra cho mình một con đường rộng lớn hơn. Đừng mong chờ phép màu nào có thể đưa bạn đến mức thu nhập mơ ước, hãy bắt đầu từ việc gỡ bỏ ba rào cản trên. Khi ấy, bạn không chỉ tăng thu nhập, mà còn tăng giá trị của chính mình.