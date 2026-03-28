Ba học hết lớp 5, mẹ có bằng Đại học vẫn hạnh phúc 29 năm: Mấu chốt của mối quan hệ chênh lệch học thức

Khi lựa chọn bạn đời, nhiều người thường tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, những yếu tố khác rồi sẽ tự cân bằng theo thời gian. Nhưng thực tế lại không “màu hồng” như vậy. Tình yêu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, một mối quan hệ cần nhiều hơn thế - từ cách suy nghĩ, lối sống cho đến nền tảng giáo dục.

Mới đây, trên Threads, một bài đăng với câu hỏi: “Chênh lệch về học thức lấy nhau về có hạnh phúc không?” bất ngờ thu hút sự chú ý. Chủ đề này không mới, nhưng luôn khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về những gì tưởng như không quan trọng khi đang yêu.

Không ít ý kiến cho rằng, học thức không đơn thuần là bằng cấp mà còn phản ánh cách tư duy, cách giao tiếp và cách mỗi người nhìn nhận vấn đề. Khi hai người có sự chênh lệch quá lớn, những khác biệt này dễ bộc lộ rõ trong cuộc sống hằng ngày, từ cách trò chuyện, cách giải quyết mâu thuẫn cho đến việc nuôi dạy con cái hay định hướng tương lai.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc ai học cao hơn, mà là cả hai có sẵn sàng học hỏi và tôn trọng nhau hay không. Một người có thể không có nền tảng học thuật cao, nhưng vẫn có tư duy cởi mở, biết lắng nghe và phát triển bản thân. Ngược lại, người học cao chưa chắc đã đồng nghĩa với việc thấu hiểu hay phù hợp.

Một số bình luận của cư dân mạng về chủ đề này:

- Ba mình chỉ học hết cấp 1, nhưng nhờ lấy ba mình, mẹ được ba "nuôi" giấc mơ dang dở (ngoại mình nghèo, mẹ bỏ học cấp 3 để phụ ngoại), mẹ mình đã có bằng đại học, lương cao hơn ba, nhưng họ vẫn cứ hạnh phúc như thuở ấy thôi. Ba mình nhỏ hơn mẹ 4 tuổi, thanh niên 19 tuổi năm ấy yêu mẹ mình đã được 29 năm rồi.

- Chênh lệch về IQ còn đỡ, chênh lệch về EQ sẽ có vấn đề.

- Học thức không quan trọng bằng tư duy đâu, có cùng mindset về cuộc sống, cách dạy con, tư tưởng, chính trị nó là vấn đề hơn.

- Đa số nữ học vấn cao khó lấy chồng thấp hơn, vì đàn ông đa số cái tôi lớn. Còn người phụ nữ nếu không ăn học nhiều nhưng vén khéo, cũng tốt tính chứ không sinh tật, gặp chồng cũng biết tương kính thì gia đình vẫn ổn hơn. Phụ nữ đa số nếu thua thiệt họ có thể nhẫn nhịn, đừng quá đáng là được, chứ đa số đàn ông chỉ cần vướng chút khó khăn đã không chịu nổi áp lực, dễ bị kích động rồi nói chi lúc cảm thấy bị lép vế.

- Học thức không quyết định. Ai dựa vào học thức để xem xét mối quan hệ là người kém về tri thức. Tôn trọng sự khác biệt cũng không làm được thì lấy 10 người cũng như 0. Tư duy, đạo đức, sự thấu hiểu, cảm thông,... đa số những phẩm chất về đạo đức mới tạo nên môi quan hệ bền vững. Bất cứ mqh nào có sự so sánh, đố kỵ, thiếu tôn trọng dù nam hay nữ đều sẽ rạn nứt. Vì nó đánh vào bản ngã của đối phương.

- Nam học cao nữ có thể oke chứ nữ học cao hơn nam sẽ khó mà hạnh phúc. Cái này không ai đúng ai sai đâu, đơn giản trời sinh ra cái xu hướng suy nghĩ của hai giới nó khác nhau. Nên tốt nhất nữ kiếm người hơn mình, nam kiếm người mà bản thân có thể che chở.

- Với mình thì thời điểm này việc chênh lệch học thức không còn quá quan trọng nữa, vì bây giờ hầu hết mọi người đều đi học và trình độ ít nhất 12/12 như thế mình nghĩ là đủ rồi, còn sau đấy đại học hay Thạc sĩ hay Tiến sĩ thì đều là lựa chọn, tất nhiên học càng lên cao càng khó. Tuy nhiên không phải cứ học cao là bạn sẽ có kỹ năng sống tốt nên cái quan trọng là kỹ năng sống với lại câu chuyện tình cảm, chứ học thức chẳng quan trọng đến thế.

- Học thức có thể chênh lệch nhưng nhận thức tuyệt đối là KHÔNG nha! Ví dụ một người chồng học vị Giáo sư Tiến sĩ nhưng hách dịch và một người vợ mới chỉ học hết lớp 12 nhưng là chủ doanh nghiệp nhỏ và biết đối nhân xử thế thì ai cũng biết kết quả rồi đó.

- Một người chồng làm Giáo sư có thể hài lòng và hạnh phúc với người vợ là giáo viên mầm non, thục nữ chăm con chăm chồng công dung ngôn hạnh. Một người vợ làm Tiến sĩ không thể lấy chồng chạy taxi được.

- Thực ra chênh lệch về học thức/ trí thông minh không ảnh hưởng về mối quan hệ lắm đâu. Khoa học chỉ ra rằng chênh lệch về mặt xúc cảm (EQ)/ giao tiếp, sự tôn trọng, quan điểm sống và lối sống mới ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ.

- Không hạnh phúc đâu nha. Ban đầu cũng vui đấy nhưng cho đến khi bạn hỏi cái gì người ta cũng không biết, cũng không giúp được gì cho mình và gia đình mình thì lúc đó mới thấy cái cảnh bất lực như thế nào. Một mối quan hệ tốt là cả 2 phải cùng nhau phát triển được. Tui ở bên 1 người mà tui không cảm thấy nể phục người đó là không thể quen tiếp được, nói chi là cưới.

- Chênh lệch về nhận thức và tư duy mới đáng sợ. Nhiều khi người ta không có điều kiện học tập lên cao nữa, nhưng luôn học hỏi cái mới, tìm tòi và không ngừng cố gắng thì cũng không khác biệt đâu. Sợ nhất mấy người tự ái, giấu dốt, tam quan không ngay thẳng thôi.