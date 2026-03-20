"Cách để sống hạnh phúc là gì?" - 1 câu hỏi, hàng nghìn đáp án trên Threads: "Kệ mình. Kệ họ. Kệ đi. Đó là hạnh phúc!"

Bạn đã bao giờ có cảm giác thế này chưa?

Nhìn hình cảnh cuộc sống người khác đăng lên MXH, bạn bỗng thấy “hạnh phúc dường như là của họ, còn mình thì chẳng có gì”.

Bạn lao vào công việc như thiêu thân, tích cóp từng đồng để tăng số dư tài khoản, theo đuổi từng mục tiêu trong cuộc sống,... nhưng đến khi thật sự đạt được, niềm vui chỉ kéo dài vài ngày, thậm chí vài tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, bạn rơi vào một vòng xoáy lo âu mới và tự dằn vặt bản thân: Phải chăng mình chưa đủ tốt, chưa đủ nỗ lực nên không xứng đáng với một hạnh phúc bền vững?

Một bài đăng trên Threads gần đây, đặt câu hỏi về “các để sống hạnh phúc là gì?” đã nhận về hàng nghìn câu trả lời ở comment.

Mỗi bình luận là một mảnh ghép rất riêng, mang đầy tính cá nhân, nhưng khi đặt cạnh nhau lại phác họa nên bức tranh “bí quyết sống hạnh phúc”, mà càng đọc càng bất ngờ!

- Gần 40 năm nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì với mình, những điều dưới đây là "chân lý" để hạnh phúc: Biết chấp nhận bản thân kể cả những điều tốt và chưa tốt; tập trung vào những mối quan hệ và sở thích chất lượng; có ranh giới của riêng mình nhưng lành mạnh; biết giá trị của bản thân và sống đúng với điều đó; yêu bản thân; sống thật với cảm xúc của chính mình, không kìm nén, cố làm hài lòng bất kỳ ai; quan sát nhiều hơn, ít phán xét kể cả mình và người khác; sống có mục đích và đam mê.

- Bằng lòng với hiện tại là một dạng của hạnh phúc. Không ganh ghét đố kỵ, không sân si với cuộc sống của người khác. Sống tích cực, lạc quan, làm việc tốt khi có thể.

- Bạn biết không? Với mình khi đã có gia đình và 2 con, hạnh phúc không phải là đi lu lịch hay ăn ngon hay mặc đẹp mà là không có nợ và chồng con đều khỏe mạnh! Vậy thôi ạ.

- Mình nghĩ là từ sau khi mình có nhận thức đúng đắn về bản thân, hiểu mình là ai, giá trị là gì, điểm yếu ở đâu,... thì mới biết yêu bản thân đúng cách. Không phải sự tự ti, tự trách, tiêu cực như trước, mình học cách công nhận bản thân về những điểm mạnh và nhìn nhận thiếu sót một cách tích cực. Từ đó cũng thấy hạnh phúc và yêu bản thân nhiều hơn.

- Đây là 4 điều mình ghi nhớ để luôn hạnh phúc: (1) Không cần tranh cãi đúng sai với người khác, ai cũng đúng với góc nhìn của họ; (2) Mọi thứ đều có tiềm năng vô hạn, hôm nay như thế này, mai có thể thay đổi, nên cứ tận hưởng; (3) Hiểu rằng không có thứ gì không đến từ mình, chịu trách nhiệm 100% cho mọi thứ xảy đến trong cuộc đời mình; (4) Chúng ta không thể hạnh phúc bằng việc cầu nguyện hay ước muốn, hãy mang đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh, mình sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.

- Tập dậy sớm nhé! Thề, thay đổi bản thân lắm ấy.

- Là tự nhủ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày để học, để cảm nhận, để học cách yêu thương và để vui vẻ. Ngày xui xẻo là ngày để học. Ngày khi vui khi buồn là ngày để cảm nhận. Ngày được yêu thương bởi người khác là ngày học cách yêu thương người khác. Còn ngày may mắn là ngày để vui vẻ.

- Tui thấy quan trọng nhất là biết mình có gì và cảm thấy đủ, biết mình thích gì và tập trung vào đó, ngắt những nguồn gây tiêu cực và có cách giải tỏa tiêu cực. Với tui may mắn ở chỗ, tui bị nhanh quên nên bình thường cảm xúc tiêu cực với tui như gió thoảng mây trôi vậy đó.

- 1 năm trước, mình cảm thấy căm ghét cuộc sống, hiện tại bây giờ mỗi ngày còn được mở mắt và nhìn thấy những người yêu thương hiện diện là mình lại thấy cuộc đời dễ thương vô cùng. Mình cũng từng hỏi làm cách nào để hạnh phúc và tại sao cuộc đời mãi chưa dẫn mình đến hạnh phúc, tới khi mình biết trân quý và biết ơn từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Mình cũng ngạc nhiên lắm khi chỉ từ những hành động nhỏ lại khiến mình đến hạnh phúc đến vậy…

- Tận hưởng bữa ăn ngon đúng sở thích, chơi với thú cưng, yêu bản thân chăm sóc mình, ba mẹ mạnh khỏe.

- Kiểu to hoá nhỏ, nhỏ hóa không. Ví dụ như rơi mất 100k thì tự nhủ kiểu là may mà rơi có 100k chứ không phải nhiều hơn thế. Rồi thấy người ta hạnh phúc thì chúc phúc và tự nhủ người ta xứng đáng do người ta sống lành nên bây giờ cũng cố tạo nhiều phước để sẽ được như vậy.

- Thể dục thể thao, cơ thể khỏe mạnh thì tự nhiên sẽ hạnh phúc. Tiếp xúc với thiên nhiên thật nhiều thì tâm trí cũng yên bình.

- Sáng dậy sớm lo cho con đi học. Sẵn 2 vợ chồng ghé phòng gym tới 8h về. Về ghé chợ mua đồ nấu ăn cả ngày. 9h bắt đầu công việc tới 4h chiều đi đón con về. Ăn uống chơi vs con tới 7h làm việc tới 9 - 10h đi ngủ. Xong!

- Bớt so sánh và bớt sống theo tiêu chuẩn của người khác. Bản thân mình đã từng so sánh, tị nạnh với người khác nhưng lại thấy sống như vậy rất mệt. Giờ thì học cách chấp nhận và bằng lòng với hiện tại nên cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rồi.

- Kệ mình. Kệ họ. Kệ đi. Đó chính là hạnh phúc!

Hôm nay là 20/3 - Quốc tế hạnh phúc, chúc bạn tìm thấy cách sống hạnh phúc!

(Tranh minh họa: Silvia Galimberti)