Apple Watch đã cứu mạng cha CEO Tim Cook nhờ tính năng này!

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với TechSpot, CEO của Apple - Tim Cook, đã mở lòng về đời sống cá nhân và công việc của mình. Đồng thời, ông đã kể lại một sự kiện đáng nhớ khi chiếc Apple Watch đã thực sự cứu sống cha mình.

Cụ thể, trong một tình huống không may khi ông bố của Tim Cook bị ngã ở nhà một mình, tính năng phát hiện té ngã (Fall Detection) của Apple Watch đã tự động liên hệ cứu hộ. Theo lời kể của Tim Cook, cha ông bị ngã tại nhà khi ở một mình. May mắn là Apple Watch đã tự động liên lạc với dịch vụ cấp cứu. "Họ đã phải phá cửa vào nhà và thật may là đã làm vậy, vì lúc đó cha tôi bất tỉnh", ông Cook chia sẻ.

Về tính năng phát hiện té ngã, người dùng có thể bật thủ công trong app Apple Watch hoặc nó sẽ tự động bật nếu người sử dụng trên 55 tuổi.

Tính năng phát hiện té ngã trên Apple Watch Khi Apple Watch phát hiện một cú ngã mạnh của bạn, thiết bị sẽ lập tức kết nối bạn với các dịch vụ khẩn cấp và gửi một cảnh báo đến các liên hệ khẩn cấp của bạn. Nếu Apple Watch nhận thấy bạn không có dấu hiệu di chuyển trong vòng 1 phút sau khi bị ngã, thiết bị sẽ tự động kết nối đến các dịch vụ khẩn cấp.

CEO Tim Cook cho biết, nhờ tính năng phát hiện té ngã trên Apple Watch cha của ông đã được cứu



CEO Tim Cook còn hóm hỉnh nhắc lại rằng, thay vì cảm kích với chiếc đồng hồ, cha ông lại lo lắng hơn về cánh cửa bị hỏng.

Bên cạnh đó, vị CEO này còn chia sẻ về thói quen làm việc của mình. Ông thường xuyên thức dậy trước 5 giờ sáng để xử lý email, một thời điểm yên tĩnh giúp ông tập trung cao độ. Tim Cook cũng bày tỏ quan điểm về việc làm việc từ xa, một xu hướng đã được chứng minh là hiệu quả trong đại dịch Covid-19, nhưng ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp, hiện Apple đang yêu cầu nhân viên đến văn phòng ba ngày mỗi tuần.

Đi sâu vào quá khứ, Tim Cook kể rằng ông đã bắt đầu lao động từ tuổi 11 với công việc giao báo, sau đó là làm thêm tại một nhà hàng thức ăn nhanh. Từ những công việc khiêm tốn ban đầu đến giờ, ông đã trở thành một trong những CEO có mức lương cao nhất thế giới, với tổng thu nhập năm trước lên tới 74,6 triệu USD.

CEO Tim Cook cũng trải lòng và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cá nhân

Về cuộc sống cá nhân, Cook không ngần ngại bày tỏ niềm yêu thích với sô-cô-la đen, rượu Chardonnay và món bạch tuộc. Ông cũng thích dành thời gian thư giãn tại các công viên quốc gia, nơi ông có thể tận hưởng sự yên bình và tách biệt khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày.