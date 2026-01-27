Apple đưa dây đeo Black Unity mới lên Apple Watch

Không đơn thuần là một phụ kiện thời trang, sản phẩm này tiếp tục thể hiện cách Apple lồng ghép thông điệp xã hội vào hệ sinh thái công nghệ của mình, nhân dịp Tháng Lịch sử Người Da màu.

Điểm nhấn của Black Unity Connection nằm ở thông điệp mà Apple theo đuổi, đó là sức mạnh của sự gắn kết. Việc một tập đoàn công nghệ toàn cầu lựa chọn tôn vinh lịch sử, văn hóa và đóng góp của cộng đồng người da màu cho thấy cách Apple đang định vị vai trò của mình vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm.

Vòng Bện Solo Unity Connection mới cho Apple Watch tôn vinh Tháng Lịch sử Người Da màu và lan tỏa sức mạnh của sự gắn kết.

Về thiết kế, dây đeo được phát triển bởi các nhà sáng tạo người da màu cùng các đồng minh tại Apple, tiếp nối tinh thần của những phiên bản Black Unity trước đó. Sản phẩm lấy cảm hứng từ lá cờ Liên Phi, với ba gam màu đỏ, xanh lá và đen được đan xen tinh tế. Apple sử dụng sợi polyester tái chế quấn quanh lõi silicone siêu mỏng, kết hợp công nghệ máy đan chính xác, tạo nên một dây đeo vừa mềm mại, vừa bền bỉ, chống mồ hôi và nước.

Quan sát kỹ, các lớp màu đan chồng lên nhau tạo chiều sâu thị giác, mang lại cảm giác sinh động hơn so với nhiều dây đeo thông thường. Đây là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy Apple vẫn giữ triết lý “thiết kế có câu chuyện”, ngay cả với một phụ kiện tưởng chừng đơn giản.

Không dừng lại ở sản phẩm, Apple tiếp tục củng cố cam kết xã hội bằng việc tài trợ cho nhiều tổ chức cộng đồng trên toàn cầu, từ Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts (New York), Youth Music (London), đến Phòng trưng bày nghệ thuật bang New South Wales (Sydney) và Enactus México (Mexico City). Theo Apple, đây là bước tiếp theo trong chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ hội kinh tế, giáo dục và sáng tạo cho các cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Vòng Bện Solo Unity Connection được chế tác bằng công nghệ máy đan chính xác tiên tiến, mang lại cảm giác mềm mại có kết cấu, chống mồ hôi và chống nước.

Có thể thấy, Black Unity không chỉ là một “phiên bản đặc biệt theo mùa”. Qua từng năm, Apple đang xây dựng một chuỗi sản phẩm mang tính biểu tượng, nơi giá trị xã hội được đặt song hành với trải nghiệm người dùng và thẩm mỹ thiết kế. Với nhóm khách hàng trung thành của Apple Watch, điều này góp phần tạo nên cảm giác đồng hành với một thương hiệu có lập trường rõ ràng, thay vì chỉ đơn thuần tiêu dùng công nghệ.

Vòng Bện Solo Unity Connection hiện đã cho phép đặt hàng trên Apple Store trực tuyến và ứng dụng Apple Store với giá 2,999,000 đồng. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước vỏ 42mm và 46mm, cỡ dây từ 0-12, tương thích với Apple Watch Series 4 trở lên, Apple Watch SE, cũng như Apple Watch Ultra (phiên bản vỏ 46mm).