Một lỗi vi phạm giao thông có thể bị phạt tới 26 triệu đồng?

Câu 1: Từ ngày 1/1/2025, mức phạt che biển số xe ô tô theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP là bao nhiêu?

A. 4.000.000 - 6.000.000 đồng

B. 10.000.000 - 14.000.000 đồng

C. 20.000.000 - 26.000.000 đồng

D. 800.000 - 1.000.000 đồng

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (thay thế Nghị định 100/2019 và sửa đổi bởi Nghị định 123/2021), người điều khiển ô tô che biển số (che lấp, bẻ cong, làm thay đổi chữ/số/màu sắc/hình dạng/kích thước biển số) bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng. Mức phạt này áp dụng cho các hành vi vi phạm theo Điểm b khoản 8, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13 Điều 13.

Đáp án đúng là: C. 20.000.000 - 26.000.000 đồng

Câu 2: Xe máy che biển số (che lấp, bẻ cong, thay đổi chữ/số/màu sắc) bị phạt mức nào?

A. 20.000.000 - 26.000.000 đồng

B. 4.000.000 - 6.000.000 đồng

C. 800.000 - 1.000.000 đồng

D. 10.000.000 - 14.000.000 đồng

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy gắn biển số không đúng vị trí/quy cách, biển số không rõ chữ/số, hoặc bị bẻ cong/che lấp/làm thay đổi chữ/số/màu sắc/hình dạng/kích thước bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (theo Điểm b khoản 3 và điểm b khoản 8 Điều 14). Mức phạt này áp dụng cho các hành vi che biển số xe máy.

Đáp án đúng là: B. 4.000.000 - 6.000.000 đồng

Câu 3: Hình thức xử phạt bổ sung khi che biển số xe ô tô theo Nghị định 168/2024 là gì?

A. Trừ 4 điểm GPLX

B. Trừ 6 điểm GPLX

C. Tịch thu phương tiện

D. Không trừ điểm

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm che biển số xe ô tô (các hành vi tại Điểm b khoản 8, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13 Điều 13) bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe, kèm theo buộc thực hiện đúng quy định về biển số. Không có quy định tịch thu phương tiện cho hành vi này.

Đáp án đúng là: B. Trừ 6 điểm GPLX

Câu 4: Hình thức xử phạt bổ sung khi che biển số xe máy theo Nghị định 168/2024 là gì?

A. Trừ 4 điểm GPLX

B. Trừ 6 điểm GPLX

C. Tịch thu phương tiện

D. Tạm giữ xe

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi che biển số xe máy (Điểm b khoản 3 và điểm b khoản 8 Điều 14) bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Không tịch thu hoặc tạm giữ phương tiện cho hành vi này.

Đáp án đúng là: B. Trừ 6 điểm GPLX

Câu 5: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt che biển số xe ô tô dựa trên các khoản nào của Điều 13?

A. Điểm b khoản 3 và điểm b khoản 8

B. Điểm b khoản 8, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13

C. Điểm a khoản 8 và điểm c khoản 11

D. Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2

Giải thích:

Mức phạt che biển số xe ô tô được quy định tại Điểm b khoản 8, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, bao gồm các hành vi không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí/quy cách, biển số bị che lấp/bẻ cong/thay đổi chữ/số/màu sắc/hình dạng/kích thước.

Đáp án đúng là: B. Điểm b khoản 8, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13