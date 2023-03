Anne-Marie nói về màn hợp tác cùng Minnie ((G)I-DLE): "Giọng cô ấy rất đẹp, tôi biết chúng tôi phải làm cùng nhau"

Kpop chính xác là xu hướng hiện tại, khi các nhóm nhạc xuất phát từ Hàn Quốc như BTS, BLACKPINK vươn lên đến vị thế ngôi sao toàn cầu. Ngày càng nhiều những màn collab giữa sao USUK và sao Kpop. Không nằm ngoài xu hướng, mới đây, nữ ca sĩ Anne-Marie vừa kết hợp cùng thành viên nhóm nữ gen 4 (G)I-DLE Minnie trong ca khúc Expectations. Hai cá tính âm nhạc độc đáo kết hợp, Expectations trở thành ca khúc đầu tiên Minnie được "đánh lẻ" tại thị trường quốc tế. Nói về cơ duyên kết hợp, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Anne-Marie và Minnie. Hai nữ ca sĩ đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý và không tiếc lời khen ngợi nhau.

Anne-Marie

Cảm xúc của bạn khi nghe giọng hát của Minnie?

Khi nghe giọng của Minnie, tôi thực sự rất ấn tượng. Bởi vì thứ nhất nó là một ngôn ngữ hoàn toàn khác nên được lắng nghe thật tuyệt. Thực sự là một chất giọng đẹp, rất đẹp. Và giọng của chúng tôi thực sự hòa hợp với nhau.

Màn kết hợp này diễn ra như thế nào?

Điều này diễn ra khi lần gần nhất tôi đi lưu diễn tại Hàn Quốc. Tôi và Minnie, khán giả Hàn Quốc có mối quan hệ rất gần gũi. Họ rất ủng hộ âm nhạc của tôi, tôi luôn cảm thấy rất gần gũi với họ. Khi tôi đi lưu diễn, tôi có được nghe về nhóm (G)I-DLE, về Minnie và tôi rất yêu âm nhạc của họ. Khi ca khúc này thành hình, trong lúc tôi đang thu âm trong phòng thu thì có một người gợi ý về việc mời Minnie để hát cùng. Tôi tự nhủ: "Đúng rồi, tôi phải làm điều này". Và kết quả rất tốt, ca khúc của chúng tôi nghe rất ổn áp!

Anne-Marie - Minnie ((G)I-DLE) - Expectations

Dòng lyrics nào trong bài mà bạn cảm thấy yêu thích nhất?



Tôi nghĩ tôi yêu tất cả các phần lời trong bài hát này. Nhưng phần gắn bó chặt chẽ với tôi nhất chắc là: "You want me to act a certain way. I'm no one's toy no more,..." (Anh muốn tôi phải hành xử như thế này, thế kia. Nhưng này, tôi chẳng còn phải là đồ chơi của ai cả!). Đó là điều lớn nhất mà tôi muốn chia sẻ. Rất nhiều điều về cuộc sống, sự nghiệp của tôi đều bị kiểm soát. Tôi muốn đập tan chiếc hộp ấy để nói lên điều tôi muốn nói.

Vậy nội dung của ca khúc nói về việc gì?

Ca khúc nói về việc hãy giải tỏa hết tất cả mọi áp lực từ những kì vọng của mọi người áp lên bạn. Hãy là chính mình. Đứng lên vì chính bản thân mình. Thông điệp rất mạnh khiến cho tôi cảm thấy đầy quyền năng.

Minnie nói về màn hợp tác với Anne-Marie

Minnie ((G)I-DLE)

Lần này, bạn không có các chị em trong nhóm kề bên. Có áp lực nào trong màn kết hợp quốc tế này không?

Một chút. Bởi vì tôi đã quen với việc có các thành viên khác trong nhóm luôn kề bên. Tôi cũng chưa quen với việc làm mọi thứ một mình như thế này, nhưng tôi phải tập quen dần thôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn các chị em khác trong nhóm đã ủng hộ tôi, các thành viên khác trong nhóm cũng rất hào hứng. Họ cũng rất trông chờ vào màn kết hợp này đấy.

(G)I-DLE trở lại mạnh mẽ trong năm 2022 với 2 hit PAK Tom Boy - Nxde

Làm việc với Anne-Marie và ekip của cô ấy có cảm giác như thế nào?

Làm việc với ekip của Anne-Marie thực sự rất tuyệt vời. Họ chăm sóc tôi rất chu đáo. Họ rất tử tế với tôi từ khâu ghi âm cho đến những ngày ghi hình. Đến giờ thì tôi khá thân thiết với họ rồi đấy. Cảm ơn rất nhiều

Bạn muốn mang đến màu sắc gì trong sản phẩm kết hợp này? Làm thế nào để nổi bật cá tính của bạn nhưng vẫn hài hoà với Anne-Marie?

Tôi cố gắng nghe giọng hát của Anne-Marie, nghe bản demo rất kĩ. Sau đó tôi cố nắm bắt “vibe” và năng lượng của cô ấy. Sau đó tôi sẽ cố gắng để dung hòa điều ấy với phong cách của tôi.

Minnie mong muốn được phát triển sự nghiệp solo trong tương lai

Minnie có muốn thử sức với nhiều vai trò khác nhau? Bạn nghĩ gì về việc sẽ phát hành sản phẩm solo?

Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ thử mỗi thứ một chút. Tôi đã từng làm MC trước đó rồi nè. Tôi cũng đã từng đóng phim trong 1 phim Netflix 2 năm về trước. Và tôi cũng đóng vai trò producer nữa, tôi đã sản xuất nhiều ca khúc cho nhóm (G)I-DLE trong album nè. Chỉ có điều tôi chưa thử chính là làm nghệ sĩ solo, tôi muốn thử vai trò này trong tương lai.

Bạn có muốn mở rộng sự nghiệp tại Mỹ?

Có chứ. Tôi rất thích làm việc tại Mỹ. Các bạn hãy chờ đón nhé. Có lẽ trong năm nay thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Minnie và Anne-Marie!