1001 chuyện Rosé (BLACKPINK) gặp sự cố: Hết trượt ngã lại đến trang phục "phản chủ"

BLACKPINK có thể xem là nhóm nhạc nữ Kpop đang ở đỉnh cao nhất ở thời điểm hiện tại khi không chỉ mang về thành tích chung cho nhóm mà mỗi thành viên đều ghi được dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. Qua khoảng 6 năm kể từ ngày debut, BLACKPINK đã "chinh chiến" không ít sân khấu lớn nhỏ cả trong nước và quốc tế nên những sự cố trên sân khấu cũng không thể làm khó được các cô gái nhà YG.

Trong đó phải kể đến thành viên Rosé - người được xem là dính nhiều tình huống trớ trêu nhất trên sân khấu nhưng luôn khiến người hâm mộ nể phục vì cách xử lý vô cùng bản lĩnh và chuyên nghiệp.

Bình tĩnh xử lý sự cố trang phục được coi là nghiêm trọng nhất sự nghiệp

Trong đêm nhạc world tour BORN PINK tại Indonesia vừa qua, Rosé đã gặp phải sự cố trang phục khiến hàng nghìn khán giả có mặt được một phen "hú vía". Cụ thể khi Rosé đang trình diễn ca khúc Hard To Love, dây buộc sau cổ của chiếc váy yếm đã không may bị tuột. Ngay lập tức, cô nàng đã bình tĩnh giữ lấy phần đằng trước của chiếc váy và nhờ sự trợ giúp của nam vũ công. Rất may nhờ sự phát hiện kịp thời của Rosé đã cứu nguy cho cô sự cố trang phục được xem là nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

Clip Rosé (BLACKPINK) gặp sự cố trang phục trong concert BORN PINK tại Indonesia

Rosé suýt gặp phải sự cố trang phục vô cùng nhạy cảm

Khéo léo gỡ tóc rối vào dây micro tại concert BORN PINK

Cũng trong concert BORN PINK diễn ra tại Malaysia, khi đang biểu diễn ca khúc Shut Down, Rosé đã bị vướng tóc vào dây cài mic. Mái tóc của cô nàng lúc này dù được tết gọn gàng nhưng vì thực hiện động tác vũ đạo khá mạnh nên vô tình làm vướng vào dây micro. Điều này ít nhiều khiến Rosé không thoải mái nhưng cô đã khéo léo xử lý khi nhanh tay gỡ rối mà vẫn biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc Rosé khéo léo xử lý khi bị tóc vướng vào dây cài micro

Trang phục “phản chủ" khiến Rosé phải biểu diễn với chiếc áo bị bung cúc ngay tại lễ trao giải

Tại lễ trao giải MMA 2018, khi BLACKPINK đang trình diễn ca khúc DDU-DU DDU-DU, chiếc áo ánh kim của Rosé đột nhiên bị bung ra ở phần lưng. Sự cố này khiến nữ ca sĩ không thoải mái và có thể đẩy cô vào tình huống hớ hênh. Thế nhưng Rosé vẫn xử lý chuyên nghiệp và tiếp tục bình tĩnh trình diễn cho đến khi bài hát kết thúc.

Chiếc áo của Rosé bị bung ở phần sau lưng trong lễ trao giải MMA 2018

Dù trang phục “phản chủ" nhưng Rosé vẫn biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu

Thẳng tay vứt phụ kiện vướng víu cản trở biểu diễn

Khi gặp phải các tình huống sự cố về trang phục và phụ kiện trên sân khấu, Rosé được cho là thành viên có pha xử lý nhanh, gọn gàng cũng như dứt khoát nhất trong nhóm BLACKPINK. Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn As If It's Your Last của BLACKPINK tại lễ trao giải Seoul Music Awards 2018. Theo đó khi đang biểu diễn, chiếc nhẫn của Rosé đã vướng vào váy gây ra không ít cản trở. Khi có cơ hội, nữ idol đã nhanh chóng tháo phụ kiện, thẳng tay vứt ra xa và tiếp tục biểu diễn.

Pha xử lý vứt phụ kiện của Rosé được fancam ghi lại

Trong một lần khác, tại show âm nhạc Inkigayo năm 2018, chiếc vòng cổ phụ kiện của Rosé đã bị bung khóa cài khi BLACKPINK đang biểu diễn DDU-DU DDU-DU. Tuy nhiên nữ idol không hề lúng túng mà chớp cơ hội cho chiếc vòng bị đứt, cô đã nhanh tay giật ra khỏi cổ và ném ra xa.

Nếu không nhìn kỹ, khó ai có thể nhận ra Rosé vừa xử lý một pha sự cố phụ kiện

Hay khi đang biểu diễn ca khúc Forever Young, một chiếc bông tai của Rosé đã vô tình rơi xuống sân khấu. Tuy nhiên cô cũng không hề lúng túng mà thay vào đó đã đá chiếc bông tai ra xa trong chớp mắt để không khiến phụ kiện trang phục cản trở bước đi của mình và các thành viên khác.

Khoảnh khắc Rosé nhận ra chiếc bông tai bị rơi

Và tranh thủ “nhờ" 1 động tác vũ đạo mà nhanh chóng đá ra xa để không cản trở chính mình và các chị em BLACKPINK

Ra hiệu đầy tinh tế để điều chỉnh âm thanh

Không chỉ gặp sự cố về trang phục - phụ kiện, Rosé cũng không ít lần gặp phải sự cố về âm thanh. Nhưng cũng giống như những lần xử lý khác, nếu không để ý hay “soi" kỹ thì khó có thể nhận ra nữ idol đã ra hiệu kín đáo cho nhân viên kỹ thuật.

Cụ thể trong màn trình diễn Don't Know What To Do (Coachella 2019). khi gặp trục trặc về âm thanh, Rosé đã nhìn về phía bộ phận kỹ thuật, chỉ vào tai để khắc nhở việc cần chỉnh âm thanh in-ear. Sau khi cảm thấy hài lòng, cô cũng gật đầu để báo hiệu cho nhân viên biết mình đã ở trong trạng thái ổn để tiếp tục biểu diễn.

Rosé ra hiệu điều chỉnh âm lượng in-ear khi đang biểu diễn

Tại một sự kiện diễn ra ở Bangkok, Thái Lan vào năm 2019, khi thực hiện động tác vũ đạo kết bài DDU-DU DDU-DU, Rosé đã lập tức chỉ vào micro để ra hiệu tăng âm lượng ở những phần trình diễn sau. Cách xử lý tinh tế của Rosé khiến các fan thừa nhận nếu không để ý thì khó lòng phát hiện.



Rosé nhân cơ hội kết thúc màn trình diễn để ra hiệu chỉnh âm lượng micro lớn hơn

Trong một lần khác cô cũng ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật một cách nhanh chóng, kín đáo

Trượt ngã nhưng xử lý như không có gì xảy ra trên sân khấu

Những sự cố đến với Rosé cũng chưa hề hết khi điển hình cô còn từng bị trượt ngã trong lúc biểu diễn ca khúc solo On The Ground. Cụ thể, khi trình diễn quảng bá ca khúc solo tại Music Core và thực hiện động tác quỳ một gối, nữ idol đã không may mất thăng bằng rồi trượt ngã. Bất chấp tình huống trớ trêu, Rosé ngay lập tức đứng lên tiếp tục biểu diễn và không bỏ lỡ một giây phút nào.

Rosé bị trượt ngã nhưng nhanh chóng đứng lên và tiếp tục biểu diễn