Rosé (BLACKPINK) gặp sự cố trang phục nghiêm trọng nhất sự nghiệp, phải "cầu cứu" vũ công trợ giúp

Tối 11/3, BLACKPINK đã tiếp tục có chuyến hành trình world tour BORN PINK với điểm đến Jakarta, Indonesia. Tuy nhiên trong sự kiện này, thành viên Rosé đã gặp phải tình huống sự cố trang phục khiến không ít fan được một phen "hú hồn".



Clip Rosé (BLACKPINK) gặp sự cố trang phục trong concert BORN PINK tại Indonesia

Cụ thể khi Rosé đang trình diễn ca khúc Hard To Love, dây buộc sau cổ của chiếc váy yếm đã không may bị tuột. Rất may mắn giọng ca GONE đã bình tĩnh giữ lấy phần đằng trước của chiếc váy và nhờ sự trợ giúp của nam vũ công. Nhiều người cho rằng nếu như không kịp thời phát hiện và xử lý, Rosé có thể sẽ gặp phải tình huống hớ hênh vô cùng nguy hiểm trên sân khấu.

Chính vì vậy các fan BLACKPINK khẳng định đây là sự cố trang phục nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Rosé tính đến thời điểm hiện tại và bày tỏ sự không hài lòng với stylist của các cô gái nhà YG lần này. Thậm chí, trong đoạn video được ghi lại, nam vũ công trợ giúp cho Rosé cũng lộ rõ vẻ bối rối khi cài lại váy cho thành viên BLACKPINK.

Rosé bình tĩnh giữ lấy váy và nhờ sự trợ giúp của vũ công khi dây váy bị tuột

Nam vũ công cũng lộ rõ vẻ bối rối khi hỗ trợ trang phục cho Rosé

Rất may mắn sau đó sự cố đã được cả hai xử lý vô cùng chuyên nghiệp

Đây không phải lần đầu tiên Rosé gặp sự cố trang phục trên sân khấu. Cô còn được xem là người dính sự cố trang phục nhiều nhất trong các thành viên BLACKPINK. Thế nhưng mỗi khi gặp phải tình huống trớ trêu, cô đều có những pha xử lý chuyên nghiệp và khiến khán giả phải tấm tắc khen ngợi.

Trước đó tại lễ trao giải MMA 2018, khi BLACKPINK đang trình diễn ca khúc DDU-DU DDU-DU,chiếc áo ánh kim của Rosé đột nhiên bị bung ra ở phần lưng. Sự cố này khiến nữ ca sĩ không thoải mái và có thể đẩy cô vào tình huống hớ hênh. Thế nhưng Rosé vẫn xử lý chuyên nghiệp và tiếp tục bình tĩnh trình diễn cho đến khi bài hát kết thúc.

Chiếc áo của Rosé bị bung ở phần sau lưng trong lễ trao giải MMA 2018

Cận cảnh chiếc áo bị bung của Rosé

Trong một lần biểu diễn khác, chiếc nhẫn của Rosé đã bị dính vào áo gây vướng víu khi cô đang trình diễn. Trước tình huống này, Rosé đã cho thấy cách xử lý vô cùng chuyên nghiệp khi tiếp tục trình diễn tự tin và tận dụng động tác vũ đạo để nhanh chóng vứt bỏ chiếc nhẫn.

Hay khi đang biểu diễn ca khúc Forever Young, một chiếc bông tai của Rosé đã vô tình rơi xuống sân khấu. Tuy nhiên cô cũng không hề lúng túng mà thay vào đó đã đá chiếc bông tai ra xa trong chớp mắt để không khiến phụ kiện trang phục cản trở bước đi của mình và các thành viên khác. Nhờ sự chuyên nghiệp này mà Rosé luôn giành được sự ngợi khen khi nỗ lực xử lý tình huống để mang đến cho người hâm mộ màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Rosé nhanh chóng vứt bỏ chiếc nhẫn khi bị vướng vào áo

Cô cũng xử lý tình huống chuyên nghiệp khi tận dụng một động tác vũ đạo để đá văng chiếc bông tai bị rơi