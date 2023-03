Ca khúc ác nữ The Glory hát "vô tri" từng bị cấm sóng ở Hàn Quốc, bảo sao lên phim gây ám ảnh

Sau thời gian đón chờ, bộ phim The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận phần 2 của Song Hye Kyo đã chính thức lên sóng.

Đúng như sự kỳ vọng, bộ phim đã mang đến một cái kết vẹn tròn khi những nhân vật phản diện đã có kết cục cho riêng mình. Đặc biệt, nhân vật "ác nữ" Yeon Jin do Lim Ji Yeon thủ vai khiến người xem hả dạ nhiều nhất khi cô đã phải nhận cái kết xứng đáng sau khi khiến nhân vật của Song Hye Kyo rơi vào cảnh khổ trăm bề.

The Glory 2 nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả

“Ác nữ” Yeon Jin đã phải nhận kết cục xứng đáng

Bên cạnh đó, một trong những phân cảnh gây "ám ảnh" cho người xem phải kể đến khoảnh khắc "ác nữ" Yeon Jin ngồi một mình trong căn phòng tối và… "vô tri" ngân nga những câu hát dù đang phải đối mặt hậu quả với chính tội ác do mình gây ra.

Phân đoạn này khiến không ít người tò mò đây là ca khúc gì mà khiến cho "ác nữ" phải nghêu ngao hát bất chấp việc sắp "ngồi sau song sắt".

Clip “ác nữ" Yeon Jin hát trong phim The Glory 2

Phân cảnh hát “vô tri" đầy ám ảnh của “ác nữ" phim The Glory

Theo đó, ca khúc mà nữ phản diện Yeon Jin hát trong phân đoạn này chính là Two Of Us của Chaeyeon – nữ ca sĩ được mệnh danh là "nữ hoàng sexy" của Hàn Quốc. MV của ca khúc này từng được lên sóng vào năm 2004 nhưng bị cấm phát sóng tại Hàn Quốc vào ban ngày vì chứa nhiều cảnh quay 18+ nhạy cảm.

Đây là sản phẩm âm nhạc giúp tên tuổi của Chaeyeon lên một tầm cao mới nhưng lại chỉ có thể được phát sóng trên truyền hình cáp sau 10 giờ đêm. Dù đã khoảng 20 năm trôi qua nhưng Two Of Us vẫn là MV khiến cư dân mạng Hàn phải "đỏ mặt" mỗi khi xem lại và khẳng định đây là một trong những video ca nhạc nóng bỏng nhất trong lịch sử Kpop.

Phân cảnh nữ ca sĩ Chaeyeon khoe lưng trần gợi cảm

Một trong những khoảnh khắc “bỏng mắt" trong MV

Chaeyeon diễn lại Two of Us phiên bản "kín đáo" hơn vào năm 2020