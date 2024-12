Chuỗi concert Anh Trai Say Hi vừa qua đã khép lại hành trình âm nhạc tràn đầy cảm hứng của 30 nam nghệ sĩ trong năm vừa qua. Thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ xuyên suốt 4 đêm nhạc, hàng loạt sân khấu mãn nhãn mãn nhĩ được chiêu đãi tới khán giả. Và rất có thể, BTC sẽ khởi động buổi concert D-5 trong thời gian tới.

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi đã tạo nên cơn địa chấn, thu hút hàng trăm nghìn người tham dự

Bên cạnh những ca khúc làm mưa làm gió qua 14 tập phát sóng, buổi concert D-3 còn gây ấn tượng với tiết mục Khát Vọng Là Người Việt Nam. Đây là sản phẩm âm nhạc được sản xuất riêng cho liveshow - 1 món quà NSX và dàn Anh Trai muốn gửi tặng đến các bạn khán giả. Phần trình diễn đươc thể hiện bởi Đức Phúc, Erik, Anh Tú Atus, Anh Tú, Phạm Đình Thái Ngân, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Captain, Quân A.P và Dương Domic. Trong tiếng hô vang 2 chữ “Việt Nam”, toàn sân vận động Mỹ Đình được nhuộm 1 màu đỏ qua hàng chục nghìn chiếc lightstick rực sáng.

Ca khúc Khát Vọng Là Người Việt đang thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ

Dàn Anh Trai lần lượt lộ diện, khoe trọn từng màu giọng riêng biệt nhưng lại hoà hợp đến bất ngờ. Phần intro cất lên đầy du dương trong tiếng piano chậm rãi, từ từ lôi kéo người xem vào từng nhịp điệu. Sau đó, flow bài hát thay đổi, mạng đậm bản sắc R&B. Phần dàn dựng hoà âm phối khí mang đến cảm giác vui tươi nhưng tràn đầy khí thế, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong người hâm mộ.

Các Anh Trai lần lượt xuất hiệ, góp giọng vào Khát Vọng Là Người Việt

“Được lớn lên từ tiếng ru mẹ cha. Được nuôi nấng nên người, làm người Việt Nam… Tôi yêu Việt Nam của tôi, trải qua bao nắng mưa… Trao đi hết những câu chân thành, đoàn kết mới có sức mạnh. Và anh vẫn luôn tự hào, là người con Việt Nam”. Từng câu hát chất chứa niềm tự hào to lớn, thấm nhuần tinh thần tự tôn dân tộc. Không cần những thanh âm màu mè và phức tạp, Khát Vọng Là Người Việt Nam đem đến nét mộc nhưng vẫn gây mê hoặc khán giả, đưa mỗi người sát gần nhau hơn qua âm nhạc, qua mối liên kết “máu mủ ruột thịt” của đất nước hình chữ S hào hùng. Ai nấy cũng hoà chung 1 nhịp, cùng đồng ca với các Anh Trai. Không ngoa khi nói, đây là 1 trong những sân khấu đỉnh nhất trong chuỗi concert Anh Trai Say Hi.

Phần trình diễn khơi dậy bầu không khí hân hoan đầy tự hào trong mỗi người con đát Việt

Người hâm mộ cảm thấy nổi hết gai ốc, bày tỏ sự phấn khích và tự hào về Tổ quốc hiện lên qua từng câu chữ và giai điệu trong Khát Vọng Là Người Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, đây mới thực sự là bài hát truyền cảm hứng, nổi bật giữa loạt ca khúc Pop sôi động của chương trình. Netizen hy vọng Anh Trai Say Hi nói riêng và thị trường Vpop nói chung sẽ mang đến nhiều dự án âm nhạc thấm đượm tình thần yêu nước hơn.

Biển lightstick nhuộm đỏ rực cả sân vận động Mỹ Đình

Một số bình luận của netizen:

- Bài này nghe đã hay rồi mà đến đoạn Captain cất giọng lên thì phải nói là cuốn thật sự! Giọng vừa ấm, vừa truyền cảm, nghe mà thấy bài hát như thêm phần cảm xúc.

- Lần nào nghe cũng nổi da gà. Thực sự bài hát quá hay và cảm xúc!!!

- Như được quay trở về Mỹ Đình ngay hôm ấy, nghe trực tiếp nó xúc động vô cùng.

- Tự hào về chương trình Anh Trai Say Hi. Cảm ơn đã cho tôi một mùa hè thật ý nghĩa.

- Tự hào khi được là 1 chấm trong biển lightstick kia, được nghe live và cảm nhận sự hoành tráng với công sức, tình cảm của ekip và các Anh Trai. Mấy chục ngàn con hạc giấy đẹp vô cùng ấy.

