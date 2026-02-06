Ảnh thực tế VinFast VF 3 Plus giá 315 triệu đồng: Gương điện lớn hơn chỉnh trên màn hình, camera lùi tích hợp, có ốp mâm đi kèm

VinFast VF 3 Plus đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Đây là bản nâng cấp và bổ sung một số trang bị của dòng xe này tại Việt Nam. Giá bán của bản Plus là 315 triệu đồng, cao hơn 13 triệu đồng so với bản VF 3 Eco.
Khi nhìn từ bên ngoài, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là xe được bổ sung thêm ốp mâm bằng nhựa phối 2 tông màu. Đây là trang bị mà nhiều chủ xe trước đây đã lắp thêm sau khi mua về. Mâm sắt 16 inch đi kèm bộ lốp 175/75R16 được sản xuất trong nước.
Ở phía đuôi xe có thêm camera lùi. Đây là lần đầu tiên VinFast VF 3 được trang bị tính năng này tại Việt Nam.
Điểm khác biệt thứ 3 là cụm gương chiếu hậu của xe có thể chỉnh điện. Trang bị này được cho là cần thiết với tất cả người tiêu dùng, khi trước đây xe chỉnh cơ gập cơ hoàn toàn.
Vào bên trong, thoạt nhìn nội thất chiếc VF 3 Plus không có nhiều thay đổi so với trước đây. Xe vẫn sử dụng ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh cơ.
Vô-lăng có 2 lỗ có thể để dễ cầm nắm hơn, tích hợp nút loa thoại rảnh tay, tương tự bản VF 3 Eco. So với bản VF 3 đầu tiên, đây là một cải tiến nhẹ.
Sự khác biệt lớn nhất là việc màn hình giải trí cảm ứng 10 inch nay đã được cập nhật tính năng kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto với điện thoại thông minh.
Bên cạnh đó, màn hình này cũng có thêm chức năng chỉnh điện cho gương chiếu hậu. Người dùng có thể chọn từng gương trái, phải và điều chỉnh mặt gương sao cho phù hợp.
Cuối cùng, khi vào số lùi, màn hình này sẽ hiển thị hình ảnh thu thập được từ camera lùi, hỗ trợ người lái an toàn hơn.
Về vận hành, VinFast VF 3 Plus vẫn sử dụng động cơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 110Nm, cho tốc độ tối đa 100km/h.
Bộ pin LFP dung lượng 18,64kWh cho tầm vận hành 215km/sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong 36 phút.