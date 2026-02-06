Ảnh thực tế VinFast VF 3 Plus giá 315 triệu đồng: Gương điện lớn hơn chỉnh trên màn hình, camera lùi tích hợp, có ốp mâm đi kèm

Khi nhìn từ bên ngoài, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là xe được bổ sung thêm ốp mâm bằng nhựa phối 2 tông màu. Đây là trang bị mà nhiều chủ xe trước đây đã lắp thêm sau khi mua về. Mâm sắt 16 inch đi kèm bộ lốp 175/75R16 được sản xuất trong nước.