Anh Thư - Minh Triệu lần đầu tiết lộ mối quan hệ sau các tranh cãi tại The Face Vietnam 2023

Xuất hiện trong một sự kiện thời trang mới đây, nhà sản xuất và dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 lần đầu cùng nói thẳng về những mâu thuẫn trong chương trình 2 tập phát sóng vừa qua. Những chia sẻ của Vũ Thu Phương và Minh Triệu được khán giả đặc biệt chú ý. Nguyên do là bởi sau tập 1, đây là 2 huấn luyện viên có rạn nứt căng thẳng nhất sau vụ giành chỗ đứng. Sau khi tập đầu tiên lên sóng, Minh Triệu còn có bài đăng dài ẩn ý Vũ Thu Phương khiến mình bị thương lúc quay hình.

Trong sự kiện vừa diễn ra, các huấn luyện viên khẳng định những mâu thuẫn trong chương trình đều là tình huống thật, cảm xúc thật, không hề diễn theo kịch bản như mọi người suy đoán. Tuy nhiên, việc căng thẳng với nhau đều là do huấn luyện viên gặp nhiều hiểu nhầm không đáng có, bị áp lực cuộc thi, cách đấu tranh, giải quyết vấn đề khác nhau với chung mục đích phải đưa thí sinh đội mình vào vòng trong.

Nói về mối quan hệ với đàn chị sau nhiều rạn nứt trong chương trình, Minh Triệu cho biết: "Không phải chỉ Triệu và Duyên có khúc mắc với 2 chị mà đôi khi có khúc mắc với nhau luôn. Triệu muốn khẳng định một lần nữa chúng tôi đã làm nghề đủ lâu và cũng hiểu cuộc chơi là cuộc chơi, mọi thứ chỉ dừng ở đó, cuộc đời thì vẫn sống tiếp. Không phải có nhãn hàng nào đó mời 4 chị em chung thì từ chối, mình phải chuyên nghiệp lên, xuất hiện cùng nhau mới được chứ".

Vũ Thu Phương cho biết cô khá sốc khi xem tập phát sóng được dựng lên lại với những tình tiết ghi hình trong 48 giờ nhưng được gói gọn chỉ trong 1 - 1,5 tiếng. Vì thế, Vũ Thu Phương cho rằng sẽ có nhiều tình huống khán giả không thể hiểu hết được. Chia sẻ về Kỳ Duyên - Minh Triệu, nữ siêu mẫu bộc bạch:

"Có thể lần này mọi người thấy Phương hơi gắt nhưng chẳng qua càng thương, càng quen, càng rầy cho đau. Phương rất thương Kỳ Duyên - cô em đồng hương và cả Minh Triệu. Cuộc đời này Phương chỉ có 2 cô học trò thôi, không có lý do gì tôi tác động vật lý cô ấy cả, đôi khi cũng có những hiểu nhầm.

Như hôm nay tôi đã nói với Triệu: 'Chị không có tác động vật lý em đâu nhé', Triệu mới bảo: 'Ai bảo lúc đấy mặt chị căng quá'. Đấy là những vấn đề mà chúng ta nhìn vào và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Mong khán giả theo dõi chương trình với ánh nhìn tích cực nhất. Hãy xem đó là một cuộc chơi và chúng tôi đang cố gắng hết sức quay một chương trình truyền hình thực tế để cho mọi người nhìn thấy nhiều mặt của nghề. Rất xin lỗi khán giả về sự to tiếng, mất kiểm soát của các huấn luyện viên nhưng mong mọi người hiểu rằng đấy là do chúng tôi rất tâm huyết với chương trình, với giá trị mà chúng tôi đang theo đuổi".

Vũ Thu Phương thân thiết với Anh Thư trong sự kiện thời trang sau những xích mích trong tập 2 The Face Vietnam 2023

Dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 nói về những căng thẳng trong chương trình (Nguồn: Team sự kiện)

Với huấn luyện viên Anh Thư, cô nhận xét bản thân nóng tính nhưng khi mọi thứ được giải quyết sẽ nhanh quên: "Khi mọi người xem các tập phát sóng, cảm xúc khán giả là mới nhưng với các huấn luyện viên ở đây đã trải qua lâu rồi. Tất cả những mâu thuẫn khi làm việc là có chứ không phải tự bịa lên nhưng chúng tôi đã giải quyết xong. Thư rất nóng tính, khi xảy ra sự việc liền thể hiện thái độ ngay lập tức nhưng giải quyết xong Thư cũng quên luôn. Thư thấy chuyện mâu thuẫn cũng bình thường, các cặp vợ chồng cũng mâu thuẫn mà. Thư cãi nhau với người yêu lần nào cũng đòi chia tay hết, nhưng xong rồi thôi. Quan trọng là sau sự việc đó thái độ chúng ta như thế nào".

Anh Thư bất ngờ tiết lộ chuyện cứ mỗi khi cãi nhau với người yêu là đòi chia tay

Dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 xuất hiện chung sân khấu trong một sự kiện tuyển người mẫu thời trang

Tại sự kiện, nhà sản xuất The Face Vietnam 2023 cũng lên tiếng về việc chương trình năm nay bị nhận xét có quá nhiều tình huống căng thẳng, kịch tính giữa dàn huấn luyện viên: "The Face cũng như Vietnam's Next Top Model là những cuộc thi đòi hỏi sự khốc liệt vô cùng mạnh mẽ. Các bạn đến với The Face Vietnam đều phải đấu tranh để giành vé vào vòng trong. Các huấn luyện viên cũng phải chiến đấu với nhau để giành thắng lợi cho đội mình. Cuộc sống chúng ta luôn cần một sự chiến đấu để giành những cơ hội cho chính mình đạt được thành công trong cuộc sống".