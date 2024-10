Sự thật về cuộc ly hôn ồn ào của đôi vợ chồng trẻ nhất showbiz

Sau 5 năm kết hôn và có 3 con, "cặp bố mẹ trẻ nhất Kpop" Minhwan (F.T. Island) - Yulhee (LABOUM) đã ly hôn vào tháng 12/2023. Đến nay, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến việc cặp đôi này tan vỡ.

Trong video mới, Lee Jin Ho cho biết: "Quá trình Yulhee và Minhwan kết hôn đến ly hôn đều không suôn sẻ. Không ai ngờ họ sẽ ly hôn sau 5 năm, vì những thăng trầm mà họ phải đối mặt". Cựu phóng viên này tiếp tục: "Theo quan điểm của người quen, cặp đôi này có vẻ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Mặc dù họ có vẻ ổn sau khi có 3 đứa con, nhưng cũng có những dấu hiệu xung đột. Họ thường xuyên cãi vã do khác biệt lối sống và quan điểm giáo dục".

Cựu phóng viên Lee Jin Ho đã hé lộ...

... nguyên nhân đằng sau cuộc ly hôn của Yulhee - Minhwan

"Lý do chính khiến họ cãi vã liên quan đến lối sinh hoạt. Yulhee có vẻ là người thức khuya hơn là người dậy sớm. Cô ấy thấy việc chăm sóc 3 đứa trẻ vào sáng sớm là vô cùng khó khăn. Trách nhiệm đưa chúng đến trường mẫu giáo và các lớp học ngoại khóa đổ dồn lên vai Minhwan. Yulhee đã chọn một trường mẫu giáo danh tiếng, cách nhà 3 giờ đi về, không có dịch vụ xe đưa đón, vì vậy đó là trách nhiệm của Minhwan. Khi anh ấy bận rộn với lịch trình, gia đình anh phải lao vào giúp đỡ, điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi" - Lee Jin Ho lần lượt lý giải nguyên nhân khiến đôi vợ chồng nổi tiếng đường ai nấy đi.

Bước ngoặt trong mối quan hệ của Yulhee - Minhwan là đại dịch COVID-19: " Vì các concert là nguồn thu nhập chính, nên đại dịch đã ảnh hưởng đến kinh tế gia đình họ. Yulhee đã xắn tay áo đóng góp tài chính. Với tư cách là influencer, cô ấy đã bắt đầu kinh doanh theo nhóm. Yulhee kiếm được khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề là các công việc bên ngoài của cô ấy cũng tự nhiên tăng lên. Điều này gây ra xung đột ngày càng lớn giữa người cha - người ưu tiên chăm sóc con cái và gia đình, và người mẹ - người tập trung hơn vào các công việc bên ngoài. Điều này dẫn đến mối quan hệ hôn nhân của họ xấu đi".

"Có 1 sự cố cụ thể đã gây ra tác động đáng kể. 1 nguồn tin cho biết Yulhee đã bỏ nhà đi trước thềm concert của F.T. Island và đó là thời điểm Minhwan vô cùng đau khổ. Cô ấy không về nhà trong 4-5 ngày. Điều này khiến mối quan hệ của họ tan tành. Lý do vì sao Yulhee bỏ nhà đi vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù họ đã làm hòa khi cô ấy trở về nhưng không lâu sau đó, họ thông báo ly hôn. Minhwan được cho là không yêu cầu Yulhee trợ cấp nuôi con. Còn Yulhee đồng ý không nhận tài sản từ cuộc hôn nhân. Thỏa thuận này cho phép cả cha và mẹ tự do gặp gỡ con cái mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng tài chính nào".

Những bất đồng về lối sống và quan điểm giáo dục con cái khiến cặp đôi tan vỡ

Video mới của cựu phóng viên Lee Jin Ho đã làm dậy sóng mạng xã hội. Thời gian gần đây, Minhwan - Yulhee trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Hàn Quốc vì liên tục lợi dụng con cái tham gia các chương trình truyền hình về cuộc sống gia đình, biến những đứa trẻ thành "cần câu cơm".

TenAsia chỉ ra rằng cặp vợ chồng này đã liên tục tham gia show truyền hình từ khi kết hôn, mang thai, sinh con, nuôi con và ly hôn. Cụ thể, Minhwan - Yulhee tham gia 2 mùa của chương trình Mr. House Husband, hé lộ toàn bộ cuộc sống gia đình. Khi Minhwan nhập ngũ, Yulhee "đánh lẻ" trên một số show khác như Point of Omniscient Interfere, Cuộc gặp gỡ bất thường mùa 3, Oh Eun Young's Golden Clinic. Sau khi "đường ai nấy đi", Minhwan đem 3 con tham gia chương trình The Return of Superman, còn Yulhee tham gia chương trình Now I'm Alone dành cho người ly hôn.

Nhiều khán giả chỉ trích cặp đôi lợi dụng con cái để kiếm tiền bằng cách phô diễn đời sống gia đình, thay vì tập trung vào công việc chính. TenAsia cũng lo ngại những đứa trẻ có thể chịu tổn thương vì chuyện gia đình, mất sự riêng tư và an toàn khi có máy quay kè kè ở bên, tiết lộ chi tiết sinh hoạt hàng ngày trên truyền hình. Cuối cùng, trang tin này kết luận nếu Minhwan - Yulhee muốn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí thì hãy thể hiện tài năng của bản thân thay vì lấy cuộc sống của gia đình ra kiếm tiền.

TenAsia chỉ trích việc cặp đôi này lấy con cái ra làm "cần câu cơm", tiết lộ quá nhiều chuyện gia đình sẽ khiến những đứa trẻ bị tổn thương và đánh mất sự riêng tư

Vào năm 2017, Yulhee - Minhwan công khai hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đến tháng 1/2018, cặp đôi tuyên bố kết hôn vì cựu thành viên LABOUM đã có thai. Hai nghệ sĩ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 5/2018. Hơn 1 năm sau đó, 2 con gái song sinh của Yulhee - Minhwan chào đời trong niềm vui của đôi bên gia đình. Những tưởng sẽ bên nhau trọn đời, ai ngờ 2 idol lại tuyên bố ly hôn hồi tháng 12/2023.

Đáng nói, đàng trai giành quyền nuôi cả 3 con hậu chia tay và thông tin này đã gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chỉ trích thành viên F.T. Island vì nỡ chia cắt mẹ con Yulhee. Bên cạnh đó, không ít netizen tố nữ idol sinh năm 1997 thiếu quan tâm tới con cái. Giữa tâm bão ồn ào, Yulhee lên tiếng giải thích: "Tôi và Minhwan quyết định để tụi nhỏ được sống tại ngôi nhà đã trở nên thân quen với chúng. Vậy nên, Minhwan nhận quyền nuôi con. Còn tôi sẽ thăm nom các con thường xuyên để tụi nhỏ không bị thiếu vắng tình mẹ".

Yulhee - Minhwan "đường ai nấy đi" hồi cuối năm ngoái sau 5 năm chung sống và có 3 con

Nguồn: Allkpop