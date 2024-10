Động thái lạ của "tình tin đồn" Quân A.P

Quân A.P là ca sĩ kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư với công chúng. Tuy nhiên thời gian qua, cư dân mạng liên tục soi hint hẹn hò của giọng ca sinh năm 1997 và một cô gái. Trong concert 1 Anh trai say hi, người này cũng xuất hiện và còn xả kho loạt ảnh check-in tại đây trên mạng xã hội. Netizen cho rằng cô âm thầm tới để ủng hộ nửa kia.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục soi chi tiết đặc biệt giữa cặp đôi này. Tại concert 2 Anh trai say hi diễn ra vào tối 19/10 diễn ra ở Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức, “tình tin đồn” của Quân A.P cũng tham gia. Đáng chú ý, cô còn đăng tải hàng loạt khoảnh khắc bên các Anh trai là Đức Phúc, Erik, Isaac… tuy nhiên không có khoảnh khắc xuất hiện bên Quân A.P. Hành động này được cho là để nhằm né tránh những chú ý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục réo gọi nhắc tới tên nam ca sĩ sinh năm 1997. Nhiều người còn cho rằng cô có tấm vé đặc cách là bạn gái Quân A.P nên mới được xuất hiện trong hậu trường Anh trai say hi chụp ảnh thân thiết với dàn nghệ sĩ nam.

"Tình tin đồn" Quân A.P tham gia concert 2 Anh trai say hi diễn ra tại Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức

Cô xuất hiện tại hậu trường concert, chụp ảnh thân thiết bên dàn Anh trai nhưng không có Quân A.P. Netizen cho rằng cô đã được nam ca sĩ sinh năm 1997 "chống lưng" nên mới thoải mái vào chụp với các nghệ sĩ khác

Cô từng khoe ảnh check-in tại concert 1 Anh trai say hi

Sau khi bị cư dân mạng réo tên vì vướng nghi vấn hẹn hò, Quân A.P tới nay vẫn giữ im lặng. Quân A.P đang là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân A.P đã sở hữu nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Gương mặt điển trai, phong cách lãng tử của Quân A.P cũng chính là điểm gây ấn tượng với đông đảo khán giả.

Quân A.P vẫn giữ im lặng sau khi bị khui hàng loạt hint hẹn hò

Về chuyện công khai danh tính bạn gái, Quân A.P từng chia sẻ quan điểm với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2021: "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên".

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái, giọng ca 9x chia sẻ: "Tôi thích một cô gái hiền lành thuộc tuýp phụ nữ của gia đình. Người tôi thích sẽ là một cô nàng có mái tóc dài, tính tình bao dung và được mọi người xung quanh yêu quý".