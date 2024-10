Cặp vợ chồng đình đám showbiz bị ném đá tơi bời vì lợi dụng đem con lên truyền hình kiếm tiền

Sau 5 năm kết hôn và có 3 con, "cặp bố mẹ trẻ nhất Kpop" Minhwan (F.T. Island) - Yulhee (LABOUM) đã ly hôn vào tháng 12/2023. Đến nay, cặp vợ chồng này trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Hàn Quốc vì liên tục lợi dụng con cái tham gia các chương trình truyền hình về cuộc sống gia đình, biến những đứa trẻ thành "cần câu cơm".

TenAsia chỉ ra rằng cặp vợ chồng này đã liên tục tham gia show truyền hình từ khi kết hôn, mang thai, sinh con, nuôi con và ly hôn. Cụ thể, Minhwan - Yulhee tham gia 2 mùa của chương trình Mr. House Husband, hé lộ toàn bộ cuộc sống gia đình. Khi Minhwan nhập ngũ, Yulhee "đánh lẻ" trên một số show khác như Point of Omniscient Interfere, Cuộc gặp gỡ bất thường mùa 3, Oh Eun Young's Golden Clinic. Sau khi "đường ai nấy đi", Minhwan đem 3 con tham gia chương trình The Return of Superman, còn Yulhee tham gia chương trình Now I'm Alone dành cho người ly hôn.

Từ khi kết hôn cho đến ly hôn...

... cặp đôi Minhwan - Yulhee tham gia đủ các chương trình về đời sống gia đình

Nhiều khán giả chỉ trích cặp đôi lợi dụng con cái để kiếm tiền bằng cách phô diễn đời sống gia đình, thay vì tập trung vào công việc chính. Yulhee bị chỉ trích vì trước đây chuyện cô bất ngờ mang thai, rời nhóm đã giáng một đòn lớn lên danh tiếng của nhóm nhạc LABOUM, khiến nhóm nhạc này mất đà nổi tiếng. Đến nay, việc Yulhee đem chuyện ly hôn ra để tham gia show truyền hình cũng khiến nhiều người không hài lòng.

Minhwan cũng vấp phải làn sóng chỉ trích không kém. TenAsia cho rằng việc cả hai vợ chồng tiếp tục xuất hiện trên truyền hình không có gì sai. Nhưng nếu họ nói đến chuyện ly hôn, những mối bất hòa trong gia đình thì chắc chắn con cái sẽ bị tổn thương. Con trai lớn của cặp đôi này sinh năm 2018, năm nay sẽ bước vào lớp 1 và đã có nhận thức với những chuyện xảy ra xung quanh mình.

TenAsia cũng lo ngại 3 con của cặp đôi có thể mất sự riêng tư và an toàn khi có máy quay kè kè ở bên, tiết lộ chi tiết sinh hoạt hàng ngày trên truyền hình. Cuối cùng, trang tin này kết luận nếu Minhwan - Yulhee muốn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí thì hãy thể hiện tài năng của bản thân thay vì lấy cuộc sống của gia đình ra kiếm tiền.

TenAsia chỉ trích việc cặp đôi này lấy con cái ra làm "cần câu cơm", tiết lộ quá nhiều chuyện gia đình sẽ khiến những đứa trẻ bị tổn thương và đánh mất sự riêng tư

Vào năm 2017, Yulhee - Minhwan công khai hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đến tháng 1/2018, cặp đôi tuyên bố kết hôn vì cựu thành viên LABOUM đã có thai. Hai nghệ sĩ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 5/2018. Hơn 1 năm sau đó, 2 con gái song sinh của Yulhee - Minhwan chào đời trong niềm vui của đôi bên gia đình. Những tưởng sẽ bên nhau trọn đời, ai ngờ 2 idol lại tuyên bố ly hôn hồi tháng 12/2023.

Đáng nói, đàng trai giành quyền nuôi cả 3 con hậu chia tay và thông tin này đã gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chỉ trích thành viên F.T. Island vì nỡ chia cắt mẹ con Yulhee. Bên cạnh đó, không ít netizen tố nữ idol sinh năm 1997 thiếu quan tâm tới con cái. Giữa tâm bão ồn ào, Yulhee lên tiếng giải thích: "Tôi và Minhwan quyết định để tụi nhỏ được sống tại ngôi nhà đã trở nên thân quen với chúng. Vậy nên, Minhwan nhận quyền nuôi con. Còn tôi sẽ thăm nom các con thường xuyên để tụi nhỏ không bị thiếu vắng tình mẹ".

Yulhee - Minhwan "đường ai nấy đi" hồi cuối năm ngoái sau 5 năm chung sống và có 3 con

Nguồn: TenAsia