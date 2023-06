Minh Triệu bất ngờ thẳng thắn: "Em nghĩ The Face Vietnam 2023 chỉ nên có 2 đội thôi"

Nếu như trong tập 2 The Face Vietnam 2023, dàn thí sinh đã được trải qua thử thách đầu tiên về trải nghiệm quay TVC với "vũ điệu rửa mặt", thì trong đoạn teaser tập 3 vừa được tung ra, 3 team tiếp tục được đến với thử thách catwalk liên hoàn - tổ hợp địa hình phức tạp.

Teaser tập 3 The Face Vietnam 2023

Với tiêu chí tìm kiếm gương mặt người mẫu Việt Nam, bên cạnh những kỹ năng phục vụ cho các TVC quảng cáo thương mại thì các thí sinh bước ra từ The Face Vietnam sẽ còn là những người mẫu đại diện cho các Nhà thiết kế, các thương hiệu thời trang. Chính vì lý do đó, tập 3 The Face Vietnam 2023 đã mang đến thử thách Catwalk bằng việc tái hiện lại sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week. Dàn giám khảo của tập này bao gồm Madame Trang Lê - Nhà sáng lập và Chủ tịch của VIFW, Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và Stylist Lê Minh Ngọc.

Thử thách catwalk đầy khó khăn của tập 3

Với thử thách catwalk dưới sự chỉ đạo của các vị Huấn luyện viên, nhiều thí sinh tỏ ra bối rối, lúng túng và có phần hoang mang. Mặc dù rất tập trung để thực hiện những "bài toán" khó mà các vị HLV đưa ra nhưng vẫn không tránh khỏi những cú té ngã. Điều này khiến các vị HLV cũng phần nào "đứng ngồi không yên" vì lo lắng cho thí sinh của mình. Có lẽ chính vì sự áp lực từ thử thách đã khiến cho màn "bảo vệ thí sinh" diễn ra gây gắt hơn và HLV Minh Triệu đã không ngại "va chạm" với HLV Anh Thư khi đưa ra nhận xét cho thí sinh Tú Anh một cách thẳng thắn: "Chị không đánh giá cao đôi giày mà các bạn mang ra đây". Ngay lập tức, HLV Anh Thư tỏ rõ thái độ và đáp trả: "Cái này là hơi vô lý nha, đúng không?".

Màn tranh luận được đẩy lên cao khi HLV Vũ Thu Phương lại đồng ý với quan điểm của "chị đại" Anh Thư. Tình huống này đã khiến HLV Minh Triệu đanh thép gửi lời nhắc nhở đầy ẩn ý đến Host Nam Trung rằng: "Em nghĩ là The Face Vietnam 2023 năm nay chỉ nên có 2 team thôi".

Minh Triệu bị 2 đàn chị dồn ép khi đang nhận xét thí sinh

Tập 3 The Face Vietnam 2023 sẽ được lên sóng vào lúc 20h30 Chủ nhật, ngày 18/6/2023 trên kênh VTV9.