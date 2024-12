Các chuyên gia cho biết, dù bạn thích ăn rau hay không nhưng một điều chắc chắn ăn rau là tốt cho cơ thể. Rau sẽ bổ dưỡng hơn nếu bạn biết cách chế biến chúng. Ăn rau luộc hay rau hấp tốt hơn là vấn đề tranh cãi của nhiều người.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Health cho biết, rau luộc thường mềm, dễ ăn, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, quá trình luộc có thể làm mất đi một phần vitamin và khoáng chất, đồng thời khiến rau củ trở nên nhạt hơn.

Ngược lại, rau củ hấp giữ được trọn vẹn màu sắc, hương vị tự nhiên và nhiều dưỡng chất hơn. Rau hấp thường giòn, ngọt và có vị đậm đà hơn so với rau luộc.

Dưới đây là những lợi ích của rau luộc và rau hấp.

Rau củ hấp

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Health cho biết, theo bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, hấp là phương pháp nấu ăn dùng sức nóng của hơi nước để làm chín thức ăn.

Thay vì ngâm trực tiếp thực phẩm vào nước sôi như khi luộc, hấp sử dụng hơi nước bốc lên từ nước sôi để truyền nhiệt. Nhờ đó, các vitamin và khoáng chất sẽ không bị thất thoát ra ngoài, mà được giữ lại trọn vẹn trong thực phẩm.

Đặc biệt, các vitamin như vitamin C, beta-carotene và các chất chống oxy hóa flavonoid rất dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao và tan trong nước.

Khi luộc rau, các vitamin này thường bị hòa tan vào nước luộc, khiến lượng dinh dưỡng trong rau bị giảm đi đáng kể.

Ăn rau luộc hay rau hấp tốt hơn là băn khoăn của nhiều người.

Ngược lại, khi hấp, các vitamin này được bảo quản tốt hơn, giúp chúng ta hấp thụ tối đa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Hấp vẫn gây ra mất vitamin C, nhưng nó là lựa chọn tốt hơn so với luộc. Theo nghiên cứu, lượng vitamin C bị mất sau 5 phút hấp rau là 14,3 - 8,6%, trong khi lượng vitamin C bị mất sau 5 phút luộc là 54,6 - 40,4%.

Rau củ luộc

Báo VnExpress dẫn nguồn trang CNN cho biết, các nhà nghiên cứu ở Murcia, Tây Ban Nha, phát hiện sau khi luộc, cần tây mất đi 14% chất chống oxy hóa - chất dinh dưỡng giúp chống ung thư mạnh mẽ.

Trong một nghiên cứu khác, các chuyên gia thực phẩm ở Anh đã đo lường lượng glucosinolates, loại chất dinh dưỡng chống ung thư khác trong bông cải xanh, cải bó xôi, súp lơ và bắp cải sau khi luộc. Kết quả, hàm lượng glucosinolates trong bông cải xanh luộc giảm 77%, súp lơ giảm 75%. Khoảng 90% lượng glucosinolates bị hao hụt nằm trong nước dùng.

Luộc khiến các vitamin tan được như vitamin C, B1 và folate ngấm vào nước. Nếu bạn không định uống nước rau, các vitamin này sẽ bị lãng phí.

Tóm lại, các chuyên gia nhận định hấp cách thủy rau (rau không tiếp xúc với nước nóng) là cách chế biến lý tưởng, có thể giữ lại các thành phần chất ung thư, chất dinh dưỡng. Phương pháp này cũng đảm bảo rau có vị ngọt, thơm ngon hơn.