Ăn mạnh món này vào mùa đông, vừa ngon lại có tác dụng giảm ho, tốt cho tiêu hóa và nuôi dưỡng gan

Mùa đông là thời điểm rất dễ tăng cân. Điều này là do thời tiết mùa đông lạnh và cơ thể cần nhiều calo hơn để duy trì nhiệt độ nhằm chống lại lạnh giá. Do đó, cảm giác thèm ăn của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều vào mỗi mùa đông. Chúng ta có xu hướng nạp nhiều cá và thịt cũng như các loại thực phẩm nhiều đạm. Ngoài ra, vào mùa đông, chúng ta thường có xu hướng "xoa dịu" cảm xúc của bản thân sau một ngày lao động mệt mỏi, chống chọi với lạnh giá bên ngoài bằng một bữa ăn sung túc, đôi khi là dư thừa. Theo thời gian, việc chúng ta thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm giàu đạm và năng lượng (thịt, cá...) sẽ dẫn đến chất béo tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, chắc chắn bạn sẽ ngày càng béo hơn. Lúc này để có diện mạo đẹp đón Tết, bạn phải chăm chỉ giảm cân vào dịp cuối năm. Do đó để tránh tình trạng lúc "thả phanh" khi "buộc bụng" bạn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài việc tiêu thụ cá, thịt thì bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng nhuận tràng, tốt cho gan để đẩy mạnh quá trình tiêu hóa, thải độc... như cải thảo.

Dân gian có câu "Trăm rau không bằng cải thảo", đặc biệt là cải thảo mùa đông được ví như "kho báu" dưỡng chất. Cải thảo rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin B và chất xơ, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, cải thảo còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, làm ẩm phổi, giảm ho và nuôi dưỡng gan. Cải thảo là một loại rau bổ dưỡng và rẻ tiền. Nó có vị ngọt đậm đà, giòn và mềm mướt vào mùa đông (đây là tính chất của loại rau được thu hoạch đúng mùa).

Có rất nhiều cách chế biến món ngon từ cải thảo. Bạn có thể xào, hầm với miến/đậu phụ, nấu canh xương đều rất ngon. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một cách làm món rau cải thảo thơm ngon, món này có thể thấy trên bàn ăn của nhiều gia đình trong dịp Tết để giải ngán - Cải thảo trộn chua ngọt. Hãy để chúng tôi chia sẻ cho bạn phương pháp làm cụ thể dưới đây!

Nguyên liệu làm món rau cải thảo trộn chua ngọt

1/2 cây cải thảo có khối lượng vừa phải, 1/2 củ cà rốt, lượng rau mùi thích hợp, 3-5 tép tỏi, 1 củ khoai tây, 1 thìa canh vừng trắng rang chín, 2 thìa canh giấm, 2 thìa canh đường, 4 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút dầu mè.

Cách làm món rau cải thảo trộn chua ngọt

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy chọn một cây cải thảo tươi ngon, loại bỏ gốc, các bẹ già. Tiếp theo bạn tách rời các bẹ cải thảo rồi rửa sạch, để ráo nước. Sau đó bạn cắt chúng thành những sợi mỏng. Nếu bẹ cải thảo quá dày thì bạn nên cắt mỏng hơn để chúng ngấm gia vị. Sau đó bạn cho vào âu lớn, để riêng.

Bước 2: Bạn chuẩn bị các nguyên liệu trộn kèm. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành dạng sợi (hoặc dùng dụng cụ bào sợi). Cà rốt dùng để phối màu món ăn nên bạn chỉ cần lượng vừa phải, không cần quá nhiều. Sau đó bạn nhặt bỏ rễ rau mùi, rửa sạch và cắt thành các đoạn ngắn. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 3: Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch rồi cắt thành dạng sợi mỏng. Sau đó bạn cho khoai tây thái sợi vào nồi nước đang sôi, thêm chút muối vào, chần trong khoảng 30 giây cùng với cà rốt. Tiếp đó, vớt cà rốt và khoai tây thái sợi ra, cho nhanh vào nước lạnh để hạ nhiệt nhằm giữ độ giòn. Sau đó vớt ra, nắm nhẹ để loại bỏ nước rồi cho vào âu đựng cải thảo.

Bước 4: Tiếp theo bạn chuẩn bị một bát nhỏ, thêm vừng trắng đã rang chín, tỏi băm, nước tương, đường, chút xíu muối, giấm, dầu mè rồi khuấy đều. Bạn có thể tùy vào khẩu vị mà điều chỉnh lượng đường, giấm và nước tương cho phù hợp để được hỗn hợp sốt trộn.

Bước 5: Tiếp theo bạn cho rau mùi cắt khúc và một ít tỏi băm vào âu đựng cải thảo, rưới nước sốt đã pha lên rồi trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện, ngấm nước sốt. Cuối cùng bạn cho món ăn ra đĩa là hoàn thành.

Thành phẩm món rau cải thảo trộn

Rau cải thảo trộn như thế này vừa giòn, tươi mát lại rất ngon miệng. Mùa đông ăn món này có tác dụng giảm ho, giảm táo bón, lợi tiêu hóa, bổ gan. Món rau cải thảo trộn chua ngọt này bạn có thể làm để ăn cùng cơm hay dùng trong ngày Tết với mục đích chống ngán ngấy.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món rau cải thảo trộn chua ngọt!