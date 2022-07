Album "Renaissance" của Beyoncé bị rò rỉ

Theo Variety, người dùng Internet có thể tìm thấy các bài hát được cho là nằm trong album sắp phát hành của Beyoncé, thậm chí có cả những loại tệp âm thanh chất lượng cao. Một số bản sao chép từ album mới của Beyoncé còn được rao bán tại châu Âu. Phía Beyoncé và nhà phát hành chưa lên tiếng về vụ việc này.

Ảnh bìa của album "Renaissance". Nguồn: Carlijn Jacobs Trong lĩnh vực âm nhạc thì vụ rò rỉ này được coi là cú sốc lớn, vì các hoạt động của những ngôi sao hàng đầu như Beyoncé nổi tiếng là an toàn và bảo mật. Hồi năm 2013, nữ ca sĩ người Mỹ khiến công chúng hoàn toàn bất ngờ khi phát hành album "Beyoncé" mà không có bất cứ thông tin nào bị rò rỉ.



Đầu tháng này, Beyoncé đã chia sẻ ảnh bìa của album "Renaissance", với tạo hình ấn tượng khi cô cưỡi trên lưng ngựa. Tuần trước, cựu thành viên nhóm Destiny's Child tiếp tục tiết lộ danh sách các ca khúc trong album mới này trên trang Instagram, như các bài hát "America Has a Problem", "Alien Superstar", "Church Girl", "Cuff It", "Thique", "All Up in Your Mind"…

"Renaissance" sẽ là album thứ 7 của Beyoncé. Kể từ "Lemonade" năm 2016, nữ ca sĩ người Mỹ đã phát hành các album "Everything Is Love" (2018), "Homecoming" (2019) và "The Lion King: The Gift" (2019).