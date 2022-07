Tranh cãi ca khúc chủ đề chương trình Vote For Five: Góc quay chóng mặt, chia phần hát không hợp lý

Tối 26/7, NSX show sống còn Vote For Five đã cho đăng tải ca khúc chủ đề của chương trình - Fly Up To The Sky. Ca khúc được thể hiện bởi toàn bộ 100 thí sinh tham dự chương trình, ngay trên sân khấu của trường quay. Được phía NSX gọi là "show sống còn đầu tiên" của Việt Nam, mọi thông tin xoay quanh Vote For Five những ngày này luôn được nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, đặc biệt là với những ai đã từng theo dõi những show sống còn của Trung, Hàn như Produce 101, Thanh Xuân Có Bạn,...

Càng được trông đợi nhiều, netizen lại càng "săm soi" với mọi động thái, hình ảnh từ Vote For Five trước giờ lên sóng. Và ca khúc chủ đề Fly Up To The Sky cũng không phải ngoại lệ.

Fly Up To The Sky - ca khúc chủ đề của show sống còn Vote For Five - được trình diễn bởi toàn bộ dàn thí sinh

Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên công chúng được thấy toàn bộ 100 thí sinh của Vote For Five xuất hiện trên sân khấu live. Ca khúc với nội dung xoay quanh khát vọng vươn lên, có sở hữu vài đoạn rap - tất cả đều do 100 thí sinh của Vote For Five chia nhau trình bày và rap.

Cách đây ít ngày, ngay từ khi giới thiệu poster cho dàn thí sinh, NSX Vote For Five cũng đã bị nhận về nhiều lời góp ý vì để "mỗi người mỗi kiểu", tạo nên tổng thể không đồng nhất và thiếu chuyên nghiệp. Đến đoạn clip chủ đề Fly Up To The Sky, phía NSX cũng chưa thể thực hiện được đồng phục chung cho toàn bộ dàn thí sinh nhưng cũng "chữa cháy" bằng cách cho các chàng trai cùng mặc áo vest đen - sơ mi trắng - quần tây. Nhưng vì không phải là đồng phục nên trang phục của dàn thí sinh vẫn chưa có sự thống nhất.

Trang phục chưa khắc phục được góp ý của khán giả từ đợt poster.

Không khó để thấy, ngay trong buổi tối ngay khi ca khúc chủ đề được đăng tải, NSX Vote For Five nhận về vô số luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng của đoạn clip.

Nhiều ý kiến cho rằng cách dàn dựng sân khấu, ý tưởng về ca khúc chủ đề này quá giống với chương trình Produce 101 nổi tiếng của Hàn Quốc. Dù trước đó trong buổi họp báo chiều 25/7, NSX Quang Huy đã khẳng định: "Vote For Five không phải là bản remake (bản làm lại) của Produce 101. Điều chúng tôi mong muốn chính là tạo thêm được nhiều cơ hội để các bạn trẻ có thể đứng trên sân khấu và khẳng định tài năng của bản thân".

Vote For Five...

... còn đây là Produce 101 mùa 2.

Rất nhiều netizen đã để lại những bình luận góp ý dài và đầy tâm huyết để góp ý về quá nhiều lỗi mà phía NSX Vote For Five gây ra chỉ trong vỏn vẹn 1 MV cho ca khúc chủ đề. Từ góc quay, sân khấu, trang phục, dàn dựng,... và đặc biệt là cách chia line hát của chương trình. Nhiều người chỉ ra cách chia line hát lẫn thời lượng lên hình của các thí sinh không đồng đều, tạo cảm giác thiên vị rất rõ ràng. Nhìn chung, các góp ý chiếm phần lớn đều mang tính xây dựng với hi vọng xây dựng một show sống còn đầu tiên tại Việt Nam thật chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến kêu gọi khán giả hãy mở lòng và đón nhận các thí sinh trẻ, cho họ có cơ hội được debut và thực hiện ước mơ nghệ thuật của họ. Luồng ý kiến tích cực này cũng khuyên khán giả không nên so sánh với phiên bản Trung, Hàn vì nền giải trí của họ đã cực kì phát triển, trong khi chúng ta cũng chỉ mới thực hiện show đầu tiên.



Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân đảm nhiệm vị trí mentor của Vote For Five

- Nó hơi khác so với những gì chúng ta nghĩ phải không? Nhưng mà Việt Nam chúng ta cũng có những người thật sự khao khát được debut thì đây là cơ hội lớn của họ. Cái bóng của bên Trung, Hàn thực sự quá lớn nhưng hãy cho các anh ý thời gian. Hãy bao dung và tin tưởng nha. Theo đuổi ước mơ luôn luôn được tôn trọng.

- Giống Produce 101 khủng hoảng luôn. Từ sân khấu tam giác cho đến ý tưởng. Chỉ có điều bên Hàn làm "tới" còn Việt Nam thì giống như học hỏi mà chưa tới. Chê nha!

- Bài hát chủ đề tuy giai điệu hay nhưng không được sôi động như các chương trình sống còn bên nước ngoài là do cách chia line chưa hợp lý, line hát riêng thì khá ok nhưng đoạn điệp khúc thì mình nghĩ nên cho tất cả các thí sinh cùng hát để có chút sôi nổi chứ nghe chỉ có 1 giọng hoài như vậy thì sẽ khiến bài hát nghe rất là nhàm chán!



- Mình thấy để cho các bạn thí sinh mặc outfit đen thật sự khá sai lầm vì sân khấu đã tối mà lại để các thí sinh mặc outfit đen nhìn không có sự nổi bật nào cả, tuy gặp trực tiếp thì sẽ thấy đẹp nhưng khi lên hình thì nhìn các bạn không có sự đồng đều, 1 người nổi 1 người chìm. Mình nghĩ chương trình nên cho các bạn mặc những trang phục nào có màu sáng hơn để làm nổi bật các thí sinh cũng như làm nổi bật luôn sân khấu.

- Cách quay của cameraman rất chóng mặt, lia cam quá nhanh không kịp nhìn mặt thí sinh. Nói chung là di chuyển máy quay quá nhiều, chỗ thì cần quay trực diện thì lại quay phía trên, xoay vòng tròn tùm lum, cameraman nên xem lại cách quay của các show sống còn khác mà rút kinh nghiệm nha!

- Sân khấu khá nhỏ, mình nghĩ đã làm show sống còn thì nên đầu tư cho sân khấu lớn để các thí sinh có thể nhảy 1 cách thoải mái chút, nhìn sân khấu này mình thấy các bạn nhảy phải kiềm lại vì sân khấu quá nhỏ chật chội nên phần vũ đạo của bài hát chủ đề mình chả thấy cuốn và sôi động tí nào cả.

- Mặc dù Việt Nam làm được show sống còn như vậy cũng quá là vượt sức tưởng tượng. Tuy nhiên cũng cần phải có tâm đầu tư 1 chút về kỹ năng quay và sân khấu nữa thì hy vọng sau này show sống còn Việt Nam có thể sẽ trở nên nổi tiếng như các show sống còn khác.

