Ai như Lương Thuỳ Linh không, diện áo dài chơi tennis khoe đôi chân dài 1m22

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tập luyện của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thay vì những bộ đồ tập hay váy tennis xếp ly quen thuộc, nàng hậu sinh năm 2000 lại chọn diện bộ áo dài cách tân màu hồng nhạt kết hợp cùng quần lụa đỏ rực rỡ. Dưới ánh đèn sân tập, hình ảnh tà áo dài tung bay theo từng cú vung vợt tạo nên một khung cảnh đối lập.

Cảnh mặc áo dài chơi tennis của Lương Thuỳ Linh (Video: TTNV)

Lương Thuỳ Linh mặc áo dài chơi tennis (Ảnh: TTNV)

Dù mặc trang phục có phần "cồng kềnh" so với một bộ môn đòi hỏi sự vận động cường độ cao như Tennis, Lương Thùy Linh vẫn cho thấy sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Những bước di chuyển của cô vẫn thanh thoát, chuẩn xác, chứng minh rằng: "Áo dài không hề làm khó được đôi chân dài 1m22 trứ danh".

Lương Thùy Linh đã gắn bó với bộ môn Tennis từ cuối năm 2024 và duy trì lịch tập luyện cực kỳ đều đặn. Giữa lúc trào lưu Pickleball đang "làm mưa làm gió" trong giới nghệ sĩ, việc nàng hậu gốc Cao Bằng kiên trì với Tennis – một bộ môn đòi hỏi thể lực bền bỉ và kỹ thuật khó đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.