Ai mà ngờ nữ diễn viên phim giờ vàng lấy chồng đại gia lại có ngày thê thảm thế này!

Vương Lệ Khôn từng được xem là mỹ nhân phim giờ vàng nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, hiện tại, sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên này vô cùng ảm đạm. Do chồng đại gia Chiêm Hạo Lễ ngồi tù chung thân vì lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người, Vương Lệ Khôn bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Dù nữ diễn viên đã tích cực phối hợp điều tra và nhiều lần làm rõ bản thân không liên quan đến vụ án, nhưng thân phận vợ của tội phạm kinh tế vẫn gây ra hệ lụy lớn, khiến sự nghiệp cô lao dốc.

Theo tờ QQ, đã có lệnh cấm để hình ảnh của Vương Lệ Khôn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Do lệnh hạn chế của cơ quan quản lý văn hóa đối với Vương Lệ Khôn, các nhà sản xuất cũng chẳng ai dám mạo hiểm gửi kịch bản đến tay nữ diễn viên này. Các lễ trao giải, sự kiện giải trí chính thống lớn của Cbiz cũng gạch tên Vương Lệ Khôn khỏi danh sách khách mời thường niên. Người đẹp 8X cũng không còn bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào. Không chỉ vậy, mức cát-xê của "nữ thần mặt mộc" được cho biết đã giảm xuống mức cực thấp chỉ còn 1/20 so với trước, tương đương với diễn viên hạng B,C. Tình cảnh của Vương Lệ Khôn hiện tại được QQ đánh giá là khó sống, khó vực dậy danh tiếng trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Vương Lệ Khôn bị ghẻ lạnh ở Cbiz sau khi chồng cô bị bắt, ngồi tù vì lừa đảo kinh tế, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Xiaohongshu.

Hiện tại, Vương Lệ Khôn duy trì tên tuổi bằng cách đóng phim ngắn chiếu mạng. Năm 2025, người đẹp này chấp nhận mạo hiểm tính mạng trên phim trường khi đồng ý mặc trang phục nặng 4,5 kg, quay hình liên tục trong 12 tiếng, tự mình thực hiện 21 cảnh võ thuật nguy hiểm để có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Theo nguồn tin trong showbiz, Vương Lệ Khôn đã sụt đến 10 kg, nhan sắc tàn tạ héo úa kể từ sau biến cố đời tư.

Vương Lệ Khôn sụt đến 10 kg, xuống sắc. Ảnh: QQ, Xiaohongshu.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Nữ diễn viên kết hôn với Chiêm Hạo Lễ vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, Vương Lệ Khôn chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ bị bắt vì lừa đảo hơn 200 người, với số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Chồng minh tinh Cbiz đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiêm Hạo Lễ bị đưa ra xét xử vào tháng 8/2024.

Đến ngày 26/12/2025, tờ 163 cho biết tòa đã chính thức tuyên án chung thẩm đối với Chiêm Hạo Lễ. Chiêm Hạo Lễ kết tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Số tiền cần phải khắc phục trong vụ án lên đến 1,2 tỷ NDT (hơn 4.400 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 109 tỷ đồng được thu hồi sau khi cơ quan chức năng tiến hành bán đấu giá toàn bộ tài sản đã tịch thu của Chiêm Hạo Lễ. Gia đình tiếp tục từ chối chi tiền đền bù cho Chiêm Hạo Lễ. Với tội trạng của mình, Chiêm Hạo Lễ bị kết án chung thân.

Theo các nạn nhân tham dự phiên tòa, Vương Lệ Khôn không xuất hiện trong ngày chồng đại gia nhận hình phạt cho hành vi lừa đảo hàng trăm người. Có nguồn tin cho biết mỹ nhân này đã ly hôn Chiêm Hạo Lễ sau khi chồng vướng lao lý. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc vẫn chưa xác thực được thông tin này.

Chồng Vương Lệ Khôn bị kết án chung thân cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, Sina