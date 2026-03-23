Ai có ngờ "nam vương tiêu tiền như rác" lại thê thảm thế này sau khi vợ CEO bị điều tra, phong tỏa tài sản

Ngày 23/3, tờ On đưa tin Cao Quân Hiền - nam vương đầu tiên được chứng nhận trong lịch sử đài TVB - đang gặp rắc rối lớn. Anh vừa lên mạng kêu trời sau khi nhận được cả sấp hóa đơn phạt tiền. Theo Cao Quân Hiền, anh đã quên cài chức năng thanh toán phí cầu đường tự động sau khi đổi ô tô. Do chậm thanh toán, từ mức phí đường bộ chỉ 8 HKD (gần 27.000 đồng), nam diễn viên giờ phải trả đến 183 HKD, cao gấp 23 lần bình thường cho 20 hóa đơn phạt. Nghĩa là Cao Quân Hiền phải nộp phạt phí đường bộ hơn 3.660 HKD (hơn 12,3 triệu đồng).

Theo Cao Quân Hiền, anh đã viết đơn xin miễn trừ mức phạt, nhưng bị bác bỏ. Vì vậy, nam vương này đành cắn răng thanh toán toàn bộ phí phạt cầu đường đã bị cơ chức năng ghi nợ trong nhiều tháng qua. Nguồn tin trong giới cho biết, kinh tế của gia đình Cao Quân Hiền đang rất chật vật do vợ anh bị đóng băng toàn bộ tài sản. Vì vậy, số tiền hơn chục triệu đồng với Cao Quân Hiền hiện tại được xem là khoản lớn.

Cao Quân Hiền choáng váng sau khi nhận hơn 20 tờ biên lai phạt, với tổng số tiền phải nộp lên đến 12,3 triệu đồng trong bối cảnh gia đình đang gặp khó khăn tài chính. Ảnh: HK01.

Những năm qua, sao nam này thất nghiệp, chủ yếu sống dựa vào tiền của vợ. Cách đây không lâu, anh được trông thấy ăn uống ở các quán vỉa hè ven đường bình dân, đi làm phụ hồ, bê gạch xách vữa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Trước khi làm công nhân xây dựng, Cao Quân Hiền từng có thời gian đi rửa xe thuê.

Cao Quân Hiền từng đi rửa xe...

... làm phụ hồ để mưu sinh. Ảnh: On.

Từ cuối tháng 11/2025, công ty của Hoàng Tử Mạn - vợ Cao Quân Hiền - đã bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đình chỉ giao dịch, tài sản tạm bị phong tỏa để điều tra. Hoàng Tử Mạn bị cáo buộc thao túng, thổi phồng giá cổ phiếu nhằm trục lợi bất chính.

Vào tháng 10/2025, công ty do Hoàng Tử Mạn làm chủ đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau khi lên sàn, cổ phiếu công ty mà vợ Cao Quân Hiền điều hành từng tăng hơn 6 lần, đạt vốn hóa thị trường gần 4 tỷ HKD (13.552 tỷ đồng). Nhờ nắm giữ gần 70% cổ phần, tài sản của Hoàng Tử Mạn cũng “nước lên thuyền lên”, tăng vọt lên con số 2,7 tỷ HKD (hơn 9.000 tỷ đồng). Hồi tháng 5/2025, vợ chồng Cao Quân Hiền cũng chi tiền mở 1 thẩm mỹ viện hạng sang. Việc chớp mắt đổi đời của Hoàng Tử Mạn từng gây bàn tán xôn xao trong dư luận, kéo theo nhiều nghi vấn cô làm ăn bất chính.

Vợ Cao Quân Hiền bị điều tra, phong tỏa tài sản vì cáo buộc thao túng, thổi phồng giá cổ phiếu nhằm trục lợi bất chính. Ảnh: HK01.

Cao Quân Hiền lặng lẽ kết hôn với Hoàng Tử Mạn - cô gái kém anh 10 tuổi - vào cuối tháng 12/2024. Vợ nam diễn viên được cho biết là doanh nhân sở hữu khối tài sản kếch xù, song không ai biết gia thế hay lịch sử kinh doanh của Hoàng Tử Mạn ra sao.

Khi được hỏi tiền của vợ ở đâu mà có, Cao Quân Hiền từng cho biết Hoàng Tử Mạn kinh doanh thẩm mỹ viện Đông y để kiếm sống. Không lâu sau, Cao Quân Hiền và Hoàng Tử Mạn đón con gái đầu lòng. Một số nguồn tin từng cho biết Hoàng Tử Mạn kết hôn lần đầu vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô sớm đổ vỡ và có 2 con riêng.

Vợ nam vương Hong Kong (Trung Quốc) có thân thế bí ẩn. Ảnh: On.

Cao Quân Hiền sinh năm 1984. Anh đạt danh hiệu quán quân mùa 1 của cuộc thi Mr. Hong Kong (Trung Quốc) 2005. Nhờ ngoại hình điển trai, Cao Quân Hiền từng là cái tên được đài TVB o bế, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình gây tiếng vang như Cảnh Sát Mới Ra Trường, Anh Hùng Trong Biển Lửa, Bằng Chứng Thép 2...

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, cát-xê của anh có thể lên đến 2 tỷ đồng/phim. Tuy nhiên, Cao Quân Hiền lại dùng hết thu nhập mình kiếm được để tiêu xài xa xỉ, thay vì tiết kiệm. Những năm gần đây, danh tiếng của nam vương này sa sút, lâm cảnh thất nghiệp triền miên. Dù vậy, Cao Quân Hiền vẫn duy trì lối sống xa hoa, vung tiền như rác khi 1 tháng tiêu đến hơn 100 triệu đồng. Kết cục cho sự tiêu hoang của mình là Cao Quân Hiền cháy túi. Sau khi dứt áo ra đi khỏi đài TVB, sự nghiệp của nam diễn viên cũng lụi tàn, "bốc hơi" khỏi showbiz.

Cao Quân Hiền là nam vương đầu tiên của đài truyền hình TVB. Ảnh: On.

Nguồn: On, HK01