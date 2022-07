aespa qua từng thời kì: Bùng nổ ngoại hình ngày càng thăng hạng, thành tích còn vượt BLACKPINK ở khoản này!

aespa chính thức debut vào ngày 17/11/2020 với đội hình 4 thành viên là Karina, Winter, Giselle và Ningning. Ngay từ khi ra mắt, nhóm đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi là girlgroup dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment. Dù vẫn còn nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận aespa đang có sự thăng cấp không ngừng cả về nhan sắc lẫn vị thế, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật hàng đầu Kpop.



aespa đang là một trong những girlgroup nổi bật với loạt thành tích ấn tượng

Debut với Black Mamba: Bị nhận xét visual mờ nhạt, không giống "gà SM"

Vì được giới thiệu là nhóm nữ tiếp theo của SM nên màn ra mắt của aespa thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop trên toàn thế giới. Đặc biệt, visual của nhóm là điều mà công chúng tò mò hơn cả vì từ trước đến nay, SM nổi tiếng là vườn bông khi sở hữu loạt idol với nhan sắc hoàn hảo, rực rỡ. Tuy nhiên, khác với mong đợi, visual của aespa khi ấy lại không mấy nổi bật, bị nhận xét là khá mờ nhạt so với các tiền bối cùng công ty.

Visual của aespa bị cho là khá nhạt nhoà và kém xa so với các girlgroup cùng công ty.

Sở dĩ, vẻ ngoài aespa không tạo được sự bùng nổ khi mới ra mắt vì Karina và Winter được nhận xét là có ngoại hình khá giống nhau. Khi Winter được công bố đảm nhận vị trí gương mặt của nhóm thì dân tình càng bất ngờ vì vị trí này của các nhóm nữ nhà SM từ trước đến nay luôn được đảm nhận bởi các cô nàng sở hữu nhan sắc thuộc hàng "nữ thần" Kpop như: Eugene, Yoona, Sulli, Irene. Thậm chí, nhiều netizen còn không tin aespa sẽ chốt hạ đội hình 4 thành viên vì nghĩ sẽ còn thêm người nữa đảm nhận vị trí visual và sở hữu vẻ đẹp nữ thần đúng chất SM hơn.

So với các đàn chị đi trước, visual của Winter không khiến dân tình phải trầm trồ

Vì visual nhóm nữ nhà SM toàn thuộc top nữ thần hàng đầu Kpop

Hơn nữa, Karina và Winter còn có visual khá giống nhau như chị em

Trở lại với Next Level: Đúng chất "một đẳng cấp mới", giật luôn Daesang khi mới chỉ là tân binh

Sau khi debut đạt được độ nhận diện nhất định, aespa nhanh chóng trở lại với Next Level. Đây được xem là một hit lớn trong sự nghiệp của nhóm khi giúp girlgroup nhà SM thiết lập nên nhiều kỉ lục đáng nể, khẳng định vị trí "tân binh quái vật" của mình.

Next Level đem đến cho aespa nhiều thành tích ấn tượng

Trong đó phải kể đến tận hai giải danh giá Daesang cuối năm là: Daesang Song Of The Year của Korean Music Awards và Record Of The Year từ Melon Music Awards. Nhờ đó mà 4 cô nàng cũng trở thành nhóm nhạc đầu tiên vừa giành giải Tân binh của năm vừa giật luôn Daesang.

aespa nhận Daesang tại Melon Music Awards khi mới chỉ là tân binh

Về tạo hình thì Next Level cũng đưa aespa lên một tầng cao mới so với thời Black Mamba, giúp nhan sắc của nhóm cũng thăng hạng ít nhiều. Khác với sản phẩm debut, Winter đã dần chinh phục người hâm mộ để chứng minh cô xứng đáng với vị trí visual của nhóm.

Visual nổi bật của Winter trong Next Level

Comeback với Savage: Sự thăng cấp cả về visual và chất lượng

Với thành công của Next Level, aespa tiếp tục lấy đó làm tiền đề để comeback với mini album Savage. Ca khúc đã tiếp nối đem về cho nhóm nhiều thành tích ấn tượng như trở thành nhóm nhạc gen 4 đầu tiên đạt Realtime All-kill. Với mini album Savage, aespa cũng trở thành nhóm nữ gen 4 đầu tiên và nhóm nữ thứ 3 toàn Kpop vượt 700k bản chỉ với duy nhất 1 album.

Savage đã đem về cho aespa nhiều thành tích cả mảng nhạc số lẫn tiêu thụ album

Đặc biệt với Savage, aespa đã khiến dân tình phải mê mẩn với visual và concept quá đẹp như những nữ thần. Cả 4 thành viên đều được khen về visual lên hương cũng như thần thái tốt qua những bộ ảnh concept hay khi trình diễn trên sân khấu. Hai thành viên Winter và Karina liên tục lọt hot topic về nhan sắc xinh đẹp, hoàn hảo. Đặc biệt, Karina còn khiến người hâm mộ mê mẩn với visual siêu thực như đồ hoạ cùng body cực chuẩn của mình.

4 thành viên aespa đều nâng hạng visual với concept cực đỉnh của Savage

Visual khiến ai nấy đều phải say đắm của Karina

Cô nàng liên tục lọt hot topic vì quá xinh đẹp

Trở lại mạnh mẽ với Girls: Phá vỡ kỉ lục của BLACKPINK, khẳng định vị thế của nhóm trong bản đồ Kpop

Màn comeback mới nhất của aespa với Girls đã khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi thành tích bán album cực đỉnh của nhóm: hơn 1,6 triệu bản đặt trước. Đây cũng là album có lượng đặt trước cao nhất trong doanh số của các nhóm nữ Kpop, vượt qua cả The Album của BLACKPINK.

Girls đã giúp aespa xô đổ kỉ lục của BLACKPINK với The Album trước đó

Thành tích đặt trước album đáng ngưỡng mộ của aespa

Trong thị trường Kpop trước đây, nhóm nữ thường mạnh mảng nhạc số còn nhóm nam là tiêu thụ album. Việc doanh số bán của aespa khủng như vậy đã chứng minh lượng fan cứng của nhóm không hề thua kém gì các nhóm nam hàng đầu. Mới đây, nhóm nữ nhà SM cũng cán mốc 1 triệu bản album trên Hanteo trong chưa đầy một tuần phát hành và là nhóm nữ đầu tiên của Kpop thiết lập được thành tích này.

aespa không thua kém gì 1 boygroup nổi tiếng với lượng bán album khủng

Tuy nhiên, so với Next Level và Savage, Girls bị nhận xét là không có gì nổi bật cũng như không tạo được thành tích nhạc số tốt như 2 hit trước nhưng đây vẫn là một bước tiến vượt trội của aespa với doanh số bán album quá tốt. Đặc biệt, visual của 4 cô gái trong Girls khiến non-fan cũng phải mê mẩn vì quá đỗi xinh đẹp, cá tính, cứ mỗi lần comeback nhan sắc lại thăng hạng lên một tầm cao mới.

Visual ngày càng thăng hạng của aespa

