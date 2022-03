aespa lại thắng lớn nữa rồi: Áp đảo cả IU lẫn BTS, vừa nhận giải tân binh vừa giật Daesang!

Danh sách những giải thưởng khác:

Album of the Year: Lang Lee - There is a Wolf



Best Rock Song: Soumbalgwang - Dance

Best Rock Album: Soumbalgwang - Happiness, Flower

Best Modern Rock Song: Silica Gel - Desert Eagle

Best Modern Rock Album: Wings of the Isang

Best Metal & Hardcore Album: Agnes – Hegemony Shift

Best Dance & Electronic Song: Haepaary - Go to GPD and Then

Best Dance & Electronic Album: Haepaary - Born By Gorgeousness

Best Rap & Hip Hop Song: Changmo - Taiji

Best Rap & Hip Hop Album: ChoiLB - Independent Music

Best R&B & Soul Song: Sunmin & Slom - The Gonlan Song

Best R&B & Soul Album: Thama - Don’t Die The Colors

Best Folk Song: Chun Yong Sung - Barley Tea ft. Kang Mal Geum

Best Folk Album: Lang Lee - There is a Wolf

Best Jazz Album: Jihye Lee Orchestra - Daring Mind

Best Jazz Vocal Album: Maria Kim - With Strings: Dream of You

Lifetime Achievement Award: Delvis