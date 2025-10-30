Acer Nitro 16S AI ProPanel - Laptop gaming sáng tạo nội dung và chơi game trên RTX 5060

Màn hình ProPanel chuẩn laptop gaming 2025

Đối với nhà sáng tạo, màn hình không chỉ để hiển thị mà còn là nơi ý tưởng biến thành hình ảnh. Acer Nitro 16S AI (AN16S-61) được trang bị màn hình 16 inch WQXGA (2560x1600), tần số quét 180Hz và đồ phủ màu 100% sRGB.

- Với người làm video: độ phân giải 2.5K sắc nét, màu sắc chuẩn giúp quá trình chỉnh màu, dựng hậu kỳ chính xác.

- Với designer, photographer: màn hình chuẩn màu giúp xử lý ảnh, blend màu mà không lo lệch so với bản in hay hiển thị trên thiết bị khác.

- Với streamer: tần số quét 180Hz phù hợp với các tựa game FPS cần phản ứng nhanh.

Hiệu năng mạnh mẽ, tối ưu thời gian sáng tạo

Cấu hình bên trong Acer Nitro 16S AI ProPanel là sự kết hợp giữa CPU AMD Ryzen AI 7 350 tích hợp NPU và GPU NVIDIA RTX 5060 thuộc thế hệ RTX 50 series mới nhất. Đây không chỉ là thông số đẹp mà còn trực tiếp đem lại các lợi ích cho công việc sáng tạo:

- Render nhanh hơn: các dự án Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects xuất file nhanh gấp nhiều lần nhờ GPY hỗ trợ CUDA và AI acceleration.

- Dựng 3D và motion graphic: RTX 5060 đủ sức kéo Blender, Cinema 4D, Maya… mà không bị giật lag.

- Đa nhiệm mượt mà: chạy đồng thời các phần mềm streaming, Photoshop để chỉnh ảnh và game hoặc app nền.

So với việc phải đầu tư cả một bộ PC cố định, Nitro 16S AI ProPanel cho hiệu năng tiệm cận nhưng trong thân hình laptop mỏng nhẹ, sẵn sàng di chuyển.

AI – cộng sự sáng tạo thế hệ mới

Nitro 16S AI ProPanel có khả năng tận dụng AI để tăng cường khả năng vận hành. Đây là yếu tố biến chiếc laptop gaming này thành một trợ lý thực sự cho creator:

- Acer PurifiedVoice: loại bỏ tạp âm khi thu âm podcast hay livestream.

- Acer PurifiedView: camera tự động căn khung hình, làm mờ hậu cảnh thông minh.

- DLSS 4: nâng cao chất lượng hình ảnh khi chơi game hoặc render 3D.

Thiết kế linh hoạt, mang studio đi khắp nơi

Content creator di chuyển xuyên suốt cả ngày, có thể quay vlog ngoài đường, dựng video trong quán cà phê hoặc chỉnh ảnh trên máy bay. Vì thế, Nitro 16S AI ProPanel được thiết kế chỉ 19.9mm mỏng, khung kim loại chắc chắn, dễ mang theo trong balo.

Thiết kế mỏng nhẹ 19,9mm

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Nitro 16S AI ProPanel sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 03 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15/07 đến 31/10/2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.