Ác nữ The Glory hạnh phúc nhắc đến bạn trai “Dohyunie”, khả năng nhảy “có tầm” khiến cư dân mạng Hàn phát sốt!

Mới đây, Lim Jiyeon - ác nữ nổi tiếng của The Glory đã trở thành khách mời trong show You Quiz On The Block. Khác với vai diễn phản diện gây bão châu Á, Lim Jiyeon ngoài đời là một cô gái cực kì đáng yêu, vui vẻ. The Glory ngoài là bộ phim đưa tên tuổi Lim Jiyeon lên tầm cao mới còn là mối duyên đặc biệt giúp cô đến với anh người yêu trong mơ Lee Do Hyun. Không ngại công khai tình cảm, khoảnh khắc Lim Jiyeon nhắc đến bạn trai đã gây sốt MXH Hàn Quốc.



The Glory ngoài là bộ phim đưa tên tuổi Lim Jiyeon lên tầm cao mới còn là mối duyên đặc biệt đưa cô đến với anh người yêu trong mơ Lee Do Hyun

Cụ thể, trong phần thực hiện thử thách nhảy của chương trình, Lim Jiyeon nhắc đến Lee Do Hyun với ánh mắt long lanh, ngập tràn hạnh phúc khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cô nàng chia sẻ anh bạn trai của mình “hối hận” khi thực hiện điệu nhảy Tecktonik trong số phát sóng trước đó của You Quiz On The Block. Hình tượng nam thần vạn người mê được thay thế bởi một Do Hyun hài hước, Lim Jiyeon gọi bạn trai mình bằng biệt danh cực ngọt ngào - “Do-hyunie”.

Lee Do Hyun từng tham gia You Quiz On The Block với màn nhảy hài hước, Lim Jiyeon nhắc đến anh với vẻ mặt cực kì hạnh phúc

Ngay sau đó, “ác nữ” The Glory cũng thực hiện dance challenge ca khúc đang hot rần rần của NewJeans - Super Shy. Cô nàng không thuộc động tác của Super Shy vẫn tự tin chiêu đãi người xem bằng màn freestyle đáng yêu hết nấc. Đúng nghĩa diễn viên, khả năng vũ đạo của Lim Jiyeon bằng không, nhưng độ tấu hài thì xứng đáng được khen ngợi.

“Ác nữ” The Glory cũng thực hiện dance challenge ca khúc đang hot rần rần của NewJeans - Super Shy

Dù không thuộc động tác nhưng thần thái thì cực kì tự tin!

Ghép nối 2 màn dance challenge của cặp đôi Lim Jiyeon - Lee Do Hyun, dân tình được phen “cười bò” vì cả 2 hợp nhau đến cả biểu cảm khi nhảy. Các fan còn trêu, hai ngôi sao diễn xuất rất đỉnh, nhảy cũng có tầm, nhưng mà là… "tầm bậy tầm bạ".