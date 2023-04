"Ác nữ" The Glory say mê See Tình: Nghêu ngao hát chưa đủ nay còn nhảy ngay trên sóng Running Man

Ra mắt từ mùa Valentine 2022, sau hơn 1 năm See Tình của Hoàng Thuỳ Linh vẫn chưa hạ nhiệt. Không chỉ gây bão MXH Việt Nam, See Tình còn lan toả đến Kpop, "chễm chệ" leo top các BXH âm nhạc Hàn Quốc và được nhiều người nổi tiếng "đu trend". Diễn viên Shin Ye Eun là một trong những fan cứng của See Tình. Cô nàng đang cực kì được chú ý sau vai diễn ấn tượng ác nữ Yeon Jin lúc nhỏ trong bộ phim gây sốt châu Á The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận. Shin Ye Eun nhiều lần thể hiện sự yêu thích với See Tình, không chỉ hát nghêu ngao trên xe mà còn thuộc lòng vũ đạo, nhảy trên Running Man.

Shin Ye Eun trong vai ác nữ Yeon Jin lúc nhỏ trong bộ phim gây sốt châu Á The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận

Nhan sắc trong trẻo của nữ diễn viên

Mới đây, khi góp mặt tại Running Man tập 649, Shin Ye Eun đã khiến fan Việt tự hào và phấn khích khi thực hiện vũ đạo See Tình đang cực hot. Ở Hàn Quốc, netizen gọi tên ca khúc của Hoàng Thuỳ Linh bằng cái tên cực thân thương: Ting Ting Tang, cái tên này bắt nguồn từ đoạn giai điệu viral nhất. Shin Ye Eun hoá thân vào vai Yeon Jin nhỏ đáng sợ là thế, nhưng đằng sau ống kính cô nàng là cô gái vui vẻ, năng động và rất thích hát, nhảy.

Shin Ye Eun nhảy See Tình trên sóng Running Man

Nhìn Shin Ye Eun nhảy See Tình, dàn cast Running Man như được truyền thêm năng lượng tích cực. Song Jihyo còn biết ngay giai điệu "ting ting tang" nổi tiếng là một bài hát Việt Nam. Đây là lần thứ hai "ác nữ" The Glory bày tỏ sự say mê See Tình ngay trên sóng truyền hình.

Song Jihyo biết "ting ting tang" là một bài hát Việt Nam

Ác nữ The Glory cực nhí nhảnh, tích cực

Trước đó, khi góp mặt trong một show thực tế về ngôi sao và trợ lý người nổi tiếng, Shin Ye Eun cũng đã chia sẻ See Tình là một bài hát cô nàng yêu thích dạo gần đây. Nữ diễn viên trẻ đam mê hát và nhảy đến mức công ty... ra lệnh cấm vì nhảy quá nhiều. Với sự lăng xê của loạt celeb có sức ảnh hưởng, See Tình được đón nhận rộng rãi ở Hàn Quốc và trở thành xu hướng giới trẻ tại đây.

See Tình là ca khúc yêu thích của Shin Ye Eun

Vẻ mặt say mê đầy phấn khích