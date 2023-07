NewJeans mở rộng thế giới sáng tạo: MV mới nhuốm màu kinh dị, vụ án mạng dùng để chứng minh một tin đồn

Ngày 21/7, NewJeans phát hành MV ETA, một trong 3 bài hát chủ đề của E.P Get Up. ETA là bài hát có màu nhạc độc đáo nhất trong 6 track, dù vẫn đi theo "đường dây" pop RnB, nhưng tiết tấu dồn dập, ấn tượng từ lần đầu tiên nghe. Không gian âm nhạc mở ra một thế giới đầy bí ẩn khi được đính kèm phiên bản MV nhuốm màu kinh dị, đặc biệt hơn cả khi được quay bằng điện thoại.

NewJeans - ETA MV

Nếu Cool With You mang hơi hướng thần thoại với câu chuyện tình yêu của thần Cupid thì ETA lại nói về một vụ án mạng. Vẫn là phong cách kể chuyện của Min Hee Jin, MV ETA không thẳng thắn đề cập đến việc vụ án xảy ra thế nào, diễn biến được người xem tự do vẽ nên, với những thông tin được cài cắm qua nhân vật và hình ảnh.

Video bắt đầu với cảnh năm thành viên NewJeans gọi điện một người bạn - nhân vật tên Eva để thông báo "bạn trai Eva" đang lừa dối. Cuối video, cái kết được ấn định với hình ảnh Eva lái xe đến vách đá, một mảnh áo sơ mi của bạn trai treo trên thùng xe, lúc này, vụ án mạng như được ấn định.

ETA bắt đầu với cảnh năm thành viên NewJeans gọi điện một người bạn - nhân vật tên Eva để thông báo "bạn trai Eva" đang lừa dối

Sự táo bạo trong nội dung MV ngay lập tức khiến dân tình quan tâm, tạo ra vô số cuộc thảo luận trên MXH Hàn Quốc. Các chi tiết được đưa ra mổ xẻ theo nhiều hướng. Cuối cùng, đạo diễn MV Shin Woo Seok cũng đưa ra giải thích hợp lý cho những thước phim đầy ẩn ý của ETA. Cụ thể, đạo diễn giải thích ETA là một tin đồn, vụ án mạng xảy ra là chứng minh cho hệ luỵ của việc sự thật bị bóp méo, phóng đại. MV ETA có 2 chi tiết "chìa khoá" giải mã mọi theory.

"Xin chào. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thưởng thức video âm nhạc này. Tuy nhiên, tôi không thích giải thích từng chi tiết nhỏ về các dự án của mình sau khi đã hoàn thành chúng. Sẽ rất khó để tôi đưa ra một lời giải thích cụ thể. Vì vậy, trong giới hạn những gì tôi có thể nói, với "ETA", tôi muốn miêu tả một câu chuyện về "tin đồn". Trong xã hội hiện đại, tất cả chúng ta đều bắt gặp những sự thật mà chúng ta chưa tận mắt chứng kiến, và chúng ta cần xác định cơ sở để tin vào chúng. Trong quá trình đó, nhiều sự thật bị bóp méo và phóng đại. NewJeans, người tình cờ tạo nên tin đồn trong câu chuyện, cũng tuân theo các quy trình này." Shin Woo Seok chia sẻ trên Instagram.

Ban đầu, người xem có thể nghĩ rằng tất cả các sự kiện trong MV diễn ra đồng thời, nhưng thực tế, Eva đã sát hại bạn trai mình và những gì sau đó là xoá dấu vết vụ án

Đi sâu vào các chi tiết của video âm nhạc, đầu tiên là sự khác biệt trong dòng thời gian khiến câu chuyện trở nên bí hiểm: Thời điểm Hanni thực hiện cuộc gọi và thời điểm Eva bắt máy không trùng nhau. Ngoài ra, chiếc dây buộc tóc được nhìn thấy đầu video trong xe của Eva, xuất hiện một lần nữa ở gần cuối bài hát. Vì vậy, ban đầu, người xem có thể nghĩ rằng tất cả các sự kiện trong MV diễn ra đồng thời, nhưng thực tế, Eva đã sát hại bạn trai mình và những gì sau đó là xoá dấu vết vụ án.

Có nhiều phân cảnh anh chàng hôn người khác, nhưng rõ ràng đều do Eva tưởng tượng ra sau khi các thành viên NewJeans liên tục gọi

Án mạng đã xảy ra

Chi tiết thứ hai là sự không đáng tin cậy của người kể chuyện - NewJeans. Mặc dù các cô gái nói với Eva rằng bạn trai của cô ấy không chung thủy, nhưng MV không đưa ra bằng chứng nào chứng minh. Có nhiều phân cảnh anh chàng hôn người khác, nhưng rõ ràng đều do Eva tưởng tượng ra sau khi các thành viên NewJeans liên tục gọi. MV không cho biết liệu người đàn ông có thực sự lừa dối bạn gái hay không. Vụ án mạng xảy ra khi nhân vật chính chưa hoàn toàn thấu hiểu và xác minh câu chuyện.

NewJeans và ekip đã truyền đi thông điệp có sức nặng bằng những thước phim tưởng chừng vô hại

Điều này dẫn đến việc chúng ta tự vấn bản thân mình, khi tiếp xúc quá nhiều luồng thông tin cùng một lúc. Nhưng sự thật vốn chỉ có một, chỉ cần một chi tiết bị bóp méo, hệ quả để lại thực sự khôn lường. NewJeans và ekip đã truyền đi thông điệp có sức nặng bằng những thước phim tưởng chừng vô hại. Không gian của ETA đầy màu sắc, nhưng bên trong đó, câu chuyện thương tâm lại xảy ra chỉ vì một tin đồn.