Pitchfork chấm điểm album NewJeans cao hơn cả BTS, BLACKPINK: "Họ là một trong những nhóm Kpop thú vị nhất hiện nay"

Mới đây, NewJeans đã chính thức trở lại cùng E.P thứ 2 sau 1 năm ra mắt - Get Up với 6 track thú vị. Âm nhạc tươi mới, bắt tai nhanh chóng trở thành cơn sốt nhạc số. Tại Hàn Quốc, NewJeans chiếm đóng các vị trí đầu của bảng xếp hạng, nhanh chóng lan toả trở thành xu hướng.

Bên cạnh phản ứng tích cực, nhiều ý kiến cho rằng Min Hee Jin đã quá chú trọng vào phần MV, hình ảnh cho “gà đẻ trứng vàng" NewJeans mà làm nhạc quá ngắn. Ra mắt 6 track, nhưng cả E.P của nhóm nhạc nữ nhà ADOR không có bài hát nào dài 3 phút. Ca khúc dài nhất là Super Shy vỏn vẹn 2 phút 34 giây. Mặc tranh cãi về thời lượng, chất lượng của E.P lần này vẫn được người nghe và giới chuyên môn đánh giá cao.

Dù gặp tranh cãi về thời lượng E.P nhưng NewJeans được chuyên trang âm nhạc Pitchfork công nhận với số điểm 7.6

Đặc biệt, chuyên trang âm nhạc khó tính Pitchfork đã ưu ái chấm Get Up số điểm 7.6, cao hơn cả 2 cái tên đình đám BTS - BLACKPINK, đưa NewJeans trở thành nhóm nhạc nữ được chấm điểm cao nhất bởi chuyên trang này.

Pitchfork không ngần ngại dành tặng cho NewJeans những lời khích lệ, khẳng định nhóm nhạc nữ của Min Hee Jin là một trong những nhóm Kpop thú vị nhất hiện nay. “Trong E.P thứ hai, Get Up, NewJeans thể hiện sự ngây ngất bản thân, tình yêu mê đắm thông qua âm nhạc mang tiết tấu khiêu vũ sôi động”. Chất liệu RnB của toàn bộ 6 track trong Get Up được tạo nên bởi Erika de Casier. Giai điệu UK Garage nhẹ nhàng, bản phối tinh tế làm nổi bật ý niệm tình yêu được phát huy triệt để trong ca khúc chủ đề Cool With You. Bên cạnh đó, Super Shy, New Jeans hay ASAP lại vui tươi khiến người ta muốn nhún nhảy.

Nhóm nhạc nữ của Min Hee Jin đang được đánh giá như "khủng long nhạc số" dẫn đầu thế hệ thứ 4

Với số điểm nói trên, NewJeans chỉ xếp sau huyền thoại Seo Taiji and Boys, là nhóm nhạc nữ được Pitchfork chấm điểm cao nhất. Trước đó, vị trí này thuộc về Red Velvet, album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm với 7.4. Hai cái tên đình đám BTS và BLACKPINK lần lượt sở hữu album được Pitchfork chấm cao điểm nhất gồm Love Yourself: Tear (2018) - 7.1; Born Pink (2022) - 6.5.

Trước đó, Red Velvet là nhóm nhạc nữ được Pitchfork chấm điểm cao nhất với 7.4 cho The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm

Love Yourself: Tear (2018) là album của BTS được Pitchfork chấm điểm cao nhất