'Ác mộng' của cô gái bán khuôn mặt cho AI lấy 50 triệu đồng

Chỉ vì lời đề nghị hấp dẫn trị giá 1.500 bảng Anh (hơn 50 triệu đồng), Lucy, 23 tuổi, người Anh, vô tình trao quyền sử dụng vĩnh viễn gương mặt mình cho trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ hội kiếm tiền nhanh biến thành cơn ác mộng.

Lucy chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu khi cô nhận được tin nhắn trên Instagram mời làm người mẫu AI . Thấy những người nổi tiếng như Kendall Jenner đã tạo avatar AI riêng, Lucy nghĩ việc này vừa thú vị vừa là cơ hội kiếm tiền.

“Tiền là thứ thu hút tôi nhất. Tôi cũng tò mò vì thấy ý tưởng làm người mẫu AI khá hay, nên nghĩ mình sẽ thử", Lucy chia sẻ với Manchester Evening News.

Lucy bán hình ảnh mình cho một công ty AI với giá chỉ 1.500 bảng Anh. (Ảnh: Tullen Productions /DOCO Documentaries)

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Lucy ký hợp đồng với một công ty khởi nghiệp AI, đổi lấy số tiền 1.500 bảng Anh. Cô chỉ biết mình sẽ phải quay một số video để huấn luyện mô hình AI, không hề nhận ra rằng hợp đồng này đồng nghĩa với việc cô từ bỏ quyền sở hữu hình ảnh của mình mãi mãi trong các quảng cáo trả phí.

Sau khi dự án bắt đầu, Lucy mới vỡ lẽ bản hợp đồng có nhiều điều khoản ràng buộc khắt khe. Không chỉ không được quyền nhận tiền quảng cáo thương hiệu, cô còn không thể tự sản xuất UGC- nội dung do người dùng tạo ra - cho bất kỳ nhãn hàng nào khác.

“Tôi thực sự nhận ra điều này khi chúng tôi quay bộ phim tài liệu. Nó giống như mình đã tự khóa chặt các cơ hội khác mà không hay biết", Lucy nói. Giờ đây, hình ảnh của Lucy có thể bị sử dụng để quảng bá cho bất cứ sản phẩm hoặc mục đích nào, kể cả những điều cô không hề ủng hộ hay biết đến.

Lucy nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu tự mình thử sức và bị thu hút bởi số tiền 1.5000 bảng Anh (Ảnh: Tullen Productions /DOCO Documentaries)

Câu chuyện của Lucy được đưa vào bộ phim tài liệu dài 20 phút của nhà sản xuất Sam Tullen, xoay quanh sự bùng nổ của mô hình AI trong lĩnh vực nội dung do người dùng tạo ra. Bộ phim được quay tại Manchester (Anh) và các vùng lân cận, nhằm nâng cao nhận thức về những rủi ro tiềm ẩn khi cho phép AI sử dụng hình ảnh con người.

Sam kể lại lần đầu tiếp xúc với các nền tảng AI: “Tôi truy cập một trang web và thấy hàng trang khuôn mặt, tất cả đều có thể đọc bất kỳ kịch bản nào bạn nhập vào. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện nhiều khuôn mặt được tạo từ người thật. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình cần phải đưa câu chuyện này ra ánh sáng".

Sam Tullen.

Theo Sam Tullen, trường hợp của Lucy có thể trở nên phổ biến trong tương lai gần . “Một số người lo sợ hình ảnh của mình sẽ bị lấy từ trên mạng mà không xin phép. Vì vậy, khi có lời mời kèm theo khoản tiền hấp dẫn, họ dễ dàng đồng ý mà không nghĩ tới hậu quả", nhà sản xuất chia sẻ.

Điều đáng lo ngại là công nghệ AI phát triển nhanh hơn luật pháp, khiến người tham gia dễ rơi vào thế bất lợi. Hình ảnh của họ có thể bị khai thác cho mục đích thương mại, chính trị hoặc thậm chí là nội dung nhạy cảm mà họ không thể kiểm soát.

Sam hy vọng bộ phim tài liệu “Tôi đã bán khuôn mặt mình cho AI với giá 1.500 bảng Anh” sẽ được phát hành trực tuyến để tiếp cận khán giả toàn cầu, khơi dậy các cuộc thảo luận về quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân trong thời đại AI.

“Công nghệ luôn chạy trước luật pháp. Chúng ta cần nhận thức rõ hơn để tự bảo vệ mình. Tôi hy vọng bộ phim này sẽ là một phần trong cuộc trò chuyện đó,” Sam nhấn mạnh.

Lucy xuất hiện trong phim tài liệu (Ảnh: Tullen Productions /DOCO Documentaries)

Với Lucy, khoản tiền 1.500 bảng Anh (hơn 50 triệu đồng) giờ đây không còn là niềm vui, mà là cái giá cô phải trả để đổi lấy bài học đắt giá về quyền sở hữu hình ảnh cá nhân. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở rằng, một chữ ký vội vàng có thể khiến bạn đánh mất quyền kiểm soát gương mặt và danh tính của chính mình.