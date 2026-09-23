Đi khám viêm họng, một người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp. Điều khiến cô ngỡ ngàng là đặc điểm ngoại hình cô tưởng "nét riêng" trong gia đình hóa ra chính là tín hiệu ung thư.

Câu chuyện bắt đầu từ một người phụ nữ 35 tuổi họ Zhong, sống tại Ninh Ba (Trung Quốc) phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn 3 khi đi khám viêm họng.

Người phụ nữ 35 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn 3 khi khám viêm họng (Ảnh minh họa)

Theo lời cô kể, mình thường xuyên bị khó chịu không rõ ràng ở cổ và khàn tiếng dai dẳng, cứ uống thuốc được một thời gian lại tái phát. Khi tới Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Ninh Ba, vừa nhìn vào kích thước cổ lớn khác thường với phía trước cổ hơi nhô ra như có khối u các bác sĩ liền lập tức yêu cầu cô tầm soát ung thư.

Cô Zhong hồn nhiên nói rằng trước giờ luôn tưởng đó là đặc điểm ngoại hình di truyền từ bố mẹ đẻ, con và một số đứa cháu đều có. Bác sĩ nghe xong liền khuyên cả đại gia đình của cô tới bệnh viện thăm khám.

Kết quả, có tổng 8 người trong đại gia đình của cô Zhong đều mắc ung thư tuyến giáp. Bao gồm mẹ, 3 anh chị em ruột của cô Zhong, con gái thứ hai của cô và 2 đứa cháu gọi cô bằng dì. Bảy người trong số họ, bao gồm cả cô Zhong đã phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u để bảo toàn mạng sống.

Bác sĩ nội tiết Hua Tiang thuộc bệnh viện cho cho biết: “Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh ung thư có tính di truyền cao. Bởi vì nó là tổn thương liên quan đến bất thường tế bào. Đương nhiên, cũng có những trường hợp nhiều người trong cùng gia đình mắc bệnh này do tình cờ hoặc chung lối sống. Nhưng nếu một người trong gia đình bị ung thư tuyến giáp, thậm chí có đến 2 - 3 người mắc cùng một loại ung thư thì bạn nên lập tức nghi ngờ đến xu hướng ung thư di truyền.

Bác sĩ cảnh báo, ung thư tuyến giáp có tính di truyền cao (Ảnh minh họa)

Bệnh ung thư này được chia thành 4 loại. Phổ biến nhất là ung thư tuyến giáp thể nhú thường gặp nhiều ở phụ nữ trẻ. Loại phổ biến thứ 2 là ung thư tuyến giáp dạng nang và hay gặp hơn ở người lớn tuổi. Phổ biến thứ ba là ung thư tuyến giáp thể tủy - một dạng ung thư tuyến giáp hiếm gặp có nguy cơ di truyền cao trong gia đình. Còn loại 4 là ung thư tuyến giáp không biệt hóa hiếm gặp cũng phát triển nhanh và khó điều trị nhất”.

Điểm đáng lo là hầu hết bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến giáp không có dấu hiệu lâm sàng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Các dữ liệu lâm sàng chỉ ra có tới gần 80% bệnh nhân được phát hiện thông qua khám sức khỏe hoặc hiểu lầm dấu hiệu ung thư tuyến giáp thành bệnh vặt khác.

Khi khối u phát triển ở giai đoạn nặng, các triệu chứng của ung thư tuyến giáp mới trở nên rõ ràng. Ví dụ như khi vuốt ve phía trước cổ, phát hiện một khối u không đau, ngày càng to ra. Bất thường ở cổ họng như khó chịu giống có dị vật, khó nuốt, đau họng, khàn giọng. Bị ho dai dẳng nhưng không có dấu hiệu cảm lạnh nào khác. Khó thở, đôi khi tức ngực hoặc đau cả ở tai. Ngay cả khi có 1 hay 2 trong số triệu chứng kể trên cũng đừng chủ quan hay tự mua thuốc uống mà cần tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hua Tiang thì chúng ta có thể nhận biết sớm khi mầm mống bệnh tật về tuyến giáp, bao gồm cả ung thư âm thầm nảy nở thông qua 5 thay đổi sau đây:

- Tâm trạng bất thường: Với người có quá ít hormone tuyến giáp sẽ dễ ủ rũ hoặc trầm cảm. Còn người bị tiết quá nhiều hormone tuyến giáp sẽ thường trở nên cáu kỉnh, dễ tức giận hoặc lo lắng.

- Phân bất thường: Quá ít hormone tuyến giáp dẫn tới nhu động ruột chậm, gây táo bón. Còn người thừa hormone tuyến giáp tăng nhu động ruột dẫn tới đi tiêu nhiều lần trong ngày.

- Cân nặng bất thường: Nhiều yếu tố có thể khiến cân nặng tăng hoặc giảm, nhưng nếu thói quen ăn uống, tập luyện không thay đổi mà cân nặng tăng hoặc giảm đột ngột thì rất có thể tuyến giáp có vấn đề. Khi tuyến giáp tiết quá ít hormone sẽ dẫn tới tăng cân đáng kể. Ngược lại, tiết hormone tuyến giáp nhiều quá mức sẽ dẫn đến giảm cân đáng kể.

- Đổ mồ hôi bất thường: Giảm hormone tuyến giáp có thể dẫn đến giảm tiết mồ hôi và bã nhờn, dẫn đến da khô và thô ráp. Còn tăng hormone tuyến giáp khiến da ẩm và đổ mồ hôi nhiều hơn, mồ hôi dính hơn.

Một số dấu hiệu rõ ràng nhất của ung thư tuyến giáp là cổ dày lên, có khối u và gây khó nuốt (Ảnh minh họa)

- Cổ dày bất thường: Tuyến giáp nằm ngay phía trước cổ. Khi có vấn đề gì xảy ra, tuyến giáp có thể bị phì đại, khiến cổ trông dày hơn. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc nói, nuốt và thở.

Điều quan trọng là khi nhận thấy những bất thường kể trên, không nên chủ quan mà cần tới bệnh viện thăm khám để tìm ra nguyên nhân, điều trị kịp thời. Đương nhiên, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh tuyến giáp cũng như các vấn đề sức khỏe khác sớm hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper