8 năm của "nhóm nhạc huyền bí" EXO: Từ tân binh sở hữu nhiều antifan nhất, sóng gió trải dài sự nghiệp hoạt động cho đến ngôi vương Kpop thế hệ 3

3 thành viên rời nhóm, 3 lần bị công khai hẹn hò, 1 thành viên đột ngột thông báo đã có con. Nếu tất cả những điều này đã từng xảy ra với một nhóm nhạc, bạn nghĩ sao? Nhóm nhạc đó có thể tồn tại tiếp chứ? Ừm thì, câu trả lời là có. Nhóm nhạc đó chính là EXO. Cuộc hành trình để đi đến ngôi vị của những ông hoàng Kpop thế hệ 3 có rất nhiều câu chuyện để kể. Những khó khăn luôn hiện hữu, song hành với những vinh quang mà EXO đạt được.

Tưởng "ngậm thìa vàng" ai ngờ lại là nhóm nhạc sở hữu lượng antifan cực khủng những ngày đầu debut



Vào năm 2011, SM thông báo dự án nhóm nhạc đông dân mang tên EXO, là boygroup tiếp theo ra mắt sau SHINee. Đội hình ra mắt của EXO bao gồm 12 thành viên, chia làm 2 nhóm nhỏ là EXO-K và EXO-M. Trước thềm debut, EXO được quảng bá vô cùng mạnh mẽ ở cả 2 thị trường Hàn - Trung với 23 teaser là những thước phim ấn tượng cùng các single được đầu tư kỹ lưỡng. Với bệ đỡ vững chắc như vậy, EXO sớm được xem là "ngậm thìa vàng", được kỳ vọng sẽ là một tân binh khủng long ngay khi ra mắt.

Những teaser hoành tráng trước khi ra mắt của EXO.

Và rồi ngày ấy cũng đến. 8/4/2012, EXO chính thức ra mắt. EXO đã sớm có được sự nổi tiếng, nhưng buồn thay "nổi tiếng" ở đây lại là bởi vì có số lượng antifan vô cùng hùng hậu. Có 1001 lý do khiến EXO phải "thu nạp" thêm antifan. Vì đội hình đông dân giống đàn anh Super Junior nhưng lại hướng đến một kết cấu hoàn hảo như SHINee hay DBSK nên bị gọi là "Super Junior phiên bản lỗi". Vì concept người ngoài hành tình kỳ dị cùng thời trang lạ lùng đi trước thời đại nên nhanh chóng bị kết luận là "nhóm nhạc thất bại đầu tiên của nhà SM". Vì ra mắt cùng các nhóm nhạc tài năng đến từ các công ty nhỏ hơn như B.A.P, NU'EST nên bị xem thường là thiếu kỹ năng. Vì fandom còn quá non trẻ nên nhiều lần bị chỉ trích... EXO thời điểm đó thu về số hater hàng đầu, còn EXO-L thì "chơi một mình", bị tất cả fandom khác ghét bỏ.



Những chàng tân binh EXO thuở mới ra mắt.

Thời điểm đó, EXO thu về cho mình một lượng antifan đông đảo với những lý do "trên trời dưới đất".

Cũng chính vì thế mà những chàng trai ấy gặp rất nhiều khó khăn. Là EXO-L chắc hẳn không ai là không biết về "giai thoại" cát-sê bao gạo của EXO. Chuyện là vào khoảng thời gian đầu ra mắt, EXO đã phải đến Chungju - một địa điểm khá xa trung tâm - để biểu diễn tại một festival lúa gạo. Vì là lễ hội tôn vinh lúa gạo nên phần quà mà mỗi thành viên nhận được không gì khác chính là một túi gạo 2kg.

Gương mặt rạng rỡ của những chàng tân binh khi nhận được "cát-sê".

Không chỉ thế, EXO cũng chỉ được diễn ở những buổi biểu diễn vào ban ngày - thường là thời điểm người xem nhạc chẳng mấy ai đến. Những buổi fansign của nhóm cũng chỉ tổ chức sơ sài ở công viên hay cửa hàng bán đĩa, người đến tham dự cũng chẳng có bao nhiêu.

Những fansign đầu tiên của EXO.

Thời điểm vụt lên thành công cũng là lúc đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng

Những thử thách ấy không hề làm nhụt chí những chàng trai EXO. Sau gần 1 năm vắng bóng, EXO tái xuất với "Wolf", "Growl". Trái ngược hoàn toàn với những dự đoán của truyền thông về một lần comeback thất bại, EXO bất ngờ vụt lên thành công nhờ bản hit "gầm gừ". Những chú sói từng bị coi là "kỳ dị" thời điểm đó đã có được thành công bằng chính sự độc lạ của họ.

EXO đã giành chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc sau hơn 1 năm debut nhờ "Wolf", tự làm nên thời đại mang tên mình với bản mega hit "Growl". Từ một tân binh chẳng mấy nổi bật, bị chê đủ đường chỉ sau 1 năm đã vụt lên nổi tiếng toàn Hàn Quốc, sức hút của EXO đúng là không thể đùa. Thừa thắng xông lên, EXO liên tục giành thêm cúp âm nhạc trên các show âm nhạc khác, lập kỷ lục doanh số bán đĩa khủng khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bán ra hơn một triệu bản trong vòng 12 năm kể từ tiền bối g.o.d (năm 2001). Nhờ vậy, EXO đạt giải Daesang danh giá tại MAMA 2013 với album "XOXO". EXO là nhóm nhạc nam trẻ nhất Kpop có được thành tích này.

EX0 giành chiếc cúp chiến thắng đầu tiên nhờ "Wolf".

Những giọt nước mắt hạnh phúc và đầy tự hào của trưởng nhóm EXO.

EXO chốt hạ năm 2013 bằng Daesang danh giá tại giải thưởng âm nhạc MAMA.

Từ một nhóm nhạc phải hứng đủ những sự chỉ trích vì bị cho là "ngậm thìa vàng", được công ty o bế, copy đàn anh... EXO trở thành một hiện tượng gây bão châu Á. Từ một fandom bị fan ngoài ghét bỏ, fan nhóm cùng công ty cũng chẳng ưa, EXO-L trở nên hùng hậu và đông đảo, trong số đó chắc chắn có không ít những hater bị "nghiệp quật" trở thành fan.

Fan tụ tập xung quanh fanmeeting thời điểm cuối năm 2013 đông như kiến.

Tuy nhiên, khi chỉ mới vừa bước một chân đến đỉnh cao của sự nghiệp, EXO đối diện với khủng hoảng lớn nhất của một nhóm nhạc: thành viên rời nhóm. Tưởng chừng sau thành công của "Wolf", "Growl" rồi "Overdose", EXO sẽ cứ thế mà tiến. Ai ngờ, ngay trước thềm concert đầu tiên của nhóm "The Lost Planet", Kris đâm đơn kiện công ty và rời nhóm. Không chỉ một mà lần lượt có đến ba thành viên dứt áo ra đi.

EXO còn lại 9 mảnh ghép sau khi 3 thành viên Trung rời nhóm.

Dù là một nhóm nhạc lớn hay nhỏ, việc có đến 3 thành viên rời nhóm ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự nghiệp. Thậm chí, nhóm nhạc ấy có thể bị đẩy dồn vào bờ vực thẳm. EXO thời điểm đó như lại phải trở về vạch xuất phát với cuộc-lọc-fan-lần-thứ-nhất với quy mô lớn nhất. Bởi ở thời điểm đó, fandom tuy hùng hậu nhưng vẫn còn rất non trẻ, only fan cũng sẵn sàng rời đi khi thần tượng của mình đã bỏ nhóm.

Khó khăn luôn hiện diện trên con đường đến với vinh quang

Đội hình nhóm xáo trộn cùng với một lượng fan không nhỏ quay lưng là cơ hội để những antifan chia rẽ nội bộ fandom. Lay là thành viên Trung Quốc duy nhất ở lại. Cũng vì thế mà anh chàng phải gánh chịu nhiều áp lực nhất từ phía công chúng. "Xin mọi người đừng ghét tôi!", câu nói đầy chân thành của Lay trong thời điểm anh phải chịu quá nhiều sự chỉ trích đã khiến fan không khỏi rưng rưng.

Lay - chàng trai luôn một lòng hướng về EXO.

Vốn là thành viên đầu tiên debut solo với lịch trình cá nhân dày đặc, cộng thêm mối quan hệ Hàn - Trung không tốt ở thời điểm đó mà Lay không có nhiều cơ hội hoạt động cùng EXO. Nhưng tác giả của ca khúc "Promise" dành tặng EXO-L vẫn luôn một lòng hướng về nhóm, hướng về những người hâm mộ đã đặt trọn niềm tin vào bản thân mình: "Tôi muốn nói là tôi yêu các chàng trai của mình, chắc chắn là tôi rất thương các thành viên. Tôi chỉ muốn gửi lời đến họ là nếu các cậu có cần mình, mình vẫn sẽ luôn ở đây".

Lay về Hàn chia tay D.O. nhập ngũ tháng 7 năm ngoái.

Đâu chỉ có thế, trải qua 8 năm hoạt động, các thành viên EXO đã từng 3 lần bị khui tin đồn tình cảm: Baekhyun vào năm 2014, Kai vào năm 2016 và 2018. Cứ 2 năm một lần, nhóm lại dính một tin hẹn hò. Việc một idol nam có quan hệ tình cảm với nữ idol khác vốn là điều vô cùng nhạy cảm đối với fangirl. Đã vậy, đầu năm 2020, Chen còn khiến fan hoang mang tột độ thông tin sắp chuẩn bị làm bố.

Một bộ phận antifan đòi đuổi Chen ra khỏi nhóm sau khi anh chàng thông báo sắp làm bố.

Phải nói, EXO-L đã tiếp nhận rất nhiều thông tin như "sét đánh ngang tai", nhưng thay vì chọn cách quay lưng, họ chỉ dừng lại. Dừng lại để thấu hiểu, để cảm thông và để rồi tiếp tục tiến lên phía trước cùng với thần tượng của mình. Những khó khăn ấy, chắc hẳn chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà không một ai đứng ngoài fandom có thể cảm nhận hết. Nhưng có một điều mà ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn về EXO của hiện tại: "Sao nhóm này còn tồn tại được bền bỉ như vậy nhỉ?".



Kỳ tích tạo nên chiếc vương miện của ông hoàng Kpop thế hệ 3

Rũ bỏ hết những lời dèm pha, đứng lên từ những vấp ngã, EXO giờ đây đã đứng ở một tầng cao mới. Năm 2015, EXO trở thành nhóm nhạc triệu bản đầu tiên trong vòng 12 năm ở Kpop với album "EXODUS". Cũng trong năm đó, các chàng trai ấy trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ba lần liên tiếp ở hạng mục "Album của năm" tại lễ trao giải MAMA. Kể từ sau đó, nhóm luôn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình qua mỗi đợt come back.

Thành công và những giải thưởng khẳng định vị trí dẫn đầu của EXO.

EXO xứng đáng với vị trí ông hoàng Kpop thế hệ 3 với những thành tích đỉnh cao trong suốt 8 năm hoạt động. Nhóm đã đạt được trên trên 385 giải thưởng nhỏ, 116 chiếc cúp chiến thắng trên show âm nhạc và đặc biệt là nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm nên kỉ lục chưa ai nào làm được trong gần 20 năm: cán mốc doanh số album 10 triệu bản. EXO cũng từng được đưa vào sách "Kỉ lục Guiness 2018" với thành tích khủng tại MAMA. 5 album "XOXO", "Overdose", "EXODUS", "EX'ACT" và "The War" của EXO đều giành chiến thắng Daesang tại lễ trao giải danh giá này.



EXO từng 5 năm liên tiếp giành daesang tại lễ trao giải danh giá MAMA.

EXO còn trở thành sự lựa chọn của quốc gia khi âm nhạc của mình góp phần lan toả nền văn hoá Hàn Quốc ra khu vực và trên toàn thế giới. Năm 2018, EXO là nghệ sĩ đại diện biểu diễn tại bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Cũng không quên "Power" của EXO là ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop được vinh dự phát trong sự kiện biểu diễn âm nhạc tại The Dubai Fountain - hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới.

EXO - Nation's pick biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

"Power" của EXO được trình diễn tại The Dubai Fountain.

EXO là khách mời duy nhất tại cuộc gặp gỡ thân mật giữa tổng thống Hàn Quốc và Mỹ năm 2019.

Năm 2019 vừa qua, tuy nhóm không có nhiều hoạt động nhóm do có 2 thành viên Xiumin và D.O. tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng nhóm lại khẳng định đẳng cấp của mình bằng việc debut solo cũng như sub-unit. Chen comeback với vai trò ca sĩ solo, Baekhyun và Suho cũng lần lượt ra mắt với vai trò mới, bộ đôi rapper Sehun Chanyeol debut sub-unit EXO-SC, Baekhyun cùng Kai debut trong nhóm nhạc SuperM... Dù là ở bất cứ vai trò nào, mỗi thành viên của EXO vẫn luôn có được những thành công cho riêng mình và hướng đến người hâm mộ.

"Sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào về số lượng thành viên trong EXO"

Đó chính là tuyên bố của SM sau khi antifan liên tục tấn công đòi đuổi Chen ra khỏi nhóm hồi đầu năm nay. Trong mắt người hâm mộ, EXO đẹp nhất là khi có đủ 9 thành viên cùng nhau đứng trên sân khấu. Đến hiện tại, họ vẫn như thế, vẫn là 9 con người cùng nhau tiến về phía trước. Phải chăng, càng trải qua nhiều sóng gió cùng nhau, tình cảm lại càng khăng khít và các thành viên cũng thấu hiểu nhau hơn?

EXO đẹp nhất là khi có đủ 9 thành viên.

EXO may mắn có một "đầu tàu" tốt là Suho, may mắn có những con người tài năng, may mắn có những visual bị thời gian bỏ quên. Và may mắn nhất, họ có EXO-L. Như Xiumin đã từng nói: "Hành tinh mang tên EXO sẽ không tự mình tỏa sáng được mà ánh sáng của nó đến từ những vì sao mang tên EXO-L". Hơn cả những sự nỗ lực và cố gắng của từng thành viên, điều khiến EXO vẫn bền bỉ tồn tại sau bao nhiêu sóng gió chắc chắn chính là sự ủng hộ mạnh mẽ đến từ niềm tin, lòng nhiệt huyết cộng với đó là lòng vị tha của EXO-L.

"Hành tinh mang tên EXO sẽ không tự mình tỏa sáng được mà ánh sáng của nó đến từ những vì sao mang tên EXO-L".

Xin phép được kết thúc bài viết bằng hai câu chuyện ngắn. Có một lần, khi một tiền bối bảo rằng fan của EXO hơi đáng sợ, Kai đã không ngần ngại mà cãi lại rằng: "Không phải đâu, các bạn ấy tốt lắm ạ". Có một lần, sau khi EXO gặp phải một trong những vấp ngã đầu tiên, người hâm mộ vẫn đến concert, hét thật to tên thần tượng và trên tay cầm banner: "Đừng lo lắng. EXO-L sẽ bảo vệ EXO". Mối quan hệ giữa EXO và EXO-L đơn giản chỉ là như thế. Nhưng chính những điều giản đơn đó đã làm nên kỳ tích lớn lao.

"Cho dù năm nay EXO không thể tiếp tục giành Daesang nữa thì cả EXO lẫn EXO-L cũng đều đã trở thành huyền thoại". Đã có thể cùng nhau đi qua 8 năm thanh xuân chẳng mấy dễ dàng, vậy thì chẳng có lý do gì mà lại không tiếp tục cùng nhau, tay cầm tay đi đến tận cùng. Chúc mừng kỷ niệm 8 năm debut của EXO. Hãy cùng nhau đón ngày kỷ niệm debut thật nhiều năm nữa nhé!