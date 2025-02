8 hành vi của trẻ tưởng bình thường nhưng có thể là do di truyền từ cha mẹ: Bao gồm cả việc mất ngủ!

Khi gia đình có thêm thành viên mới, mọi người thường thích bàn luận xem đứa trẻ trông giống bố hay mẹ hơn, hoặc những đặc điểm nào được di truyền từ cha mẹ. Tuy nhiên, những gì chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ không chỉ giới hạn ở vẻ ngoài. Nhiều yếu tố về tính cách, thậm chí cả một số khuyết điểm, cũng có thể bắt nguồn từ di truyền. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp 8 hành vi trông có vẻ bình thường nhưng thực chất có thể được di truyền từ cha mẹ.

1. Mất ngủ

Thông thường, chúng ta nghĩ rằng mất ngủ là do căng thẳng hoặc bệnh tật. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, nguyên nhân có thể là do di truyền. Một nghiên cứu phân tích bộ gen của 113.006 người cho thấy có 7 gen liên quan đến chứng mất ngủ. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng nếu mẹ bị mất ngủ, con của bà ấy cũng có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

Ảnh minh họa

2. Khả năng âm nhạc

Năng khiếu âm nhạc cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khả năng âm nhạc có liên quan đến một số nhiễm sắc thể. Khả năng nhận diện nốt nhạc, cảm thụ âm nhạc đều có mối liên hệ với di truyền. Hơn nữa, gu âm nhạc cũng có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền. Một nghiên cứu trên hơn 4.000 cặp song sinh cho thấy 50% trong số họ có sở thích âm nhạc tương tự nhau ngay từ khi còn nhỏ.

3. Sợ đi khám nha sĩ

Trẻ em thường sợ đi khám nha sĩ, điều này khá bình thường do lo lắng về các dụng cụ của nha sĩ cũng như cảm giác đau đớn có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu khoa học được công bố vào năm 2011, nỗi sợ này có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Một cuộc khảo sát tại Đại học Rey Juan Carlos (Tây Ban Nha) trên 183 trẻ em từ 7 đến 12 tuổi cho thấy mức độ sợ hãi của các em có sự liên kết với nỗi sợ của cha mẹ. Đặc biệt, hiện tượng này có khả năng di truyền từ cha nhiều hơn.

4. Dậy thì sớm

Ngày nay, nhiều trẻ em có xu hướng dậy thì sớm hơn trước đây. Nhiều người cho rằng điều này liên quan đến chế độ ăn uống và nhịp sống hiện đại, nhưng thực tế nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền. Đột biến gen MKRN3 có thể ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành của một người. Đặc biệt, gen di truyền này chủ yếu có liên quan đến cha.

5. Thói quen trì hoãn

Khi quyết định làm một việc gì đó nhưng lại chần chừ không bắt đầu, nhiều người có thể bị chỉ trích là lười biếng hoặc có thói quen trì hoãn. Tuy nhiên, khoa học đã phát hiện ra rằng trì hoãn không chỉ là do thói quen mà còn có thể là do di truyền. Nghiên cứu cho thấy trong 46% trường hợp, thói quen này có nguồn gốc từ yếu tố di truyền.

6. Nếp nhăn do biểu cảm khuôn mặt

Khi tuổi tác càng cao, khuôn mặt chúng ta sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn. Một số nếp nhăn hình thành do biểu cảm khuôn mặt lặp đi lặp lại. Nghiên cứu cho thấy 60% sự phát triển của làn da bị chi phối bởi yếu tố di truyền, trong khi chỉ có 40% bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như ánh nắng mặt trời, hút thuốc, tuổi tác và thay đổi cân nặng.

7. Khả năng chịu đau

Mỗi người có mức độ cảm nhận đau đớn khác nhau. Một số người cảm thấy rất đau trong khi những người khác lại không thấy đau nhiều trong cùng một tình huống. Đây chính là khả năng chịu đau, và các nhà khoa học đã phát hiện rằng điều này có liên quan đến di truyền.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 2.721 bệnh nhân mắc chứng đau mãn tính do một số gen nhất định. Những người tham gia được kê đơn thuốc giảm đau opioid và tự đánh giá mức độ đau từ 0 đến 10. Kết quả cho thấy:

9% có cảm giác đau thấp, 46% có cảm giác đau trung bình, 45% có cảm giác đau cao.

Nghiên cứu phát hiện rằng biến thể gen DRD1 có tỷ lệ cao hơn 33% ở nhóm chịu đau thấp so với nhóm chịu đau cao. Trong nhóm chịu đau trung bình, biến thể của các gen COMT và OPRK1 cao hơn lần lượt 25% và 19% so với nhóm chịu đau cao. Trong khi đó, biến thể của DRD2 phổ biến hơn 25% ở những người có cảm giác đau cao so với nhóm trung bình.

8. Khả năng tập trung

Một số trẻ em gặp khó khăn trong việc tập trung và mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Tình trạng này thậm chí có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Nhiều người nghĩ rằng đây là do trẻ bướng bỉnh hoặc nghịch ngợm, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có liên quan đến yếu tố di truyền.

Một nghiên cứu về bệnh nhân ADHD và họ hàng của họ phát hiện ra rằng trong gia đình họ có các đột biến gen liên quan đến sự thiếu hụt serotonin ở mẹ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của con cái và làm tăng nguy cơ mắc ADHD ở thế hệ sau.