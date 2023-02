8 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023

"Concrete Utopia" là một phim có đề tài hậu tận thế, quy tụ dàn diễn viên toàn sao gồm Lee Byung Hun, Park Seo Joon và Park Bo Young. Bộ phim do đạo diễn Uhm Tae Hwa, người nổi tiếng với tác phẩm "Vanishing Time: A boy who returned" (2016) chỉ đạo. Dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên của Kim Soong Cheop, xuất bản năm 2014, “Concrete Utopia” kể về những người sống sót sau trận động đất lớn tàn phá thủ đô Seoul. Họ tập trung trong Chung cư Hwanwoong, tòa nhà duy nhất còn sót lại.

Trong phim, Lee Byung Hun vào vai Young Tak, người bảo vệ tòa nhà Hwang Goong Apartment khỏi những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Anh được sự giúp đỡ từ Min Sung (Park Seo Joon), một công chức hiền lành, chân thành. Park Bo Young vào vai Myung Hwa, vợ của Min Sung, một cựu y tá. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng ấm áp, chuyên chăm sóc cho những người bị thương sau vụ động đất.

The Moon

"The Moon" kể về một người đàn ông bị bỏ lại giữa không gian vũ trụ rộng lớn sau một tai nạn và một người khác ở Trái đất đang tìm cách đưa anh trở về an toàn.

Bom tấn khoa học giả tưởng "The Moon" do Kim Young Hwa chỉ đạo, đạo diễn phía sau những phim thành công thương mại "Take off" (2009). Bộ phim kể về một người đàn ông bị bỏ lại giữa không gian vũ trụ rộng lớn sau một tai nạn và một người khác ở Trái đất đang tìm cách đưa anh trở về an toàn. Bộ phim có sự góp mặt của dàn sao gồm tài tử Seol Kyung Gu, Do Kyung Soo (D.O của EXO) và Kim Hee Ae. Phim do Dexter Studio phụ trách hiệu ứng hình ảnh. Đây là đội ngũ từng hợp tác tạo nên "Along With The Gods" (2017-2018).

Smuggling

"Smuggling" xoay quanh câu chuyện của hai người phụ nữ ô tình vướng vào đường dây buôn lậu đầy hiểm họa.

Ryu Seung Wan, đạo diễn bom tấn "Escape from Mogadishu (2021)" trở lại với tựa phim điện ảnh "Smuggling". Lấy bối cảnh những năm 1970 tại một làng nhỏ yên bình bên bờ biển, "Smuggling" xoay quanh câu chuyện của hai người phụ nữ ô tình vướng vào đường dây buôn lậu đầy hiểm họa. Phim có sự tham của của "Ảnh hậu" Kim Hye Soo, Yum Jung Ah, Jo In Sung và Park Jung Min đóng chính.

Wonderland

"Wonderland" thuộc thể loại khoa học giả tưởng kể về một thế giới ảo gọi là "Xứ sở thần tiên", nơi mọi người trải nghiệm cuộc hội ngộ mô phỏng với người mà họ không thể gặp lần nữa bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong phim, Bae Suzy và Park Bo Gum vào vai một đôi vợ chồng trẻ, mối quan hệ của hai người dần trở nên xa cách khi nhân vật của Park Bo Gum rơi vào trạng thái hôn mê. Vì lý do đó, cô quyết định lên đường đến thế giới ảo với mong muốn được gặp và nói chuyện với anh ấy một lần nữa.

Dàn sao đình đám quy tụ trong bom tấn "Wonderland" gồm Gong Yoo, Bae Suzy, Park Bo Gum, Choi Woo Shik, Thang Duy và Jung Yu Mi.

Trong khi đó, Gong Yoo lại vào vai một người chồng ở độ tuổi 40. Nhân vật này luôn mong nhớ người vợ quá cố của mình (do Thang Duy thủ vai). Con trai của anh ấy cũng vậy. Chính vì thế, anh đến 'Wonderland" để có một cuộc hội ngộ ảo với người vợ đầy yêu thương của mình.

Ngoài Bae Suzy, Park Bo Gum, Gong Yoo, Thang Duy, phim còn có Choi Woo Shik, Jung Yu Mi, họ đóng vai các nhân vật điều khiển và sắp xếp mọi diễn biến trong Wonderland.

Kidnapped

Ha Jung Woo và Ju Ji Hoon tái hợp sau bộ phim "Thử thách thần chết".

"Kidnapped" là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Kim Seong Hun sau phim bộ Netflix đình đám "Kingdom". Phim do bộ đôi tài tử Ha Jung Woo và Ju Ji Hoon dẫn dắt, kể về câu chuyện về những con tin người Hàn Quốc bị bắt ở Beirut, Lebanon những năm 1980. Trước đó, Ha Jung Woo và Ju Ji Hoon từng hợp tác trong loạt phim ăn khách "Along with the Gods" (Thử thách thần chết.). Vào tháng 1, cả hai tham gia chương trình thực tế "Bros on Foot" của Tving.

Đạo diễn Lee Byeong Heon, người chỉ đạo "Extreme Job" (2019), sẽ trở lại với phim hài-tâm lý "Dream". Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội.

Park Seo Joon sẽ đóng cặp cùng IU trong phim "Dream".

Nữ ca sĩ IU vào vai Lee So Min, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hong Dae. Lee Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện trong phim với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá.

Boston 1947

"Boston 1947" kể về câu chuyện xúc động của các vận động viên Hàn Quốc tham gia cuộc thi Marathon quốc tế Boston năm 1947.

"Boston 1947" là bộ phim điện ảnh lấy đề tài thể thao, kể về câu chuyện xúc động của các vận động viên Hàn Quốc tham gia cuộc thi Marathon quốc tế Boston năm 1947. Đây là cuộc đua marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức sau Thế chiến II. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như Im Si Wan, Park Eun Bin, Ha Jung Woo, Baek Seung Woo. Và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kang Je Gyu.

A man of reason

Bộ phim "A man of reason" đánh dấu sự ra mắt lần đầu với vai trò đạo diễn của nam diễn viên Jung Woo Sung.

Bộ phim "A man of reason" đánh dấu sự ra mắt lần đầu với vai trò đạo diễn của nam diễn viên Jung Woo Sung. Trong phim, Jung Woo Sung đóng vai Soo-hyeok, người muốn sống một cuộc sống bình thường sau khi phải ngồi tù 10 năm thay cho tên trùm băng đảng cũ của mình. Khi ra tù và đến thăm người bạn gái bị bỏ rơi từ lâu, anh phát hiện ra mình là cha của một cô gái trẻ. Anh ta cố gắng cắt đứt quan hệ với băng nhóm cũ của mình, nhưng ông chủ đã thuê một kẻ giết người khét tiếng để bắt con gái của anh làm con tin. Vì thế, Soo-hyeok quyết định tìm cách trả thù. Cùng với Jung Woo Sung, phim còn có sự góp mặt của hai tài tử Park Sung Woong và Kim Nam Gil.

Phóng vé năm 2023 hứa hẹn sôi động với những phần hậu truyện gồm "Veteran 2" của đạo diễn Ryu Seung Wan, trong đó Jung Hae In sẽ xuất hiện với vai phản diện mới và "Noryang: The Sea of Death", phần cuối thuộc bộ ba phim của đạo diễn Kim Han Min về các trận hải chiến của Yi Sun Shin, cũng dự kiến ra rạp trong năm nay./.