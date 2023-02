Vai phản diện xuất sắc nhất màn ảnh hiện tại: Diễn xuất gây ám ảnh, khán giả muốn trao ngay cúp Baeksang

Ulocked (Mở Khóa) là bộ phim gốc Netflix vừa phát hành. Phim dựa trên tiểu thuyết Nhật Bản cùng tên của Akira Teshigawara, thuộc thể loại tâm lý, giật gân với nội dung mới lạ, khi chiếc điện thoại thông minh có thể biến thành vũ khí giết người. Chuyện phim xoay quanh một cô gái rất bình thường - Lee Na Mi (Chun Woo Hee), người đã để quên điện thoại trên xe buýt sau một đêm say sưa cùng bạn bè. Mọi bi kịch bắt đầu khi người giữ điện thoại của cô lại là tên sát nhân bệnh hoạn Jun Yeong (Im Si Wan). Gã đã lén cài phần mềm gián điệp lên điện thoại của Na Mi, từng bước kiểm soát cuộc sống và hủy hoại con người cô.



Đảm nhận vai sát nhân biến thái Jun Yeong là nam diễn viên Im Si Wan - người thực sự khiến khán giả phải ớn lạnh với màn thể hiện của mình. Sau vai phản diện ở bộ phim điện ảnh Hạ Cánh Khẩn Cấp, lần này Im Si Wan vẫn vào vai một sát nhân biến thái tâm thần bất ổn nhưng người xem không hề cảm thấy nhàm chán. Diễn xuất “điên rồ” của anh chính là điểm sáng trong tổng thể cả bộ phim, là lý do níu chân khán giả ở lại với một tác phẩm với nhiều tính tiết khá… phi logic.

Bình luận của khán giả: - Im Si Wan cần giành được Baeksang cho vai diễn này, một màn diễn xuất quá hoàn hảo. - Im Si Wan chọn kịch bản đỉnh thật sự ấy, mong anh đóng nhiều vai phản diện hơn, quá xuất sắc đi - Diễn xuất tốt tới mức dù kịch bản khá tệ nhưng tôi vẫn xem được đến phút cuối, Im Si Wan gánh còng lưng rồi - Chun Woo Hee xinh thật sự còn Im Si Wan thì quá đỉnh, mặt có nét thư sinh ngọt ngào mà đóng mấy vai tâm lý nặng nó hay gì đâu luôn

Xem màn thể hiện của Im Si Wan, khán giả không thể ngờ anh lại là một thần tượng đá sân diễn xuất chứ không phải “dân chuyên”. Anh có xuất thân từ nhóm nhạc ZE:A, cùng Park Hyung Sik nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi đá sân sang đóng phim. Si Wan được xếp vào hàng một trong số những idol đi diễn thành công nhất màn ảnh Hàn. Anh từng góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, The Attorney, Misaeng,... Đặc biệt, Im Si Wan chính là thần tượng đá sân diễn xuất đầu tiên có phim dự Liên hoan phim Cannes danh giá. Tác phẩm đó là The Merciless, bộ phim được cho là đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của nam thần tượng. Trong phim, anh gây ấn tượng với cả những cảnh máu me, bạo lực, lẫn cảnh nội tâm phức tạp của nhân vật.

Trong năm 2023, ngoài Unlocked, Im Si Wan còn ấn định sẽ trở lại với phim điện ảnh Boston 1947. Được biết phim xoay quanh những câu chuyện cảm động về cuộc thi Marathon Quốc tế Boston năm 1947 - cuộc thi marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ Thế chiến II.

Nguồn ảnh: Netflix, Hancinema